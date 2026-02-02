Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Mang xuân yêu thương đến với người dân khó khăn tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 2-2, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức các chương trình trao tặng quà Tết, bàn giao nhà Chữ thập đỏ, góp phần mang xuân yêu thương đến với người nghèo, khó khăn trong tỉnh.

* Ngày 1-2, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, nhóm Vòng tay Yêu thương Hoài Ân, Công ty TNHH Sinh Phát VN và xã An Hòa tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết nhân ái 2026” cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn xã.

hinh2.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cùng các nhà hảo tâm trao quà Tết cho bà con đồng bào dân tộc H’re (xã An Hòa). Ảnh: Kim Hường

Thông qua hình thức "Đi chợ Tết", chương trình trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng (gồm 100 nghìn tiền mặt và 500 nghìn tiền quà) cho 100 hộ gia đình đồng bào dân tộc H’re ở thôn 5 và thôn 6 (xã An Hòa).

Tổng trị giá các phần quà tết là 60 triệu đồng, do Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ Thập đỏ Bạch Mai Trang cùng các nhà hảo tâm chung tay tài trợ.

Được biết, dịp Tết Bính Ngọ 2026, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ Thập đỏ Bạch Mai Trang đã kết nối các nhà hảo tâm trao tặng 700 suất quà cho người dân và học sinh nghèo ở một số xã, phường của tỉnh Gia Lai với tổng trị giá hơn 304 triệu đồng.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với xã Ân Hảo trao tặng nhà "Chữ thập đỏ" cho gia đình bà Huỳnh Thị Liên (SN 1961, thôn Mỹ Đức). Gia đình bà Liên thuộc diện gia đình khó khăn, có nhà bị ảnh hưởng nặng do thiên tai cuối năm 2025 gây ra.

a11.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với xã Ân Hảo trao tặng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Huỳnh Thị Liên (thôn Mỹ Đức). Ảnh: Kim Hường

Kinh phí xây dựng nhà trị giá 120 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do chính quyền xã cùng các nhà hảo tâm chung tay tài trợ.

Được biết, bà Liên hay đau bệnh, sức khỏe yếu; con trai bà có thần kinh không ổn định, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao tặng cho gia đình 1 suất quà Tết trị giá 600 nghìn đồng, bao gồm một số nhu yếu phẩm và bánh kẹo, giúp gia đình đón Tết Bính Ngọ vui tươi, ý nghĩa.

* Từ ngày 31-1 đến 2-2, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã tổ chức trao tặng 420 suất quà Tết trị giá 210 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

mang-xuan-yeu-thuong-den-voi-nguoi-dan-kho-khan-tai-gia-lai.jpg
Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak trao quà Tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở phường An Khê. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, Công ty trao tặng cho người dân ở xã Kbang 150 suất quà (75 triệu đồng), xã Cửu An 100 suất (50 triệu đồng), phường An Khê 100 suất (50 triệu đồng) và làng Xà Tang (xã Bình Phú) 70 suất (35 triệu đồng).

Mỗi suất quà Tết gồm 200 nghìn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được trích từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Đời sống

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh.

Độc đáo nghệ thuật mô hình tăm tre trong chai thủy tinh

Xã hội

(GLO)- Với những que tăm tre mảnh mai, anh Đặng Hồng Ron (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) đã  kiên trì tạo nên các mô hình tinh xảo nằm gọn trong vỏ chai thủy tinh. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, mà còn mang theo đam mê âm thầm, sức sáng tạo bền bỉ giữa đời thường.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) hiện ra với dáng vẻ bình yên nhưng vẫn đầy sinh khí. Sau mùa mưa bão, “ốc đảo” nhỏ giữa mênh mang sông nước dần hồi sinh, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong niềm tin mới.

Làm mới nghề xưa

Làm mới nghề xưa

Đời sống

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều làng nghề ở Gia Lai đã thay đổi, sáng tạo, đưa sản phẩm truyền thống vượt qua giới hạn cũ để khẳng định vị thế trong đời sống hiện đại.

Ân Hảo thiếu nước sạch

Ân Hảo thiếu nước sạch

Đời sống

(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.

null