Báo Gia Lai tham gia tập huấn “Ứng dụng AI cho nhà báo”

Tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng tại điểm cầu chính có các đồng chí: Lê Quốc Minh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thị Hải Vân-Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Thắng-Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Quốc Trung-Cố vấn cao cấp Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 5 đến 6-6-2025 trên nền tảng Stream4Vietnam (S4V), thu hút hơn 300 học viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trên cả nước.

Khóa học nằm trong kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2025 và trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025). Đây là khóa học đầu tiên trong chuỗi các khóa học đào tạo trực tuyến về ứng dụng AI cho nhà báo do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Các giảng viên sẽ trao đổi để giúp học viên áp dụng AI vào công việc thực tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động báo chí, tuyên truyền.

Lớp do các chuyên gia đến từ Công ty Công nghệ Zero to One (ZTO) trực tiếp giảng dạy, với nhiều chuyên đề tập trung vào các nội dung thiết thực như: tổng quan về AI và kỹ năng viết câu lệnh trên ứng dụng ChatGPT; khai phá và trực quan hóa dữ liệu với AI; ứng dụng AI tại các tòa soạn quốc tế; xử lý văn bản chuyên sâu và nội dung đa phương tiện; kiểm chứng thông tin, kết hợp công cụ trong quy trình làm việc và ứng dụng trợ lý ảo...

Đồng chí Lê Quốc Minh-Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: Hoàng Hoài

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh-Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam-nhấn mạnh: “AI là chủ đề được nhắc đến rất nhiều hiện nay, tuy nhiên để ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn tác nghiệp thì cần có sự đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng rằng các tòa soạn và các nhà báo cần chủ động tiếp cận công nghệ mới, không nên chờ đợi mà cần mạnh dạn thử nghiệm. Sau khóa học, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ xây dựng một cộng đồng học tập để các nhà báo có thể tiếp tục trao đổi, đặt câu hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Các chuyên gia sẽ tiếp tục đồng hành và những người đã nắm vững kiến thức sẽ được khuyến khích hỗ trợ các đồng nghiệp khác trong quá trình học hỏi, ứng dụng AI vào tác nghiệp báo chí”.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng thông tin thêm, trong thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đối tác công nghệ tổ chức các chương trình đào tạo thử nghiệm tại Báo Nhân Dân, bước đầu ghi nhận hiệu quả tích cực. Những nhà báo được trang bị kiến thức về AI đã có thể áp dụng vào công việc một cách hiệu quả, hỗ trợ đáng kể cho quy trình tác nghiệp.

Mục tiêu của các khóa học lần này là đào tạo hơn 2.000 nhà báo và sẽ tiếp tục mở rộng, hướng tới việc giúp từ 5.000 đến 10.000 người làm báo tiếp cận công nghệ AI từ nay đến cuối năm 2025.