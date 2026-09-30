Tin thế giới tối 30-9: Iran nhận phản hồi chính thức của Mỹ về đề xuất đình chiến 7 ngày

(GLO)- Iran nhận phản hồi của Mỹ về đề xuất đình chiến 7 ngày, chuyển hướng thương mại qua Biển Caspian; giao tranh Yemen tiếp tục leo thang và một máy bay flydubai phải hạ cánh khẩn cấp sau sự cố trong buồng lái là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Iran nhận phản hồi chính thức của Mỹ về đề xuất đình chiến 7 ngày

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi ngày 30-9 cho biết Tehran đã nhận được phản hồi chính thức của Mỹ thông qua các trung gian Qatar về đề xuất xây dựng lòng tin trong 7 ngày, hướng tới chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đề xuất của Iran, trong 7 ngày, Mỹ phải thúc đẩy chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản Iran bị đóng băng, miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động bán dầu và dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran. Đến ngày cuối cùng, Tehran sẽ mở lại eo biển Hormuz, sau đó tiến hành đàm phán toàn diện về chương trình hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã bác bỏ đề xuất này, song cho biết vẫn hy vọng đàm phán với Iran có thể nối lại và xung đột sớm chấm dứt.

Ngoại trưởng Araqchi dự kiến thảo luận phản hồi của Washington tại Tehran trong ngày 30-9. Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian chuyển thông điệp giữa hai bên. Tuy nhiên, đàm phán vẫn bế tắc do bất đồng về vấn đề hạt nhân và lệnh phong tỏa hải quân.

Trong khi đó, giới chức Iran cảnh báo xung đột có thể mở rộng ra khu vực Ấn Độ Dương. Cố vấn cho Tư lệnh Lực lượng Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Ali Balali cho biết Iran có đủ tên lửa để duy trì tần suất phóng như hiện nay trong nhiều năm. Chủ tịch Quốc hội Iran cũng cảnh báo hạ tầng khu vực sẽ không an toàn nếu an ninh của nước này không được đảm bảo.

Iran chuyển hướng thương mại qua Biển Caspian

Để đối phó với lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ tại eo biển Hormuz, Iran đang chuyển một phần hoạt động thương mại quốc tế sang các cảng phía bắc Biển Caspian.

Trước xung đột, các cảng phía nam Iran đảm nhận tới 80% hoạt động thương mại quốc tế, trong khi các cảng phía bắc Biển Caspian chiếm khoảng 10%. Từ tháng 3, lượng hàng hóa qua khu vực phía bắc đã tăng 50%.

Các tàu chở dầu lưu thông ở Trung Đông. Ảnh: WANA

Theo các công ty theo dõi hàng hải, số tàu Iran hoạt động trong vùng biển Nga trong 6 tháng qua tăng từ 142 lên 152 chiếc, tương đương khoảng 7%. Số tàu chở dầu và hàng hóa của Nga ngoài khơi Iran cũng tăng 13%.

Một quan chức Iran cho biết hơn 30% hàng nhập khẩu hiện đi qua các cảng phía bắc Biển Caspian.

Tuy nhiên, tuyến đường này có hạn chế do phải sử dụng tàu có mớn nước nông và kích thước nhỏ. Khối lượng hàng mà một tàu viễn dương thông thường vận chuyển có thể cần tới 20 tàu trên Biển Caspian để thay thế. Tuyến vận tải này cũng đối mặt nguy cơ bị UAV tấn công.

Giao tranh Yemen leo thang, Houthi hứng 35 cuộc không kích

Ngày 29-9, lực lượng Houthi tại Yemen cho biết Saudi Arabia đã tiến hành 35 cuộc không kích tại 5 tỉnh trong vòng 24 giờ, giữa lúc giao tranh với lực lượng chính phủ Yemen tiếp diễn.

Hiện trường đổ nát sau một cuộc không kích được cho là do Saudi Arabia tiến hành nhằm vào một khu chợ ở Taiz, Yemen. Ảnh: TTXVN

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Sarea cho biết các cuộc không kích nhằm vào những khu vực thuộc Taiz, Al-Jawf, Amran, Saada và Hodeidah. Phía Saudi Arabia chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, người phát ngôn lực lượng chính phủ Yemen Majid al-Nuzaili kêu gọi dân thường tránh xa các địa điểm được Houthi sử dụng cho hoạt động quân sự.

Theo số liệu do lực lượng chính phủ Yemen công bố, trong 3 ngày giao tranh, quân đội Yemen đã thực hiện 706 đợt tấn công bằng máy bay chiến đấu, UAV, lính bắn tỉa, pháo binh và súng phóng rocket. Phía Yemen ước tính 2.316 tay súng Houthi bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Cơ phó bị nghi tìm cách lao máy bay chở khoảng 180 người xuống đất

Một máy bay của hãng flydubai chở khoảng 180 hành khách đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tabuk, Saudi Arabia, sau sự cố xảy ra trong buồng lái.

Áo của hành khách trên chuyến bay flydubai bị dính máu sau sự cố ngày 30-9. Ảnh: X/Amichai Stein

Chuyến bay FDB1073 từ Dubai đến Tel Aviv phát tín hiệu khẩn cấp 7700. Dữ liệu công khai cho thấy máy bay bất ngờ hạ độ cao từ khoảng 10.000 m xuống 5.000 m trong chưa đầy một phút, sau đó tiếp tục có những thay đổi độ cao bất thường.

Giới chức Israel mất liên lạc với máy bay trong thời gian xảy ra sự cố và điều tiêm kích giám sát do lo ngại khả năng không tặc. Sau đó, phi công liên lạc trở lại và máy bay chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk.

Giới chức Israel cho biết tín hiệu khẩn cấp được phát sau một cuộc ẩu đả giữa cơ trưởng và cơ phó. Một quan chức cấp cao Israel nói cơ phó, mang quốc tịch Oman, đang bị điều tra với cáo buộc tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay để lao xuống đất.

Một số hành khách kể lại cảnh hỗn loạn trong khoang và cho biết cơ trưởng bị thương. Theo Channel 12, một nhóm phi công mặc thường phục có mặt trên chuyến bay đã hỗ trợ điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp.