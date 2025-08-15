Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU ÐẢNG BỘ XÃ HÒA HỘI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển

AN PHƯƠNG
(GLO)- Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hòa Hội phát huy thành quả, khai thác tối đa tiềm năng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh… hướng tới phát triển nhanh, bền vững.

Nền tảng vững chắc

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, kiên trì vượt khó, Đảng bộ và Nhân dân 2 xã Cát Hanh và Cát Hiệp đã hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu, chỉ tiêu; đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho việc sáp nhập, hình thành xã Hòa Hội từ ngày 1-7-2025.

62.jpg
Nông dân xã Hòa Hội thu hoạch đậu phụng trồng xen dưới tán dừa xiêm. Ảnh: Trường Giang

Đến cuối nhiệm kỳ, kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định. Trong đó, Cát Hanh đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân 13,8%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu nhập bình quân đạt 69,5 triệu đồng/người/năm; Cát Hiệp tăng trưởng 10,9%/năm, thu nhập bình quân 66 triệu đồng/người/năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hạ tầng cơ sở ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân nâng cao. Nhiều sản phẩm OCOP 3 sao được đưa lên sàn thương mại điện tử, các mô hình “Hội quán dừa”, “Hội quán xoài” hình thành, tạo kênh kết nối sản xuất, tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản. Công tác giảm nghèo bền vững đạt kết quả rõ nét: Cát Hanh giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,36%, Cát Hiệp còn 0,6%.

Kết cấu hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư; quốc phòng - an ninh giữ vững; hệ thống chính trị kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để Hòa Hội tự tin bước vào giai đoạn mới.

Tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Hòa Hội đứng trước thời cơ lớn, khi sau sáp nhập, quy mô dân số và diện tích được mở rộng, tiềm năng phát triển đa dạng hơn, tạo dư địa lớn cho phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch. Song, điều đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, điều hành và sự thích ứng linh hoạt của hệ thống chính trị.

61.jpg
Một góc khu dân cư xã Hòa Hội nhìn từ trên cao. Ảnh: Trường Giang

Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững an sinh xã hội; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tạo bước đột phá về kinh tế, xây dựng nông thôn mới văn minh, nâng cao đời sống người dân.

Xã cũng xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu mới.

Tích hợp quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bền vững, thương mại - dịch vụ, du lịch; phát triển đô thị và logistics. Huy động tối đa nguồn lực đầu tư hạ tầng đồng bộ, ưu tiên giao thông kết nối liên vùng, trung tâm hành chính mới, công trình thủy lợi, trường học, y tế, văn hóa.

Đồng thời, xã xác định 3 khâu đột phá: Cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nghị quyết trọng tâm của tỉnh; xây dựng chính quyền số, môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển công nghiệp thân thiện môi trường, nông nghiệp xanh, du lịch sinh thái; xây dựng nông thôn mới văn minh, kiểu mẫu. Đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp - thương mại - dịch vụ, hạ tầng số, gắn với quy hoạch vùng.

Đồng chí Tô Hiếu Trung-Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội-nhấn mạnh: “Chúng tôi quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để xây dựng Hòa Hội trở thành địa phương phát triển năng động, bền vững”.

