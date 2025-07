AgriS phải tính đến bài toán tuần hoàn trong sản xuất kinh doanh để bảo vệ môi trường

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Xây dựng, Công Thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Tại buổi làm việc, ông Thái Văn Chuyện - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa đã thông tin về tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty.

Theo đó, Công ty đang duy trì vùng nguyên liệu sản xuất mía với 18,5 nghìn ha, công suất nhà máy chế biến đạt 8 nghìn tấn mía/ngày. Công ty phát triển hệ sinh thái chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn với gần 91 nghìn ha vùng nguyên liệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Australia và 200 nghìn ha hợp tác phát triển tại Indonesia.

Danh mục sản phẩm của Công ty đa dạng với gần 200 sản phẩm bắt nguồn từ các cây trồng là mía đường, dừa, lúa, chuối. Mạng lưới phân phối xuất khẩu các sản phẩm đến 69 quốc gia.

AgriS đang hướng tới mở rộng diện tích vùng nguyên liệu mía đến năm 2030 là 25,5 nghìn ha, năng suất bình quân 80 tấn/ha để nâng công suất nhà máy lên 15 nghìn tấn mía/ngày. Đồng thời, tiến đến nhân rộng các loại cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, hướng đến xuất khẩu với diện tích dự kiến khoảng 4 nghìn ha.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồng Thương

Cũng theo Tổng Giám đốc Công ty, để đạt được mục tiêu trên, Công ty định hướng sẽ phát triển mô hình Demofarm nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, phối hợp xây dựng chương trình “Nông trường kiểu mẫu” với cây mía để làm điểm nhằm nhân rộng. Đồng thời, Công ty cũng đang xúc tiến tìm kiếm các khu vực, vùng trồng chiến lược cho cây ăn quả theo định hướng nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, đến nay, diện tích tiếp cận và phù hợp để khai thác vẫn đang rất hạn chế. Do đó, Công ty mong muốn tỉnh Gia Lai giới thiệu quỹ đất phù hợp và kết nối để các đối tác (doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân) có quỹ đất lớn cùng tham gia hợp tác với AgriS trong triển khai chương trình Demofarm cũng như nhân rộng các loại cây trồng khác có giá trị cao.

Đồng thời, giới thiệu quỹ đất phù hợp và hướng dẫn các giấy phép, thủ tục để Công ty xây dựng Viện nghiên cứu về nông nghiệp tại tỉnh Gia Lai để nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực, các sản phẩm nông nghiệp phù hợp ở địa phương; nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa vào việc phát triển nông nghiệp và để chuyển giao công nghệ, đào tạo, nâng cao tay nghề lao động cho lực lượng nhân công trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao về hiệu quả sản xuất - kinh doanh của AgriS về cả quy mô, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, cũng như trách nhiệm trong bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh của Công ty phù hợp với quan điểm và định hướng phát triển nông nghiệp của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, tập trung phát triển vùng nguyên liệu lớn đối với các loại cây trồng có hiệu quả cũng như ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và tập trung chế biến sâu gắn với bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai hoàn toàn thống nhất với các đề xuất của Công ty và khẳng định sẽ đồng hành cùng Công ty trong quá trình triển khai các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong thời gian tới như: đánh giá hiệu quả để tập trung phát triển vùng nguyên liệu lớn đối với các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao gắn với chế biến sâu trên địa bàn; đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp của tỉnh cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; đề xuất nghiên cứu chính sách đối với các doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 7 từ phải sang) và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai cùng đại diện AgriS. Ảnh: Hồng Thương

Tuy nhiên, để việc triển khai các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty phối hợp với UBND tỉnh xây dựng ngay cơ sở dữ liệu nông nghiệp, kế hoạch chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng các cây trồng mới có giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng cơ sở chế biến.

Trong đó, đối với cây mía, chỉ mở rộng diện tích đất xấu, đang canh tác các loại cây trồng cho hiệu quả thấp. Đồng thời, đề xuất xây dựng một số nhà máy chế biến sâu tại địa bàn tỉnh và phải thực hiện bài toán tuần hoàn trong sản xuất, chế biến để bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị AgriS đồng hành với UBND tỉnh trong việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.