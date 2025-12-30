Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tọa đàm xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí

ĐINH YẾN
(GLO)- Sáng 30-12, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam”.

Tham dự tọa đàm có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Tạp chí Văn nghệ Gia Lai và các cơ quan báo chí, chi hội nhà báo cùng đông đảo hội viên trên địa bàn tỉnh.

imgp1178.jpg
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đỗ Nguyên Hùng và Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo tỉnh Trần Quốc Anh chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Đinh Yến

Phát biểu đề dẫn tại tọa đàm, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai Trần Quốc Anh nhấn mạnh: Gần một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và báo chí đa loại hình hiện nay, đội ngũ người làm báo ngày càng đông đảo, không ngừng đổi mới phương thức tác nghiệp, khẳng định vai trò “chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa”.

20.jpg
Các đại biểu tập trung trao đổi, tham luận về xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp trong các cơ quan báo chí. Ảnh: Đinh Yến

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung trao đổi, tham luận về xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp trong các cơ quan báo chí; trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực văn hóa của người làm báo.

Nhiều tham luận đề cập công tác định hướng phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí; vai trò, trách nhiệm của Hội Nhà báo; vấn đề đạo đức người làm báo; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội nhà báo, báo thường trú; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ để báo chí giữ vai trò định hướng thông tin trước mạng xã hội.

10.jpg
Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đặng Huy Cường phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đinh Yến

Các ý kiến cũng cho rằng: Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, mỗi cơ quan báo chí và nhà báo cần giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ tôn chỉ, mục đích, không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng; chú trọng xây dựng quy tắc ứng xử nội bộ, rèn luyện đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, góp phần xây dựng hình ảnh người làm báo Gia Lai “bản lĩnh, nhân văn, chuyên nghiệp”.

11.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Đinh Yến
