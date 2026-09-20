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Thế giới

Nợ công Pháp dự kiến vượt 120% GDP vào năm 2027

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN/VietnamPlus, Reuters)

(GLO)- Nợ công Pháp được dự báo tăng lên 119,3% GDP trong năm 2026 và tiếp tục lên 121,7% GDP vào năm 2027, mức cao nhất kể từ khi Pháp bắt đầu thống kê theo phương pháp hiện hành năm 1995.

Theo Bộ Tài chính Pháp, tỷ lệ nợ/GDP năm 2025 ở mức 115,7%, trong khi số liệu của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (INSEE) cho thấy nợ công cuối quý I/2026 đã lên tới khoảng 3.536,1 tỷ euro, tương đương 117,5% GDP.

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Trụ sở Ngân hàng trung ương Pháp ở Paris. Ảnh: Reuters/TTXVN

Áp lực gia tăng nợ gắn với tình trạng thâm hụt ngân sách kéo dài. Chính phủ Pháp dự báo thâm hụt ngân sách năm 2026 ở mức 5,4% GDP, trước khi giảm xuống khoảng 5% vào năm 2027.

Thủ tướng Sébastien Lecornu đã đưa ra kế hoạch tiết kiệm khoảng 54 tỷ euro (62 tỷ USD) trong ngân sách năm 2027, nhằm kiềm chế đà tăng của thâm hụt và nợ công.

Hiện khả năng tiếp tục huy động vốn phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, chi phí vay, khả năng trả nợ và mức độ tin cậy của thị trường đối với chính sách tài khóa.

Đối với Pháp, sức ép hiện thể hiện rõ trên thị trường trái phiếu. Chênh lệch lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp và Đức kỳ hạn 10 năm đã vượt 1 điểm phần trăm, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro năm 2012. Điều này đồng nghĩa chi phí vay của Pháp đang chịu áp lực tăng so với Đức.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đánh giá Pháp đang đối mặt với tình trạng nợ công cao, tăng trưởng khiêm tốn và áp lực chi tiêu, đồng thời khuyến nghị nước này tiếp tục củng cố tài chính công.

Với quỹ đạo hiện nay, vấn đề đối với Pháp không chỉ nằm ở việc tỷ lệ nợ vượt một ngưỡng cụ thể, mà ở khả năng kiểm soát thâm hụt và chi phí vay để tránh nợ tiếp tục tăng nhanh hơn quy mô nền kinh tế.

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