“Red Zone” tại đại học Mỹ: Vì sao nữ sinh được cảnh báo đầu năm học?

(GLO)- “Red Zone” là cách gọi những tháng đầu khi sinh viên bước vào môi trường đại học Mỹ, thời điểm nguy cơ bạo lực tình dục được cảnh báo ở mức cao hơn, đặc biệt đối với nữ sinh năm nhất.

Theo Mạng lưới quốc gia về hiếp dâm, lạm dụng và loạn luân Mỹ (RAINN), hơn 18 triệu sinh viên bắt đầu học kỳ mùa Thu năm 2026. Đây là giai đoạn có nguy cơ bạo lực tình dục gia tăng (thường được gọi là “Red Zone”).

Số liệu từ khảo sát môi trường học đường năm 2019 của Hiệp hội các trường đại học Mỹ (AAU) cho thấy, 16% nữ sinh viên đại học được khảo sát cho biết từng trải qua tiếp xúc tình dục cưỡng ép hoặc không có khả năng đồng thuận trong năm học đầu tiên.

Tỷ lệ này lần lượt là 14% ở năm thứ hai, 12% ở năm thứ ba và 11% từ năm thứ tư trở đi.

Khu nhà ở The Quad trong khuôn viên của Đại học Cal State San Marcos, Mỹ. Ảnh: Website nhà trường

RAINN cho rằng sinh viên năm nhất có thể đối mặt với nhiều yếu tố mới, như lần đầu sống xa gia đình, xây dựng các mối quan hệ xã hội mới, tham gia tiệc và hoạt động tập thể, đồng thời phải thích nghi với những môi trường và chuẩn mực xã hội chưa quen thuộc.

Tuy nhiên, “Red Zone” không phải là khoảng thời gian cố định áp dụng cho mọi trường đại học. Một số bằng chứng cho thấy nguy cơ cao hơn ở năm thứ nhất và thứ hai, nhưng thời điểm và mức độ rủi ro còn phụ thuộc nhiều yếu tố.

Gần đây, “Red Zone” gây chú ý sau khi Đại học bang California tại San Marcos (Cal State San Marcos) ghi nhận 4 vụ hiếp dâm được báo cáo trong 3 tuần đầu học kỳ, xảy ra từ ngày 5 đến 18-9 tại các khu nhà ở của trường.

Sau các báo cáo trên, cảnh sát đã tăng cường tuần tra, trong khi nhà trường bổ sung nhân viên an ninh ban đêm, đồng thời yêu cầu sử dụng thẻ hoặc chìa khóa để ra vào các khu nhà ở.

Trong chiến dịch “Red Zone Awareness” năm 2026, RAINN nhấn mạnh công tác phòng ngừa không nên chỉ tập trung vào sinh viên năm nhất hoặc những tuần đầu học kỳ, mà cần được duy trì trong suốt thời gian sinh viên học đại học.