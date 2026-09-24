Đức hướng tới ô tô điện và nhà ở không dùng dầu, khí đốt vào năm 2045

(GLO)- Ngày 23-9, nội các Đức thông qua lộ trình từng bước loại bỏ than, dầu mỏ và khí đốt vào năm 2045, với trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo và điện khí hóa giao thông, sưởi ấm và sản xuất công nghiệp.

Theo Bộ Môi trường Đức, đến năm 2024, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm khoảng 65% tổng tiêu thụ năng lượng của nước này, trong đó dầu mỏ 36%, khí đốt 24% và than 5%.

Đức phải nhập khẩu khoảng 98% dầu mỏ, 95% khí đốt và toàn bộ than đá cứng, với tổng chi phí nhập khẩu các loại nhiên liệu này trong năm 2024 lên tới 76 tỷ euro.

Một trạm bơm khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Dortmund, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN



Lộ trình mới đặt năng lượng tái tạo và điện khí hóa ở vị trí trung tâm. Hiện, năng lượng tái tạo đáp ứng khoảng 55% nhu cầu điện của Đức, trong khi chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên ít nhất 80% vào năm 2030.

Nước này cũng tiếp tục kế hoạch đóng cửa toàn bộ nhà máy điện than chậm nhất vào năm 2038 và đang xem xét khả năng đẩy sớm thời hạn này lên năm 2035.

Các nhà máy điện khí bổ sung được định hướng có khả năng chuyển sang sử dụng hydro xanh, nhằm hướng tới hệ thống điện không còn nhiên liệu hóa thạch vào năm 2045.

Trong lĩnh vực giao thông, xe điện sẽ đóng vai trò ngày càng lớn. Theo lộ trình được công bố, các quy định về phát thải đội xe của Liên minh châu Âu được kỳ vọng sẽ đưa tỷ lệ ô tô con chạy hoàn toàn bằng pin lên 100% trong số xe đăng ký mới vào năm 2035.

Bộ Môi trường Đức cho biết trong tháng 8-2026, khoảng 1/3 số ô tô con đăng ký mới là xe hoàn toàn chạy bằng điện.

Chính phủ cũng tiếp tục mở rộng hệ thống trạm sạc và triển khai chính sách hỗ trợ mua xe điện theo hướng ưu tiên các nhóm thu nhập thấp hơn.

Tuy nhiên, bộ này cũng nói rõ những xe động cơ đốt trong đã đăng ký trước đó vẫn được phép tiếp tục lưu thông.

Đối với các hộ gia đình, thay đổi lớn sẽ tập trung vào hệ thống sưởi. Đức xác định máy bơm nhiệt và hệ thống sưởi đô thị là những giải pháp quan trọng để thay thế các hệ thống sử dụng dầu và khí đốt.

Năm 2025, lần đầu tiên số máy bơm nhiệt được bán ra tại Đức vượt số hệ thống sưởi bằng khí đốt.

Mặc dù lộ trình của chính phủ Đức vẫn tính đến việc sử dụng các hệ thống sưởi dầu và khí đốt trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng tỷ lệ nhiên liệu trung hòa khí hậu sử dụng cho các hệ thống này sẽ tăng dần. Máy bơm nhiệt được kỳ vọng trở thành hệ thống sưởi chủ đạo trong những năm tới.