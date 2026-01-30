Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tặng quà Tết cho người dân khó khăn và bệnh nhân nghèo tại các xã khu vực Tây Gia Lai

MINH HOÀNG
(GLO)- Trong 2 ngày (29 và 30-1), các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đã tiến hành trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã ở khu vực Tây Gia Lai. 

Cụ thể, ngày 29-1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và chính quyền xã Ia Rsai tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026.

tang-qua-tet-cho-nguoi-dan-kho-khan-tai-cac-xa-khu-vuc-tay-gia-lai-7752.png
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho các hộ dân. Ảnh: Minh Hoàng

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng (gồm bánh kẹo, dầu ăn và tiền mặt) dành cho các hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người già neo đơn và các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh trong năm 2025.

Ia Rsai là xã miền núi với hơn 22.000 dân, với khoảng 70% là đồng bào dân tộc Chăm H'roi. Vì vậy, hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên, chia sẻ, giúp các gia đình đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, an lành, nghĩa tình.

1.jpg
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Biển Hồ. Ảnh: Hà Duy

Ngày 30-1, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương, Tết sẻ chia Xuân Bính Ngọ 2026", trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Gào, Biển Hồ, Đak Đoa và bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế Đak Đoa.

Theo đó, tại mỗi xã, Công ty đã tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo, trị giá 1 triệu đồng/suất (bao gồm nhu yếu phẩm và 500.000 đồng tiền mặt).

2.jpg
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai trao quà cho bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Y tế Đak Đoa. Ảnh: Hà Duy

Riêng tại Trung tâm Y tế Đak Đoa, Công ty tặng 20 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho 20 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tặng 5 triệu đồng vào Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của Trung tâm.

