Nhộn nhịp những chuyến tàu ra đảo Cù Lao Xanh

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngay từ sáng sớm, không khí tại cảng Hàm Tử (phường Quy Nhơn) đã nhộn nhịp. Những chuyến tàu chở người và mang đầy hàng hóa hướng ra đảo Cù Lao Xanh và bán đảo Phương Mai để kịp đón Tết Bính Ngọ 2026.

Người dân khẩn trương chuyển từng bao gạo, thùng mì, nước uống, bánh mứt, chậu hoa, quất cảnh… xuống tàu để kịp chuyến. Ai cũng tất bật, nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên sự háo hức khi chỉ ít giờ nữa thôi sẽ được trở về nhà đón Tết cùng gia đình.

Trên những chiếc tàu gỗ, các chủ đò cẩn thận kiểm tra máy móc, chuẩn bị nhiên liệu, sắp xếp chỗ ngồi và nhắc nhở hành khách mặc áo phao đúng quy định. Thuyền viên nhanh tay hỗ trợ đưa hàng lên tàu, bố trí gọn gàng để bảo đảm chuyến đi an toàn, thuận lợi. Trên khoang, hoa Tết và thực phẩm thiết yếu được chằng buộc chắc chắn, sẵn sàng theo sóng biển ra khơi.

Không giấu được niềm vui, em Nguyễn Khánh Nguyên (thôn Tây, xã Nhơn Châu, học sinh Trường THPT Trần Cao Vân, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Sau khi nhà trường cho nghỉ Tết, em nán lại Quy Nhơn một ngày chụp hình, check-in cùng bạn bè. Về nhà lần này, em mua thêm ít chả, nem chua để bày biện lên bàn thờ cúng ông bà trong những ngày Tết”.

Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, từ ngày 25 tháng Chạp, mỗi ngày có hai chuyến đò vận chuyển hàng hóa, hành khách từ trung tâm Quy Nhơn ra Nhơn Châu và ngược lại. Bên cạnh đó, một số ca nô của các hộ làm du lịch cũng tăng cường hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp cuối năm.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp Tết và đáp ứng nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân, xã Nhơn Châu cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trang trí đường cờ Tổ quốc, phiên chợ Cù Lao Xanh...

Ông Dương Hiệp Hưng cho biết: “Từ mùng 2 đến mùng 3 Tết, xã tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và trò chơi dân gian như cờ tướng, bóng chuyền nam, kéo co nam nữ, bơi thúng, lắc thúng. Qua đó góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, tạo khí thế vui tươi, động viên bà con bước vào năm mới với tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã ngày càng phát triển”.

Người dân vận chuyển hàng hóa xuống đò về làng chài Hải Minh. Ảnh: H.V

Chuyến đò về làng chài Hải Minh - làng biển nhỏ nằm trên bán đảo Phương Mai (khu phố 9, phường Quy Nhơn) cũng tất bật không kém. Từ 26 tháng Chạp trở đi, lượng hàng hóa trên tàu nhiều hơn, chủ yếu là hoa, cây cảnh và thực phẩm phục vụ những ngày đầu xuân.

Chủ đò Trần Văn Pháp (ở khu phố 9) cho biết: Từ 26 tháng Chạp, mỗi ngày ông chạy 5 - 6 chuyến để kịp đưa hàng hóa và hành khách qua lại Hải Minh.

Vừa trò chuyện cởi mở, ông vừa nhanh tay sắp xếp hàng hóa gọn gàng, nhắc nhở hành khách mặc đầy đủ áo phao để bảo đảm an toàn. “Cuối năm, ai cũng nôn nao về nhà, mình cố gắng chạy thêm chuyến cho bà con kịp đón Tết” - ông Pháp chia sẻ.

Clip: H.V

Giữa trùng khơi mênh mang, mùa xuân đã thật sự gõ cửa. Trên những con tàu hướng ra đảo, niềm vui đoàn tụ theo từng hải trình trở về, mang theo hơi ấm sum họp đến mỗi mái nhà sau một năm bươn chải nơi đất liền.