Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Trao tặng 89 suất quà cho thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ mồ côi làng Doch 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THÚY DIỆN THÚY DIỆN

(GLO)- Sáng 29-5, UBND phường Pleiku phối hợp với làng Doch 2 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) tổ chức Chương trình “Trao quà vui Tết Thiếu nhi 1-6” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 89 suất quà cho các em thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ mồ côi. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm, bánh kẹo và tiền mặt nhằm mang đến niềm vui, động viên các em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6).

ban-to-chuc-tang-qua-cho-cac-em-nho-lang-doch-2.jpg
Ban Tổ chức tặng quà cho các em thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ mồ côi. Ảnh: Minh Trung

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống, nhất là trẻ em vùng khó khăn, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

Được biết, làng Doch 2 là 1 trong những làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Ly. Làng hiện có 150 hộ với hơn 550 nhân khẩu, 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. ​

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Nhân lên những nghĩa cử đẹp

Từ thiện

(GLO)- Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” đang bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều hoạt động nhân văn được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Qua đó, kịp thời sẻ chia, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Từ thiện

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

null