Gia Lai tăng tốc thực hiện “khoán tăng trưởng”

(GLO)- Sau khi hợp nhất, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 7,3 - 7,6%, phấn đấu chạm ngưỡng 8%. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phân giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho 135 xã, phường. Hiện tại, các địa phương đang tăng tốc thực hiện chỉ tiêu “khoán tăng trưởng”.

Đây cũng là lần đầu tiên các địa phương khu vực phía Tây được giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ cụ thể, đánh dấu bước chuyển mới trong phương thức điều hành, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng xã, phường.

Kịch bản mới, trách nhiệm cao

Ngay sau khi nhận chỉ tiêu, các xã, phường đã rà soát tiềm năng, xác định dư địa tăng trưởng và xây dựng kịch bản chi tiết, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ thực hiện.

Hướng đi nổi bật của xã Cát Tiến là gắn thương mại, dịch vụ với du lịch. Ảnh: M.H

Ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết: Địa phương được giao chỉ tiêu tăng giá trị sản phẩm 12% trong 6 tháng cuối năm, cả năm là 10,4%. Trụ cột tăng trưởng được xác định ở công nghiệp - xây dựng - tăng 11,3% và dịch vụ - tăng 10,7%.

Theo đó, phường Quy Nhơn triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng; quản lý trật tự xây dựng; xúc tiến di dời chợ đêm Quy Nhơn, hoàn thiện đề án phát triển kinh tế ban đêm; tổ chức lại các chợ hạng 2, 3.

“Đặc biệt, với ngành kinh tế mũi nhọn du lịch, Quy Nhơn tiếp tục xây dựng hình ảnh điểm đến biển đảo, cộng đồng và tâm linh gắn với các di tích văn hóa - lịch sử trên đầm Thị Nại. Đề án phố đi bộ Quy Nhơn song hành cùng xã hội hóa đầu tư dịch vụ trên bãi biển đường Xuân Diệu, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, thu hút du khách” - ông Toàn cho hay.

Còn tại Cát Tiến - cửa ngõ vào Khu kinh tế Nhơn Hội và trung tâm tỉnh, Chủ tịch UBND xã Võ Văn Trịnh đã ra quyết định về chỉ tiêu, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, để hoàn thành 19 chỉ tiêu chủ yếu được tỉnh giao, với tốc độ tăng trưởng 6 tháng cuối năm đạt 9,1%, đảm bảo cho cả năm đạt 8,4%.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn với mức tăng 14,4%, dịch vụ tăng 9,5%. Xã tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giám sát chặt tiến độ các dự án trọng điểm. Một hướng đi nổi bật là gắn thương mại, dịch vụ với du lịch biển, từng bước hình thành tuyến phố thương mại, kinh doanh sản phẩm đặc trưng.

Bên cạnh đó, xã Cát Tiến tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án quan trọng của tỉnh nằm trên địa bàn xã. Tập trung tham mưu lập hồ sơ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu dân cư trên địa bàn xã. Tiếp tục đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công công trình chuyển tiếp, dự án triển khai thực hiện năm 2025 đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công…

Phường Pleiku xây dựng kịch bản tăng cường quảng bá du lịch cộng đồng gắn với khai thác tiềm năng văn hóa - lịch sử - sinh thái tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ốp. Ảnh: P.D

Phường Pleiku được giao chỉ tiêu tăng trưởng 11,02% trong 6 tháng cuối năm, cả năm đạt 8,52%. Ông Đặng Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường - nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Khu đô thị CK54, rà soát các dự án dân cư và tuyến đường trọng điểm như: Trần Văn Bình, Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Bùi Đình Túy. Đồng thời, phường bảo vệ quỹ đất nông nghiệp xen kẽ đô thị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Khu công nghiệp Trà Đa, mở rộng sản phẩm OCOP và chuỗi liên kết nông sản…

“Với lợi thế dịch vụ, thương mại sôi động, Pleiku đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm tại đường Phùng Hưng, xây dựng tuyến phố ẩm thực - giải trí, đồng thời quảng bá du lịch cộng đồng tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng Plei Ốp, kết nối các địa phương lân cận. Các trung tâm thương mại như Co.op Mart, WinMart, TTC Plaza tiếp tục được hỗ trợ để tăng sức hút tiêu dùng” - ông Thắng nói.

Tương tự, phường Diên Hồng cũng đang tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng 9,83% trong 6 tháng cuối năm và 10,35% cả năm 2025. Chủ tịch UBND phường Nguyễn Tuấn Quang cho biết: Địa phương tập trung quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án lớn như: đường Nguyễn Văn Linh, kè chống sạt lở suối Hội Phú, siêu thị Nguyễn Văn Cừ (1,48 ha) và Khu du lịch văn hóa Cao nguyên Đồi thông (128 ha).

Đặc biệt, phường coi kinh tế đêm là bước đột phá mới, thông qua mô hình phố ẩm thực Nguyễn Thiện Thuật, kỳ vọng tạo thêm nguồn thu và việc làm, đồng thời thúc đẩy hoạt động du lịch bền vững.

Phường Diên Hồng chủ động phối hợp triển khai giải phóng mặt bằng và thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh, kè chống sạt lở suối Hội Phú. Ảnh: P.D

Giảm nghèo bền vững - cần giải pháp đúng, trúng

Bên cạnh tăng trưởng, các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa đối diện với khó khăn, thách thức trong chương trình giảm nghèo bền vững. Đây là nhiệm vụ không dễ khi tỷ lệ hộ nghèo còn cao và hạ tầng thiếu đồng bộ.

Tuy nhiên, cũng có thể thấy, “khoán giảm nghèo” buộc chính quyền địa phương chuyển từ tư duy “xin chính sách” sang “tự thiết kế giải pháp”, tức là không còn chung một mô hình, mà phải có chính sách cho từng hộ và cam kết thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh khảo sát, tháo gỡ khó khăn trong triển khai Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Xã Lơ Pang hiện còn 581 hộ nghèo, chiếm 14,2% số hộ dân toàn xã; trong đó 85% là đồng bào dân tộc thiểu số. Xã đặt mục tiêu đến cuối năm nay giảm 4,76% hộ nghèo (khoảng 30 hộ). Ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND xã - cho biết: Phần lớn hộ nghèo rơi vào nhóm thiếu thu nhập nên giải pháp chính là hỗ trợ sinh kế cho nhóm có khả năng vươn lên.

Với nhóm hộ nghèo do bệnh tật, thiếu lao động, xã Lơ Pang xây dựng phương án đặc thù. Cùng với đó, xã huy động tối đa nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án hỗ trợ sản xuất và xã hội hóa, đảm bảo 100% hộ nghèo được tiếp cận ít nhất một hình thức hỗ trợ.

Trong khi đó, chỉ tiêu giảm nghèo năm 2025 của xã Ya Ma là 9,87% (tương đương 186 hộ). Chủ tịch UBND xã Trịnh Minh Dương nhấn mạnh, giải pháp trọng tâm là hỗ trợ đất sản xuất, cấp vốn, đào tạo nghề gắn với việc làm, triển khai dự án sản xuất quy mô nhỏ.

“Tuy nhiên, hạ tầng yếu kém là rào cản lớn trong hành trình giảm nghèo bền vững. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp về sinh kế, xã đã kiến nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu Đăk Pơ Kơ và ngầm tràn qua sông Đăk Hway tại làng Brăng. Khi hoàn thành, các công trình này sẽ không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội và thị trường cho người dân vùng sâu” - ông Dương chia sẻ.