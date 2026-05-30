Trao tặng 89 suất quà cho thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ mồ côi làng Doch 2

(GLO)- Sáng 29-5, UBND phường Pleiku phối hợp với làng Doch 2 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) tổ chức Chương trình “Trao quà vui Tết Thiếu nhi 1-6” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 89 suất quà cho các em thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ mồ côi. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm, bánh kẹo và tiền mặt nhằm mang đến niềm vui, động viên các em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1-6).

Ban Tổ chức tặng quà cho các em thiếu nhi thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ mồ côi. Ảnh: Minh Trung

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời, góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống, nhất là trẻ em vùng khó khăn, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

Được biết, làng Doch 2 là 1 trong những làng đặc biệt khó khăn của xã Ia Ly. Làng hiện có 150 hộ với hơn 550 nhân khẩu, 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. ​