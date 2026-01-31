(GLO)- Từ ngày 28 đến 29-1, đoàn công tác do ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cho người dân xã đảo Nhơn Châu.

Đoàn đã trao tặng 5 tấn gạo, 300 thùng mì tôm, 400 thùng nước lọc, 75 thùng sữa, 1.000 áo phao cùng quần áo, chăn mền và nhu yếu phẩm giúp các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn có điều kiện đón Tết ấm áp. Toàn bộ số quà do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh GIa Lai tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhơn Châu. Ảnh: N.A

* Sáng 30-1, Agribank Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai trao tặng 80 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã biên giới Ia O và Ia Chia. Tổng trị giá quà tặng là 40 triệu đồng. Trong đó, xã Ia O có 40 hộ nhận 500.000 đồng tiền mặt/suất; xã Ia Chia có 40 hộ nhận phần quà trị giá 300.000 đồng kèm 200.000 đồng tiền mặt.