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Thế giới

Cuba lại mất điện trên toàn quốc giữa lúc khủng hoảng năng lượng kéo dài

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, AFP, Granma)

(GLO)- Ngày 18-9, hệ thống điện quốc gia Cuba bị ngắt kết nối hoàn toàn, khiến hàng triệu người trên hòn đảo không có điện để sử dụng, trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và hệ thống phát điện xuống cấp.

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba xác nhận sự cố và cho biết đã kích hoạt các phương án khôi phục hệ thống. Theo Công ty điện lực nhà nước Unión Eléctrica (UNE), sự cố do trục trặc tại đường dây truyền tải ở khu vực phía Tây, khiến các khu vực khác cũng bị mất kết nối với hệ thống.

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Cuba đối mặt khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu. Ảnh: Reuters/TTXVN

Đến tối 18-9, việc cấp điện mới được khôi phục một phần tại thủ đô La Habana cho khoảng 5% khách hàng.

Các nguồn điện quy mô nhỏ cũng được thiết lập tại một số địa phương để từng bước khôi phục hệ thống, trong đó ưu tiên các bệnh viện và cơ sở phục vụ tình huống khẩn cấp.

Hiện, Cuba thường xuyên phải cắt điện do thiếu nhiên liệu vận hành các nhà máy nhiệt điện và cơ sở hạ tầng năng lượng xuống cấp.

Theo Reuters, ngay cả khi hệ thống điện quốc gia không sụp đổ hoàn toàn, nhiều khu vực vẫn phải trải qua các đợt mất điện kéo dài.

Tình trạng mất điện kéo dài đã ảnh hưởng đến nhiều hoạt động thiết yếu tại Cuba, trong đó có giao thông, cung cấp nước, liên lạc và hoạt động sản xuất. Một số khu vực đã phải chịu các đợt mất điện kéo dài hơn 30 giờ.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, cũng như gây sức ép đối với hệ thống y tế, cấp nước và các dịch vụ thiết yếu.

Các cơ quan chức năng Cuba vẫn đang khôi phục hệ thống điện theo từng bước. Theo kinh nghiệm từ những lần xảy ra sự cố trước đây, quá trình này phải bắt đầu từ các nguồn phát điện có khả năng khởi động nhanh, sau đó từng bước kết nối các khu vực và đưa các nhà máy nhiệt điện trở lại hoạt động.

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