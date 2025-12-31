Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW và các chương trình hành động của tỉnh

(GLO)- Chiều 30-12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Năm 2025, ngành KH-CN đã chủ động, quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành, bám sát yêu cầu thực tiễn; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan đầu mối tham mưu của tỉnh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hạ tầng công nghệ thông tin và Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được đầu tư, nâng cấp; các hệ thống thông tin dùng chung, nền tảng số được tích hợp, vận hành đồng bộ theo Khung kiến trúc số của tỉnh.

Khu Công viên phần mềm Quang Trung thu hút một số doanh nghiệp lớn đầu tư. Công tác quản lý nhà nước về chuyển đổi số, bưu chính, viễn thông đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần đưa Gia Lai trở thành điểm sáng về chuyển đổi số.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH-CN tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, hình thành các sản phẩm chủ lực như dược phẩm và nông nghiệp. Các đề tài, dự án khoa học bám sát nhu cầu thực tiễn, phục vụ cải thiện năng lực cạnh tranh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn dược liệu quý và giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số.

Trong năm, Sở KH-CN đã hỗ trợ 6 tổ chức, cá nhân nộp đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích (đạt 120% kế hoạch); có 4 sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ có địa chỉ tại tỉnh (đạt 133% chỉ tiêu).

Hạ tầng viễn thông tiếp tục phát triển mạnh, với tỷ lệ phủ sóng di động và băng rộng di động đạt 100% tại trung tâm xã, phường và 99,9% tại thôn, làng. Cáp quang phủ 100% trung tâm xã, phường và 99,4% thôn, làng. Mạng 5G được triển khai với 204 trạm thu, phát sóng, tăng 37 trạm so với 6 tháng đầu năm 2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Năm 2025, Sở KH-CN đã đề xuất 16 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; trong đó có 1 doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển tỉnh đề nghị Hội đồng quốc gia trình Bộ KH-CN xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng giải thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành KH-CN trong năm 2025, đồng thời biểu dương sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương, các viện, trường, doanh nghiệp và đội ngũ trí thức đã đồng hành cùng ngành.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm then chốt, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành KH-CN tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW và các chương trình hành động của tỉnh; tiếp tục khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của tăng trưởng, cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch thành nhiệm vụ, sản phẩm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”.

Ngành KH-CN cần ưu tiên cao nhất cho việc tổ chức triển khai 4 đề án trọng tâm của tỉnh, gồm: phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn, an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực này giai đoạn 2025 - 2030; phát triển giáo dục STEM cho học sinh phổ thông; xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung, tạo nền tảng cho kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trọng Lợi

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh phát triển hạ tầng KH-CN và đổi mới sáng tạo; từng bước hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm đổi mới sáng tạo.

Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, phấn đấu đưa Kho dữ liệu số cấp tỉnh vào vận hành trong năm 2026. Đồng thời, tăng cường ứng dụng KH-CN vào sản xuất và đời sống, gắn nghiên cứu với thị trường và yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao Bằng chứng nhận giải A - Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh cho tác giả Phạm Tỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai). Ảnh: Trọng Lợi

Dịp này, UBND tỉnh đã trao Giải thưởng KH-CN tỉnh lần thứ nhất năm 2024 cho 5 công trình KH-CN, gồm: 1 giải A, 1 giải B và 3 giải khuyến khích.