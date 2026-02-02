Mang xuân yêu thương đến với người dân khó khăn tại Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 2-2, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức các chương trình trao tặng quà Tết, bàn giao nhà Chữ thập đỏ, góp phần mang xuân yêu thương đến với người nghèo, khó khăn trong tỉnh.

* Ngày 1-2, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhóm Vòng tay Yêu thương Hoài Ân, Công ty TNHH Sinh Phát VN và xã An Hòa tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nhân ái 2026” cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm trao quà Tết cho bà con đồng bào dân tộc H’re (xã An Hòa). Ảnh: Kim Hường

Thông qua hình thức "Đi chợ Tết", chương trình trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng (gồm 100 nghìn tiền mặt và 500 nghìn tiền quà) cho 100 hộ gia đình đồng bào dân tộc H’re ở thôn 5 và thôn 6 (xã An Hòa).

Tổng trị giá các phần quà tết là 60 triệu đồng, do Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ Thập đỏ Bạch Mai Trang cùng các nhà hảo tâm chung tay tài trợ.

Được biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ Thập đỏ Bạch Mai Trang đã kết nối các nhà hảo tâm trao tặng 700 suất quà cho người dân và học sinh nghèo ở một số xã, phường của tỉnh Gia Lai với tổng trị giá hơn 304 triệu đồng.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với xã Ân Hảo trao tặng nhà "Chữ thập đỏ" cho gia đình bà Huỳnh Thị Liên (SN 1961, thôn Mỹ Đức). Gia đình bà Liên thuộc diện gia đình khó khăn, có nhà bị ảnh hưởng nặng do thiên tai cuối năm 2025 gây ra.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với xã Ân Hảo trao tặng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Huỳnh Thị Liên (thôn Mỹ Đức). Ảnh: Kim Hường

Kinh phí xây dựng nhà trị giá 120 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền xã cùng các nhà hảo tâm chung tay tài trợ.

Được biết, bà Liên hay đau bệnh, sức khỏe yếu; con trai bà có thần kinh không ổn định, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao tặng cho gia đình 1 suất quà Tết trị giá 600 nghìn đồng, bao gồm một số nhu yếu phẩm và bánh kẹo, giúp gia đình đón Tết Bính Ngọ vui tươi, ý nghĩa.

* Từ ngày 31-1 đến 2-2, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã tổ chức trao tặng 420 suất quà Tết trị giá 210 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak trao quà Tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở phường An Khê. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Công ty trao tặng cho người dân ở xã Kbang 150 suất quà (75 triệu đồng), xã Cửu An 100 suất (50 triệu đồng), phường An Khê 100 suất (50 triệu đồng) và làng Xà Tang (xã Bình Phú) 70 suất (35 triệu đồng).

Mỗi suất quà Tết gồm 200 nghìn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.