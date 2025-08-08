Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đạt chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai vừa được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận Bạch kim. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, đưa Bệnh viện trở thành một trong số ít đơn vị y tế tuyến tỉnh đạt chuẩn quốc tế trong cấp cứu và điều trị đột quỵ .

Hành trình 10 năm miệt mài

Để đạt được danh hiệu danh giá này, Bệnh viện phải đáp ứng bộ tiêu chí khắt khe do WSO đề ra, bao gồm: tối thiểu 75% bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được điều trị tiêu sợi huyết trong vòng 60 phút kể từ khi nhập viện; tối thiểu 75% bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong vòng 120 phút kể từ khi nhập viện; ít nhất 15% tổng số bệnh nhân đột quỵ cấp được điều trị tái thông; hơn 85% bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ được chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc cộng hưởng từ (MRI) não để chẩn đoán sớm...

Đáng chú ý, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không chỉ đáp ứng đầy đủ các chỉ số này mà còn vượt xa yêu cầu, thể hiện sự chuyên nghiệp và hiệu quả vượt trội trong điều trị đột quỵ.

Việc thành lập tổ cấp cứu đột quỵ phản ứng nhanh 24/7 và chuẩn hóa quy trình từ tiếp nhận - chẩn đoán - can thiệp - theo dõi - phục hồi chức năng giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử trí trong “giờ vàng”. Ảnh: Thảo Khuy

Theo bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, việc được WSO trao chứng nhận Bạch kim là cột mốc quan trọng, thể hiện rõ định hướng đúng đắn trong chiến lược phát triển chuyên môn sâu của Bệnh viện. Thành tựu này là kết quả của sự đầu tư bài bản, tinh thần cầu thị, sự phối hợp liên khoa chặt chẽ - đặc biệt là từ Khoa Thần kinh - Đột quỵ.

Trong điều trị đột quỵ, thời gian là yếu tố sống còn. Việc thành lập tổ cấp cứu đột quỵ phản ứng nhanh 24/7 và chuẩn hóa quy trình từ tiếp nhận - chẩn đoán - can thiệp - theo dõi - phục hồi chức năng giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử trí trong “giờ vàng”. Nhờ vậy, tỷ lệ cứu sống và phục hồi chức năng của bệnh nhân ngày càng được nâng cao”, bác sĩ Bình cho biết.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung kiểm tra khả năng hồi phục vận động của bệnh nhân.

Ảnh: Thảo Khuy

Đặc biệt, nền tảng quan trọng giúp Khoa Thần kinh - Đột quỵ phát triển vững vàng chính là kỹ thuật can thiệp nội mạch - một kỹ thuật cao đòi hỏi máy móc hiện đại và bác sĩ có chuyên môn sâu. Từ năm 2010, Bệnh viện đã triển khai kỹ thuật này, tức 5 năm trước khi Khoa Thần kinh - Đột quỵ chính thức thành lập, tạo tiền đề quan trọng cho hoạt động chuyên sâu ngay từ đầu.

Bứt phá chuyên sâu, vươn chuẩn quốc tế

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung, Trưởng khoa Thần kinh - Đột quỵ, thời điểm thành lập khoa, mọi thứ gần như đã sẵn sàng. Nhờ nền tảng can thiệp mạch máu não được triển khai sớm, Khoa không mất thời gian cho các bước khởi động ban đầu. Từ chỗ chỉ có một bác sĩ can thiệp nội mạch, đến nay, Khoa đã có 3 bác sĩ làm chủ kỹ thuật này.

“Một lợi thế nổi bật của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai là đội ngũ bác sĩ can thiệp mạch trực tiếp làm việc tại Khoa Thần kinh - Đột quỵ, giúp quá trình cấp cứu và điều trị được rút ngắn tối đa, không phải chờ hỗ trợ từ khoa khác - mô hình hiện được nhiều bệnh viện lớn áp dụng. Đặc biệt, nhiều bác sĩ khác cũng được đào tạo liên tục, tinh thần trách nhiệm cao”, bác sĩ Nguyễn Văn Trung cho hay.

Bác sĩ Phạm Vũ Thanh Thảo kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết Mai

﻿trước khi xuất viện. Ảnh: Thảo Khuy

Là một trong những bác sĩ trẻ của Khoa Thần kinh - Đột quỵ, bác sĩ Phạm Vũ Thanh Thảo tâm sự: “Với bệnh nhân đột quỵ, từng giây đều mang ý nghĩa sống còn. Chúng tôi luôn phải sẵn sàng cao độ - cả chuyên môn lẫn tinh thần - để kịp thời giành lại cơ hội sống và phục hồi cho người bệnh”.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (65 tuổi, ở xã Tuy Phước) là minh chứng rõ nét. Nhập viện trong tình trạng chóng mặt, xây xẩm nhẹ - dù triệu chứng không điển hình - các bác sĩ đã nhanh chóng nghi ngờ đột quỵ và tiến hành chẩn đoán. Kết quả cho thấy bà bị nhồi máu não cấp.

Ngay lập tức, bà được điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết trong “khung giờ vàng”. Nhờ phát hiện sớm và can thiệp đúng phương pháp, tình trạng sức khỏe của bà cải thiện rõ rệt. Sau 7 ngày điều trị cấp, bà tiếp tục tham gia phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh.

Bác sĩ Phạm Vũ Thanh Thảo dặn dò người nhà bệnh nhân trước khi bệnh nhân xuất viện.

﻿Ảnh: Thảo Khuy

Mỗi ca đột quỵ được cứu sống không chỉ mang lại cơ hội hồi phục cho người bệnh, mà còn là động lực để Bệnh viện tiếp tục cải tiến quy trình và vươn tới những mục tiêu cao hơn.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, bác sĩ Võ Thành Nam Bình cho biết: “Thành tựu đạt chứng nhận Bạch kim không phải là điểm kết thúc, mà là bước đệm cho hành trình phát triển chuyên sâu hơn. Chúng tôi đang hướng đến chứng nhận Kim cương - mức cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới”.

Bệnh nhân được theo dõi, kiểm tra sát sao. Ảnh: Thảo Khuy

Với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, đơn vị cũng đặt mục tiêu mở rộng hỗ trợ cho tuyến dưới thông qua các hoạt động đào tạo liên tục, hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng mạng lưới phản ứng nhanh đột quỵ trên toàn tỉnh. Mục tiêu sau cùng là không để bất kỳ người bệnh nào mất đi cơ hội được điều trị đột quỵ kịp thời - chỉ vì khoảng cách địa lý hay hạn chế về chuyên môn.

“Công việc này rất vất vả, nhưng chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn bệnh nhân đột quỵ được cứu chữa và phục hồi tốt, chúng tôi buộc phải làm nhiều việc và làm thật đều đặn. Khoa sẽ cử thêm bác sĩ đến hỗ trợ tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật từ tỉnh xuống huyện, để tất cả bệnh nhân đột quỵ - dù ở đâu - đều có cơ hội sống và hồi phục tốt nhất”, bác sĩ Trung chia sẻ.