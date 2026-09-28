Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Mưa lũ hoành hành tại 4 nước châu Á, ít nhất 118 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, TTO, VnE, Reuters)

(GLO)- Mưa lớn gây lũ lụt và lở đất tại Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ và Nepal đã làm ít nhất 118 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán và nhiều nhà cửa, công trình bị hư hại.

Tại Thái Lan, chính phủ cho biết 8 người đã thiệt mạng do lũ lụt kể từ ngày 16-9. Các trường hợp tử vong được ghi nhận tại 3 tỉnh miền Đông, gồm Sa Kaeo, Chanthaburi và Saraburi.

Hiện chưa ghi nhận người chết do lũ tại thủ đô Bangkok.

Hơn 500.000 hộ gia đình tại 27 tỉnh, tương đương khoảng 1,7 triệu người, bị ảnh hưởng. Riêng Bangkok có khoảng 52.000 hộ bị ảnh hưởng và gần 4.900 người đã được sơ tán đến các điểm tránh lũ.

mua-lu-hoanh-hanh-tai-4-nuoc-chau-a-it-nhat-118-nguoi-thiet-mang.png
Người dân đẩy các nhu yếu phẩm qua vùng nước ngập tại quận Bang Kapi thuộc Bangkok (Thái Lan) ngày 28-9. Ảnh: AFP

Tại Myanmar, mưa lớn từ tối 25-9 gây lũ lụt và lở đất tại vùng Tanintharyi, miền Nam. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 8 thi thể tại khu vực Launglon, trong khi khoảng 20-30 người vẫn mất tích.

Một vụ lở đất đã vùi lấp 18 công trình. Hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do nhiều khu vực bị chia cắt và tình hình xung đột tại địa phương.

Tại Ấn Độ, bang Uttar Pradesh ở miền Bắc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau nhiều ngày mưa lớn.

Tính đến ngày 28-9, 81 người đã thiệt mạng và 62 người bị thương trong các sự cố liên quan đến mưa lớn từ ngày 25-27/9. Ngoài ra, 2.254 ngôi nhà bị hư hại và 154 gia súc, gia cầm chết.

Tại Nepal, mưa lớn kéo dài từ ngày 25-9 gây lũ lụt, lở đất và nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm tại nhiều địa phương.

Theo thống kê sơ bộ, 21 người thiệt mạng, 5 người mất tích và 5 người bị thương; hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới sáng 27-9: Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz

Tin thế giới sáng 27-9: Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Trump 'dội gáo nước lạnh' vào đề xuất của Iran về mở lại Hormuz; Tổng thống Ukraine tiết lộ Nga sẽ chi 12 tỷ USD cho UAV trong năm tới; Saudi Arabia bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Houthi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-9. 

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nỗ lực giữ ổn định giữa cạnh tranh chiến lược

Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Nỗ lực giữ ổn định giữa cạnh tranh chiến lược

Thế giới

(GLO)- Ngày 24-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Mỹ, hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong chuyến thăm Mỹ kéo dài từ ngày 23-25/9. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước duy trì đối thoại và có những bước tiến nhằm ổn định quan hệ, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất đồng.

Nga bao vây thành trì phòng thủ quan trọng của Ukraine ở Donbass

Tin thế giới sáng 23-9: Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga càng nhanh càng tốt

Thế giới

(GLO)- Ukraine muốn chấm dứt xung đột với Nga càng nhanh càng tốt; Nga bao vây thành trì phòng thủ quan trọng của Ukraine ở Donbass; Tổng thống Trump thông báo tin tích cực về đàm phán Mỹ - Iran; Hàn Quốc đề xuất nới lỏng trừng phạt Triều Tiên... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-9.

Tin thế giới tối 22-9: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy đóng băng hạt nhân Triều Tiên

Tin thế giới tối 22-9: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy đóng băng hạt nhân Triều Tiên

Thế giới

(GLO)- Bản tin Thế giới tối 22-9 có những diễn biến đáng chú ý: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy việc Triều Tiên đóng băng hạt nhân; Anh hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi; phát hiện rò rỉ phóng xạ dưới đáy Đại Tây Dương và Ukraine nêu điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga.

null