App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Để hoạt động thiện nguyện minh bạch và hiệu quả, các câu lạc bộ, nhóm từ thiện đã ứng dụng các nền tảng trực tuyến trong quản lý.

Nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) được thành lập từ năm 2012 và đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến cộng đồng. Nhờ duy trì nguyên tắc công khai, minh bạch trong mọi hoạt động nên nhóm luôn nhận được sự tin tưởng, đồng hành của nhiều nhà hảo tâm.

Đặc biệt, từ tháng 11.2025, nhóm bắt đầu sử dụng app thiện nguyện do Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (MBBank) phát triển để cập nhật toàn bộ thông tin thu - chi. Truy cập đường link: https://thiennguyen.app/user/kienbinhpdg, các nhà hảo tâm có thể dễ dàng theo dõi số tiền đóng góp của từng cá nhân cũng như tổng nguồn quỹ của nhóm. Mọi thông tin về số dư quỹ, tổng số tiền tiếp nhận, tổng chi và hình ảnh các hoạt động trao tặng đều được cập nhật công khai.

Hiện nhóm cập nhật trên app thiện nguyện các chiến dịch liên quan đến lĩnh vực như: Hỗ trợ thiên tai, bảo vệ môi trường, giáo dục, trẻ em và xóa đói giảm nghèo.

Anh Nguyễn Đắc Kiên Bình - Trưởng nhóm từ thiện Chư Prông - cho biết: Để đăng ký sử dụng app thiện nguyện, nhóm phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý như quyết định thành lập nhóm và các giấy tờ, bằng khen của cơ quan, tổ chức ghi nhận quá trình hoạt động thiện nguyện.

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký trên ứng dụng, ngân hàng sẽ tiến hành xem xét, thẩm định bước đầu. Nếu hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định, ngân hàng sẽ gửi thông báo chấp thuận qua tin nhắn và yêu cầu người đại diện đến trực tiếp để hoàn tất các thủ tục cần thiết trước khi chính thức kích hoạt và sử dụng ứng dụng.

Nhóm từ thiện Chư Prông tạo niềm tin với các nhà hảo tâm nhờ sự minh bạch trong thu - chi. Ảnh: ĐVCC

Chị Nguyễn Thị Thúy Loan (phường Diên Hồng), nhà hảo tâm đang nhận giúp đỡ 7 thiếu nhi thuộc dự án “Hy vọng” của nhóm từ thiện Chư Prông, cho biết: “Khi các khoản thu - chi được cập nhật trên app thiện nguyện, mọi người có thể dễ dàng theo dõi và hiểu rõ hơn những việc nhóm đang làm. Từ đó, tôi luôn tin tưởng và đồng hành cùng nhóm từ thiện Chư Prông”.

Theo Nghị định số 03/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (có hiệu lực từ ngày 1-3-2026), các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có trách nhiệm công khai các khoản đóng góp, tài sản tiếp nhận và kết quả sử dụng nguồn quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31.3 hằng năm. Đồng thời, quỹ phải sử dụng nguồn tài trợ đúng theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức ủy quyền, phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động; lưu trữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của quỹ…

CLB Máu nóng Gia Lai cũng là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động thiện nguyện.

Được thành lập từ năm 2017 với 20 thành viên do anh Trần Vũ làm Chủ nhiệm, đến nay, CLB đã thu hút hơn 3.500 tình nguyện viên tham gia, trong đó, hơn 1.000 người sẵn sàng hiến máu khẩn cấp.

Không chỉ tổ chức hiến máu tình nguyện, CLB còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như: “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), chương trình “Dinh dưỡng cho bệnh nhân” tại Bệnh viện Nhi tỉnh, gây quỹ “Cây nhân đạo”, chương trình “Chợ nhân đạo - Tết Nhân ái”…

CLB thực hiện báo cáo thu - chi hằng tháng đối với các chương trình tổ chức định kỳ. Đối với những chương trình không định kỳ, việc tổng hợp và công khai thu - chi được thực hiện ngay sau khi chương trình kết thúc.

Tất cả thông tin đều được đăng tải minh bạch trên fanpage của CLB và trang cá nhân của các thành viên. Từ tháng 10-2025 đến nay, Ban Chủ nhiệm CLB đăng ký tài khoản app thiện nguyện do MBBank phát triển.

Anh Trần Vũ - Chủ nhiệm CLB Máu nóng Gia Lai - cho hay: Minh bạch tài chính là “chìa khóa” tạo sự bền vững cho CLB thiện nguyện. Trên app thiện nguyện https://thiennguyen.app/user/clbmaunonggialai, mọi giao dịch thu - chi của CLB đều được ghi nhận tự động và công khai 24/7. Nhờ đó, bất kỳ nhà hảo tâm nào cũng có thể theo dõi lịch sử giao dịch hoặc báo cáo hoạt động của CLB trực tiếp trên ứng dụng.

Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, việc các CLB, nhóm từ thiện chủ động cài đặt và sử dụng các ứng dụng quản lý tài chính hoạt động từ thiện là cần thiết.

Khi toàn bộ quá trình tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn hỗ trợ được cập nhật công khai trên nền tảng số, hoạt động từ thiện sẽ minh bạch, rõ ràng hơn.

“Hội CTĐ tỉnh đã chỉ đạo, khuyến khích Hội CTĐ các xã, phường và các CLB, nhóm thiện nguyện tích cực tiếp cận và triển khai ứng dụng để quản lý nguồn quỹ, qua đó tạo dựng và củng cố niềm tin của cộng đồng đối với các hoạt động nhân đạo” - ông Cát cho biết.