Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Trưa 4-10, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức họp báo để thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND dân tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Mai Việt Trung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

hop-bao-thong-tin-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030.jpg
Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai bày tỏ mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Ảnh: Đ.T

Tại buổi họp báo, sau khi được Ban tổ chức thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, các phóng viên, nhà báo đã có nhiều câu hỏi gửi đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Trong đó, nội dung chủ yếu là giải pháp căn cơ để thực hiện thắng lợi 33 chỉ tiêu vừa được Đại hội thông qua, đặc biệt là các chỉ tiêu rất khó hoàn thành như: tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 10-10,5%/năm (giá so sánh 2010); GRDP bình quân đầu người đạt 6.300-6.500 USD…

nnn.jpg
Các nhà báo đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Đ.T

Các phóng viên, nhà báo cũng quan tâm đến giải pháp đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông liên kết vùng, khu vực, nhất là giữa 2 vùng phía Tây và Đông Gia Lai; giảm khoảng cách giữa các phường trung tâm và vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng cán bộ; xử lý các dự án treo; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…

Trả lời báo chí, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Các chỉ tiêu vừa thông qua đã được Đại hội xem xét rất kỹ; việc đề ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030 là hoàn toàn có cơ sở. Có hai yếu tố có thể dẫn tới việc không đạt, hoàn thành chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới là do năng lực của người được giao tổ chức thực hiện và yếu tố bất khả kháng từ thiên tai, địch họa.

chu-tich-ubnd-tinh-pham-anh-tuan-tra-loi-bao-chi.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trả lời thẳng thắn các nội dung được nêu tại buổi họp báo. Ảnh: Đ.T

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, các nội dung trong Nghị quyết đã được cụ thể hóa và có chương trình hành động thực hiện rõ ràng; không phải như trước đây, sau khi thông qua Nghị quyết Đại hội thì phải mất vài tháng sau mới có chương trình hành động để triển khai thực hiện.

Thời gian tới, để địa phương có bước phát triển toàn diện, xóa bỏ khoảng cách vùng miền, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ kết nối Đông - Tây, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo...

Tỉnh sẽ xem xét các dự án tồn đọng, chậm trễ kéo dài. Nếu dự án gặp khó khăn, vướng mắc thì tìm giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ cho doanh nghiệp; nếu chủ đầu tư năng lực yếu kém thì bắt buộc phải thu hồi.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao nội dung các phóng viên, nhà báo nêu tại buổi họp báo cũng như ý kiến trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh sẽ rà soát kỹ các tiềm năng để tính toán giải pháp phù hợp. Đặc biệt, tiếp tục bám sát các trụ cột tăng trưởng trong phát triển kinh tế-xã hội, tạo ra môi trường linh hoạt, năng động để thu hút đầu tư, tranh thủ các nguồn lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, phát triển hạ tầng logistics, du lịch…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Lãnh đạo tỉnh luôn đánh giá cao đóng góp của các cơ quan báo chí vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Chúng tôi sẽ gần gũi với báo chí và mong các cơ quan báo chí sẽ đồng hành cùng địa phương trong thời gian tới. Cấp ủy, chính quyền các địa phương phải nghiêm túc thực hiện, kịp thời hỗ trợ, cung cấp thông tin để báo chí lan tỏa thông tin tích cực, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống”.

