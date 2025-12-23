Khởi động Dự án phát triển cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và sinh kế cộng đồng

(GLO)- Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã Bình Phú (Gia Lai) nhằm nâng cao nhận thức về khai thác, bảo tồn bền vững cây sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Sáng 23-12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với UBND xã Bình Phú tổ chức hội nghị khởi động dự án “Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số góp phần cải thiện sinh kế người dân, bảo tồn hệ sinh thái rừng, thích ứng biến đổi khí hậu ở xã Bình Phú”.

Dự án do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ Môi trường toàn cầu - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ (GEF-SGP) tài trợ 50.000 USD, triển khai từ tháng 12-2025 đến tháng 6-2026. Mục tiêu của dự án là nâng cao nhận thức cho chính quyền, cán bộ cơ sở và người dân địa phương về khai thác, bảo tồn bền vững cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng; đồng thời cải thiện sinh kế cho cộng đồng từ việc khai thác hợp lý nguồn sa nhân tự nhiên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Vũ

Bên cạnh đó, dự án hướng tới hình thành và phát triển một số tuyến, điểm du lịch cộng đồng dựa trên việc phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Các hoạt động chính gồm tổ chức tập huấn về giá trị dược liệu, kỹ thuật thu hái và bảo tồn sa nhân tím; tập huấn khai thác, phát triển các tuyến, điểm du lịch cộng đồng; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm về phát triển bền vững cây dược liệu và du lịch cộng đồng; xây dựng, thiết kế các mô hình du lịch cộng đồng tại địa phương.

Cộng đồng dân cư 5 làng Kon Giang, Giọt 1, Giọt 2, Kon Mon và Xà Tang dự hội nghị khởi động dự án. Ảnh: Nhật Vũ

Thông qua dự án, nhận thức và sự tham gia của người dân, chính quyền và các bên liên quan trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn rừng và phát triển cộng đồng bền vững sẽ được nâng cao. Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án là cộng đồng dân cư 5 làng: Kon Giang, Giọt 1, Giọt 2, Kon Mon và Xà Tang.