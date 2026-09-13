Tin thế giới sáng 13-9: Ukraine công bố trận chiến đầu tiên giữa 2 drone hải quân trên Biển Đen

(GLO)- Iran chuyển cho Mỹ 7 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz; Houthi tiếp tục tấn công Saudi Arabia, 2 người bị thương; Ukraine công bố trận chiến đầu tiên giữa 2 drone hải quân trên Biển Đen... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 13-9.

Iran chuyển cho Mỹ 7 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz

Thông qua các bên trung gian, Iran đã truyền đạt tới Mỹ 7 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz. Tehran tuyên bố chỉ khai thông huyết mạch khi Washington đáp ứng đầy đủ các điều kiện này.

Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, 7 điều kiện trên đã được các cơ quan thẩm quyền cao nhất của Iran phê duyệt.

Nguồn tin nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa Iran và Oman cũng sẽ không tự động dẫn đến việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này.

Iran và Oman đã nhất trí về chi tiết các tuyến đường ra, vào mới tại eo biển Hormuz và sẽ thông báo cho các nước vùng Vịnh về kết quả này tại một cuộc họp khu vực diễn ra tại thủ đô Muscat (Oman) vào ngày 14-9 tới.

Theo thỏa thuận này, tuyến đường vào vùng Vịnh "nằm hoàn toàn trong lãnh hải của Iran," và một phần tuyến đường ra cũng nằm "trong lãnh hải của Iran."

Nguồn tin nhấn mạnh tuyến đường này sẽ hoạt động theo các sắp xếp của Iran và tuyến đường phía Nam của eo biển sẽ bị đóng cửa sau khi cơ chế mới đi vào hoạt động.

Houthi tiếp tục tấn công Saudi Arabia, 2 người bị thương

Giới chức Saudi Arabia tối 12-9 cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen đã phát động cuộc tấn công mới vào khu vực phía Nam nước này. Hoạt động thù địch khiến ít nhất 2 người bị thương.

Lực lượng Houthi ở Yemen đã bắn đạn làm bị thương hai người và gây hư hại cho một nhà thờ Hồi giáo, một số tòa nhà và phương tiện giao thông. Ảnh: SPA

Theo cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia, khu vực bị Houthi tập kích là Jazan, nằm giáp biên giới Yemen. Cuộc tấn công khiến 2 người bị thương, một nhà thờ, một số tòa nhà và phương tiện giao thông bị hư hại.

Trong tuần qua, Saudi Arabia cũng cáo buộc Houthi tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các địa phương ở phía Nam nước này. Hoạt động tập kích khiến hàng chục dân thường bị thương, nhiều công trình bị hư hại.

Các lực lượng vũ trang Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn tuyên bố đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào các tay súng Houthi ở khu vực thành phố cảng chiến lược Mokha bên bờ Biển Đỏ. Tuyên bố khẳng định quân chính phủ Yemen đã tiêu diệt nhiều tay súng và phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí của Houthi. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Ukraine chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên vào tháng 10

Ukraine cho biết đang chuẩn bị vòng đàm phán mới với Nga và Mỹ vào tháng 10-2026 theo thể thức ba bên.

Phát biểu với báo giới ngày 12-9, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho tháng 10”.

Ông Budanov xác nhận cuộc gặp dự kiến được tổ chức theo thể thức ba bên. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu đàm phán có diễn ra tại Trung Đông hay không, ông từ chối tiết lộ địa điểm.

Phái đoàn Nga và Ukraine tại vòng đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23-7-2025. Ảnh: Anadolu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cho biết cuộc gặp tiếp theo giữa các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine có thể được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Thụy Sĩ. Ông bày tỏ mong muốn vòng đàm phán mới có thể diễn ra trong mùa thu năm nay.

Vòng đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ gần nhất được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, trong hai ngày 17-18/2.

Ukraine công bố trận chiến đầu tiên giữa 2 drone hải quân trên Biển Đen

Hải quân Ukraine ngày 12-9 cho biết một phương tiện mặt nước không người lái (drone hải quân) của nước này đã phá hủy một phương tiện cùng loại của Nga trên Biển Đen, trong cuộc đối đầu mà Kiev mô tả là “trận hải chiến đầu tiên” giữa các phương tiện không người lái trên biển.

Ảnh cắt từ video cho thấy một phương tiện mặt nước không người lái của Nga bị drone hải quân Sargan-3000 của Ukraine phá hủy, công bố ngày 12-9-2026. Nguồn: Telegram Hải quân Ukraine

Theo Hải quân Ukraine, chiến dịch được tiến hành phối hợp với Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR). Các đơn vị của HUR đã phát hiện phương tiện không người lái của Nga trước khi mục tiêu bị một phương tiện mặt nước không người lái Sargan-3000 của Ukraine tiêu diệt.

Sargan-3000 tham gia nhiệm vụ được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa Protector cỡ nòng 12,7 mm.

“Đây là trận chiến đầu tiên giữa các phương tiện hải quân không người lái”, Hải quân Ukraine tuyên bố, đồng thời công bố video về hoạt động này trên tài khoản Telegram chính thức.

Nếu được xác nhận, cuộc đối đầu này đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động tác chiến không người lái trên biển, từ việc sử dụng drone hải quân tấn công tàu chiến thông thường sang các cuộc giao chiến trực tiếp giữa các phương tiện không người lái.

Thái Lan triệt phá đường dây "bút tiêm giảm cân" chui, thu lời hàng triệu USD

Cảnh sát Thái Lan vừa phối hợp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đột kích một căn nhà thuê tại huyện Bang Yai, tỉnh Nonthaburi, triệt phá đường dây kinh doanh trái phép các loại "bút tiêm giảm cân" chưa qua kiểm định, với tổng giá trị tang vật ước tính hơn 50 triệu baht, khoảng 1,5 triệu USD.

Một số bút tiêm giảm cân bị thu giữ tại một ngôi nhà ở Nonthaburi – nơi diễn ra hoạt động bán hàng trực tuyến bất hợp pháp suốt một năm qua với doanh thu ước tính hơn 8 triệu baht mỗi tháng. Ảnh: FDA Thái Lan

Vụ việc được làm rõ sau khi cảnh sát Thái Lan nhận được phản ánh từ một phụ huynh lo ngại về sức khỏe của con gái mình sau khi tự tiêm sản phẩm giảm cân mang thương hiệu “Haus of Peptides” mua qua mạng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở kinh doanh chui này đã hoạt động khoảng một năm. Nhóm đối tượng thuê lao động nhập cư đóng gói và vận chuyển trung bình 100 hộp sản phẩm mỗi ngày qua các dịch vụ giao hàng tư nhân, thu lợi hơn 8 triệu baht mỗi tháng.

FDA Thái Lan cảnh báo các sản phẩm bút tiêm giảm cân chứa chất chủ vận thụ thể GLP-1 là thuốc kiểm soát đặc biệt, chỉ được cấp phép điều trị cho bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 hoặc người mắc bệnh béo phì theo kê đơn và dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ.