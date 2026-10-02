Tin thế giới tối 2-10: Nga tuyên bố đánh chặn 646 UAV trong đợt tập kích quy mô lớn

(GLO)- Nga tuyên bố đánh chặn 646 UAV trong đợt tập kích lớn; Hàn Quốc yêu cầu Ukraine xin lỗi về vụ hai tù binh Triều Tiên; Mỹ, Canada, Đan Mạch cùng NATO tăng cường huấn luyện tại Greenland... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Nga tuyên bố đánh chặn 646 UAV trong đợt tập kích quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn hoặc phá hủy 646 UAV cánh bằng của Ukraine trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 1-10 đến 8 giờ ngày 2-10, theo giờ Moskva.

Một kho dự trữ dầu của Nga bốc cháy sau cuộc tấn công của UAV. Ảnh tư liệu: Ukrinform

Theo thông báo, UAV được phát hiện tại 13 khu vực của Nga, bán đảo Crimea và các vùng biển Đen, Azov.

Tại vùng Volgograd, Thống đốc Andrey Bocharov cho biết UAV nhằm vào một số “cơ sở hạ tầng công nghiệp”. Một vụ cháy xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở quận Krasnoarmeysky, khiến một người phải nhập viện. Đám cháy sau đó được khống chế.

Theo phân tích hình ảnh của trang tin Nga Astra, một đám cháy lớn được cho là xảy ra gần Nhà máy lọc dầu Volgograd và nhà máy hóa chất Kaustik. Nhà máy lọc dầu Volgograd thuộc Lukoil, có công suất chế biến khoảng 14,8 triệu tấn dầu mỗi năm và từng bị UAV tấn công ngày 31-7.

Tại Samara, Astra đưa tin Trạm sản xuất - điều phối tuyến Samara (LPDS), một cơ sở lưu trữ và trung chuyển dầu thuộc hệ thống Transneft, có thể đã trở thành mục tiêu. Cơ sở này được cho là kho chứa dầu lớn nhất châu Âu, rộng hơn 216 ha, gồm 71 bồn chứa với tổng sức chứa hơn 1,6 triệu m³ dầu.

Giới chức Samara xác nhận khu vực bị UAV tấn công và triển khai lực lượng phòng không cùng các đơn vị ứng phó khẩn cấp. Hoạt động hàng không tại sân bay Samara cũng bị hạn chế tạm thời.

Ông Putin: Nga tập kích hạ tầng kinh tế Ukraine để đáp trả

Phát biểu tại phiên thảo luận của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ngày 1-10, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng các cuộc tập kích của Nga nhằm vào hạ tầng kinh tế Ukraine là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga.

Tổng thống Vladimir Putin tại sự kiện của Câu lạc bộ Valdai ở Moskva ngày 1-10. Ảnh: RIA Novosti

Ông Putin nói Nga chịu thiệt hại khoảng 1% GDP do các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu và bác bỏ đề xuất về việc hai bên cùng ngừng tấn công các mục tiêu liên quan.

Theo Tổng thống Nga, Ukraine khó có thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu không có hỗ trợ về kỹ thuật và trinh sát không gian từ phương Tây.

Ông Putin đồng thời cho rằng cần tạo điều kiện không chỉ cho một lệnh ngừng bắn mà còn hướng tới một nền hòa bình bền vững.

Ở chiều ngược lại, Bộ trưởng Kinh tế và Môi trường Ukraine Oleksandr Kravchenko cho rằng Nga đang tìm cách phá hủy nền kinh tế Ukraine. Ông ước tính riêng trong năm nay, các cuộc tấn công của Nga gây thiệt hại khoảng 10 tỷ USD đối với tài sản cố định.

Hàn Quốc yêu cầu Ukraine xin lỗi về vụ hai tù binh Triều Tiên

Theo AFP ngày 2-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cảnh báo Seoul sẽ có “các biện pháp tiếp theo” nếu Ukraine tiếp tục từ chối công khai xin lỗi về việc tiết lộ thông tin liên quan đến hai tù binh Triều Tiên được chuyển tới Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 22-9. Ảnh: AP

Tranh cãi bắt đầu sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai tại Liên hợp quốc thông tin hai binh sĩ Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ đã được chuyển tới Hàn Quốc.

Hai người này bị lực lượng Ukraine bắt giữ đầu năm 2025, trong thời điểm Triều Tiên triển khai hàng nghìn binh sĩ hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Seoul cho rằng hai bên từng có thỏa thuận giữ bí mật vụ chuyển giao và yêu cầu Kiev chính thức xin lỗi. Tổng thống Lee cho biết việc bảo mật thông tin đặc biệt quan trọng do thân nhân của hai tù binh vẫn ở Triều Tiên.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi vụ việc là một “hiểu lầm ngoại giao”, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn là đối tác quan trọng của Kiev.

Canada, Mỹ, Đan Mạch và NATO huấn luyện tại Greenland

Không quân Canada, Mỹ, Đan Mạch và NATO gần đây phối hợp huấn luyện tại Greenland trong khuôn khổ Chiến dịch Arctic Vanguard do Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) chỉ huy.

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo truyền thông Canada, hoạt động nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến của NORAD tại Bắc Cực, nơi đặt ra nhiều thách thức về thời tiết, địa hình, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng.

Thiếu tướng David Moar, Giám đốc phụ trách tác chiến của NORAD, cho biết Bắc Cực là một trong những khu vực trọng tâm của lực lượng này.

Trong khi đó, Thiếu tướng Jan Dam, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Đan Mạch, cho rằng các hoạt động diễn tập và huấn luyện tương tự có thể tiếp tục được tổ chức, nhằm tăng khả năng phối hợp và thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Bắc Cực.