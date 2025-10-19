Nợ công toàn cầu sắp chạm mốc kỷ lục trong hơn 70 năm

(GLO)- Mới đây, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình hình nợ công toàn cầu, dự báo mức nợ này sẽ vượt 100% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2029, lên mức cao nhất trong hơn 70 năm kể từ năm 1948 và tiếp tục tăng mạnh.

Theo báo cáo giám sát tài khóa mới nhất của IMF, nhiều nền kinh tế phát triển như: Mỹ, Canada, Trung Quốc, Pháp, Italy, Nhật Bản, Anh… đã hoặc dự kiến sẽ có mức nợ công vượt quá 100% GDP.

IMF báo động nợ công toàn cầu sắp chạm mức kỷ lục. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Riêng tại Mỹ, nợ công so với GDP trong giai đoạn dịch Covid-19 đã vượt mức đỉnh kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai và dự báo sẽ vượt mức 140% GDP vào cuối thập kỷ này. Về phía Trung Quốc, nợ công được cho là cũng sẽ tăng mạnh, từ 88,3% GDP hiện nay dự kiến sẽ lên mức 113% vào năm 2029.

Ông Vitor Gaspar-Giám đốc Bộ phận Tài khóa của IMF-cho biết: Mức nợ công toàn cầu có thể tăng lên tới 123% GDP vào cuối thập kỷ. Mức này chỉ thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục 132% ghi nhận ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

IMF cảnh báo rằng chi phí vay hiện nay đã cao hơn nhiều so với thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính 2008-2009. Lãi suất tăng cao đang gây áp lực lên ngân sách của các quốc gia, trong khi các nhu cầu chi tiêu vẫn tăng do căng thẳng địa chính trị, thiên tai, công nghệ phá vỡ thị trường và dân số già.

IMF kêu gọi các nền kinh tế phát triển cũng như các nước đang phát triển tập trung kéo giảm mức nợ, cắt giảm thâm hụt ngân sách và xây dựng các bộ đệm tài khóa để sẵn sàng ứng phó với các cú sốc kinh tế lớn bất ngờ.

Theo nghiên cứu của IMF, các quốc gia có khoảng trống tài khóa lớn hơn sẽ hạn chế thiệt hại về việc làm và hoạt động kinh tế khi xảy ra khủng hoảng. Chỉ cần chuyển 1 điểm phần trăm GDP của chi tiêu hiện tại sang đầu tư vào giáo dục hoặc vào vốn con người có thể thúc đẩy GDP của các nền kinh tế phát triển tăng thêm hơn 3% vào năm 2050 và gần như gấp đôi ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.