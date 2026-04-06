Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“Nuôi em vùng cao”

Nắm bắt thực tế ở các buôn làng trên địa bàn tỉnh có nhiều em nhỏ mồ côi, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm, từ tháng 1-2024, Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên bắt đầu triển khai Dự án “Nuôi em vùng cao” với mục tiêu giàu tính nhân văn: giúp các em nhỏ có thêm bữa ăn đủ đầy, thêm điều kiện tiếp tục đến trường.

Mỗi em nhỏ được hỗ trợ định kỳ hằng tháng, quà tặng là các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, mì tôm, nước mắm, dụng cụ học tập, áo quần...

Ban đầu, CLB chỉ nhận đỡ đầu 1-2 trường hợp, kinh phí hoàn toàn do các thành viên đóng góp. Tuy nhiên, từ ý nghĩa thiết thực, dự án dần nhận được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm. Hiện nay, CLB hỗ trợ thường xuyên cho 10 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn người dân tộc thiểu số ở các xã: Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul và phường Ayun Pa.

Em Đinh Thị Khanh (học sinh lớp 2.2, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Pờ Tó) là một trong những trường hợp được CLB nhận hỗ trợ từ tháng 2-2026. Mồ côi cha mẹ từ sớm, Khanh sống cùng bác ruột là bà Đinh Thị H’Nhếch (thôn 3 Klăh, xã Pờ Tó).

“Gia đình mình khó khăn, nuôi các con đã vất vả, giờ nuôi thêm cháu nên càng thiếu thốn. Nhờ CLB giúp đỡ, mình có thêm gạo, mì tôm, đồ dùng cho cháu đi học. Mình sẽ cố gắng làm việc để các con, cháu được học hành đầy đủ” - bà H’Nhếch cho biết.

Chị Lê Thị Sửu - Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên, tặng quà cho em Đinh Thị Khanh (lớp 2.2, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Pờ Tó). Ảnh: P.L

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, chị Lê Thị Sửu - Chủ nhiệm CLB, còn thường xuyên đến thăm, động viên em Khanh trong học tập. CLB cũng cam kết đồng hành cùng Khanh đến năm 18 tuổi.

Một hoàn cảnh khác là em Rah Lan H’Riu (SN 2013) - mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống cùng ông bà đã già yếu và chị gái bị bệnh nặng ở thôn Đăk Chă, xã Ia Pa.

Sinh hoạt của gia đình phụ thuộc vào khoản trợ cấp ít ỏi của chị gái khiến H’Riu phải nghỉ học sớm để đi làm thuê. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, từ tháng 7-2024, CLB đã nhận hỗ trợ em H’Riu mỗi tháng 300 nghìn đồng.

Em H’Riu bày tỏ: “Gia đình em rất khó khăn nên em phải nghỉ học sớm. Từ khi được CLB giúp đỡ, em không chỉ có thêm điều kiện sinh hoạt mà còn được cô Lê Thị Sửu trực tiếp dạy miễn phí nghề trang điểm, giúp em có cơ hội theo nghề này trong tương lai. Em mong sau này có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình”.

Nối dài hành trình nhân ái

CLB thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên được chị Lê Thị Sửu (SN 1996) thành lập từ tháng 10-2017. Tên gọi Lửa hồng Tây Nguyên mang ý nghĩa biểu trưng cho ngọn lửa nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia của những người trẻ.

Từ khi thành lập đến nay, cùng với dự án “Nuôi em vùng cao”, CLB đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như: “Trung thu cho em”, “Đêm rằm miền núi”, “Áo ấm mùa đông”, “Tết ấm tình thương”, cắt tóc miễn phí, tổ chức “bữa cơm có thịt” cho trẻ em vùng sâu, vùng xa và các cơ sở bảo trợ xã hội.

CLB còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ hộ nghèo; hỗ trợ chi phí mai táng cho các hoàn cảnh khó khăn; chung tay cùng đồng bào miền Trung, miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Gần đây nhất, chương trình “Xuân yêu thương 2026” được CLB tổ chức tại xã Pờ Tó đã trao tặng 520 suất quà nhu yếu phẩm cùng 350 bộ quần áo mới cho trẻ em và hộ nghèo.

CLB thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên tặng quà cho thiếu nhi xã Pờ Tó. Ảnh: ĐVCC

Những ngày đầu thành lập, CLB gặp không ít khó khăn về kinh phí khi mọi hoạt động đều dựa vào sự đóng góp của các thành viên. Để duy trì và mở rộng hoạt động, chị Sửu chủ động kết nối với các nhà hảo tâm, xây dựng nguyên tắc hoạt động “công khai - minh bạch - đúng đối tượng”.

Từ tháng 12.2025, CLB ứng dụng nền tảng thiện nguyện https://thiennguyen.app/user/clbthiennguyenluahongtaynguyen để minh bạch hóa tài chính, tạo niềm tin với cộng đồng.

Anh Lê Thanh Hào (tổ 6, phường Hội Phú) - thành viên CLB - cho biết: “Các thành viên trong CLB phần lớn còn trẻ, công việc và thu nhập chưa ổn định nên sự hỗ trợ chưa thể nhiều. Tuy vậy, chúng tôi luôn cố gắng duy trì hoạt động với tinh thần: Mỗi sự trao đi, dù nhỏ nhưng đều có giá trị”.

Sau gần 9 năm hoạt động, CLB đã vận động và trao hỗ trợ cho thiếu nhi và người dân hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Con số ấy có thể chưa lớn nhưng cho thấy sự lan tỏa của hoạt động sẻ chia vì cộng đồng.

“Mỗi hành trình thiện nguyện đều để lại những kỷ niệm đáng nhớ. Đây không chỉ là cơ hội để người trẻ được sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn là dịp để chúng tôi trưởng thành hơn, biết sống trách nhiệm hơn vì cộng đồng” - Chủ nhiệm CLB Lê Thị Sửu chia sẻ.