Bồi dưỡng kỹ năng thực hiện phóng sự phát thanh hiện đại cho phóng viên, biên tập viên

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Ngày 25 và 26-10, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2025 với chủ đề “Kỹ năng thực hiện phóng sự phát thanh hiện đại”.

nha-bao-tran-quoc-anh-pho-chu-tich-chuyen-trach-hoi-nha-bao-tinh-gia-lai.jpg
Nhà báo Trần Quốc Anh-Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Lệ Hằng

Tham gia lớp bồi dưỡng có 30 học viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí; trung tâm sự nghiệp công; trung tâm văn hóa-thông tin và thể thao các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 ngày, các học viên được Thạc sĩ, Nhà báo Nguyễn Thị Minh Hạnh-Trưởng phòng Phóng viên, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại TP. Hồ Chí Minh truyền đạt các chuyên đề về kỹ năng lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản, phỏng vấn, thu âm và dựng phóng sự phát thanh trên nền tảng công nghệ số.

Đồng thời, trao đổi, thực hành các kỹ năng ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong sản xuất và phát hành tác phẩm phát thanh hiện đại.

quang-canh-lop-tap-huan.jpg
Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Ảnh: Lệ Hằng

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp và tư duy sáng tạo cho đội ngũ người làm báo địa phương, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban tổ chức trao chứng nhận cho các học viên đạt yêu cầu.

null