Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình khó khăn ở Hoài Nhơn Tây

(GLO)- Ngày 7-4, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoài Nhơn Tây phối hợp với Công ty TNHH Bao bì giấy Việt Trung đã khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, trường hợp được hỗ trợ là gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Thu thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố Lương Thọ 3, phường Hoài Nhơn Tây. Ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí 60 triệu đồng, do ông Đỗ Thanh Hùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bao bì giấy Việt Trung (xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh) tài trợ.

Ông Đỗ Thanh Hùng quê ở phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây. Ông là doanh nhân nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Long An và Bình Định (nay là tỉnh Tây Ninh và Gia Lai).