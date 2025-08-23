Bồi dưỡng ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện cho 42 nhà báo, phóng viên

Danh mục
CHƯƠNG HIẾU
(GLO)- Trong 2 ngày 22 và 23-8, tại TP. Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức lớp bồi dưỡng Ứng dụng AI trong tác nghiệp báo chí đa phương tiện.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 42 học viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ban Chuyên đề Công an TP. Đà Nẵng và một số cơ quan báo, tạp chí trung ương, bộ, ngành.

01.jpg
Nhà báo, Thạc sĩ Ngô Trần Thịnh-Trưởng phòng Đa Truyền thông, Trung tâm tin tức, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) hướng dẫn học viên các chuyên đề. Ảnh: Duy Đăng

Trong thời gian tập huấn, các học viên được Nhà báo, Thạc sĩ Ngô Trần Thịnh-Trưởng phòng Đa Truyền thông, Trung tâm tin tức, Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) truyền đạt một số chuyên đề như: Khái niệm và tư duy phát triển nội dung báo chí với sự đồng hành của trí tuệ nhân tạo (AI); quy trình ứng dụng AI hỗ trợ cho tác nghiệp; tìm ý tưởng đề tài và sản xuất nội dung báo chí kết hợp với AI...

02.jpg
Các học viên thực hành các dạng bài tập tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Duy Đăng

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tiếp cận và ứng dụng AI trong quá trình tác nghiệp, nâng cao tư duy sáng tạo, khai thác ý tưởng đề tài mới mẻ, từng bước thích ứng với xu thế chuyển đổi số báo chí, góp phần nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ công chúng hiệu quả hơn.

null