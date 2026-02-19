Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Gia Lai trên các lĩnh vực công tác Đoàn, khởi nghiệp và thể thao thành tích cao. Điểm chung ở họ không chỉ là danh hiệu mà còn là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu và khát vọng cống hiến.

Bước sang năm mới, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục đặt ra những đích đến cao hơn với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm.

1. Ở Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện), cô Nguyễn Thị Thanh Sen (SN 1990) được biết đến là Bí thư Đoàn trường năng động, gần gũi với học sinh. Đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn trường từ năm 2020 đến nay, cô Sen kiên trì đổi mới hoạt động, phong trào Đoàn bằng trải nghiệm thực tế.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Sen (thứ 2 từ trái sang) được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương giáo viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2025. Ảnh: Minh Nhật

Các sân chơi kỹ năng được thiết kế theo hướng mở: trò chơi dân gian, ngày hội trải nghiệm, hội thi kỹ năng, hoạt động tri ân, phong trào học tập và làm theo lời Bác… Học sinh không chỉ tham gia mà còn được giao vai trò tổ chức, điều phối hoạt động, qua đó rèn kỹ năng làm việc nhóm, quản lý hoạt động và tinh thần trách nhiệm.

Những chiến dịch tình nguyện như “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ” được triển khai bài bản, gắn nội dung giáo dục với trải nghiệm xã hội. Phong trào Đoàn trong trường học trở thành môi trường rèn luyện thực chất, không hình thức.

Song song với tổ chức hoạt động, cô Sen chủ động rà soát hoàn cảnh học sinh, kết nối cựu học sinh và nhà hảo tâm để tạo nguồn lực hỗ trợ dài hạn. Tổng kinh phí trao học bổng vận động trong những năm qua vượt 300 triệu đồng; riêng các chương trình gây quỹ văn nghệ, ẩm thực dịp 20-11 hằng năm mang về 60-70 triệu đồng để hỗ trợ học sinh khó khăn.

Năm 2025, cô Sen được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII; được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương giáo viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2025.

Những thành tích đạt được trong năm 2025 là động lực để cô Sen không ngừng nỗ lực, cống hiến. “Trong quá trình công tác, tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường. Bước sang năm mới, tôi sẽ cùng Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, gắn hoạt động phong trào với giáo dục lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội, để mỗi học sinh có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành hơn” - cô Sen tâm sự

2. Khởi nghiệp với lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn) là gương mặt trẻ duy nhất của tỉnh Gia Lai được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX - 2025. Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình khởi nghiệp với mô hình trồng và chế biến sen.

Anh Nguyễn Văn Xong khởi nghiệp với các sản phẩm từ sen. Ảnh: NVCC

Khởi nghiệp từ năm 2018, anh Xong chỉ bán hạt sen tươi, sen khô và bông sen. Sau đó, anh phát triển chuỗi sản phẩm chế biến sâu như trà sen, hạt sen sấy, tim sen sấy khô, bột sen rang. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp nâng giá trị nông sản, giảm rủi ro mùa vụ và hướng đến nhiều đối tượng khách hàng.

Sản phẩm được giới thiệu tại các hội chợ thương mại ở một số tỉnh, thành phố và được nhiều khách quốc tế lựa chọn làm quà tặng. Không dừng ở sản xuất, anh Xong còn triển khai mô hình du lịch nông nghiệp khép kín: chèo xuồng ngắm sen, cắm trại, câu cá...

Hiện anh Xong sở hữu vùng sen có diện tích khoảng 10 ha. Mỗi năm, cơ sở sản xuất của anh Xong cho thu nhập trên 1 tỷ đồng. Cơ sở của anh đang tạo việc làm cho 8 lao động thường xuyên và khoảng 40 lao động thời vụ tại địa phương.

Ngoài giải thưởng Lương Định Của, anh Xong còn đạt giải khuyến khích cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2025 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Với anh Xong, danh hiệu chính là động lực để bản thân nỗ lực hơn mỗi ngày.

Anh Xong tâm sự: "Năm mới, tôi tập trung vào chuẩn hóa quy trình sản xuất, mở rộng thị trường và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho thanh niên nông thôn muốn khởi nghiệp từ nông nghiệp".

3. Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, anh Nay Rơ Châm Thanh (SN 2007, dân tộc Jrai, thôn 1, xã Ia Phí) nổi bật với bảng thành tích ở bộ môn Karate. Anh Thanh là 1 trong 3 gương mặt trẻ của tỉnh Gia Lai được tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ XII - 2025. Lễ tuyên dương do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào tháng 12-2025.

Anh Nay Rơ Châm Thanh được tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Ảnh: NVCC

Anh Thanh "bén duyên" với võ thuật từ năm 8 tuổi và theo học thầy Phan Nguyên Trị (xã Nghĩa Hòa, nay là xã Chư Păh). Anh Thanh dần bộc lộ năng khiếu, được tuyển chọn vào tuyến trẻ của tỉnh năm 2020. Nhiều năm liền, anh Thanh duy trì phong độ ổn định và liên tiếp giành huy chương tại các giải vô địch trẻ, giải câu lạc bộ và giải khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Năm 2025, anh Thanh giành huy chương đồng nội dung đồng đội tại giải vô địch karate quốc gia.

Hiện anh Thanh là sinh viên năm thứ nhất ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. Với anh Thanh, thể thao không chỉ để giành huy chương mà còn là con đường giúp thanh thiếu niên rèn ý chí và lối sống tích cực. Anh Thanh cho hay: “Năm 2026, tôi đặt mục tiêu nâng hạng thành tích, tích lũy chuyên môn sư phạm và từng bước hiện thực hóa ước mơ làm giáo viên, đưa võ thuật trở thành môi trường rèn ý chí cho thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Năm mới mở ra nhiều kỳ vọng. Và từ những nền tảng đã gầy dựng trong năm cũ, những người trẻ như Nguyễn Văn Xong, Nguyễn Thị Thanh Sen, Nay Rơ Châm Thanh đang tiếp tục cống hiến theo cách riêng. Những thành tích mà họ đạt được không chỉ là phần thưởng cá nhân mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có ích trong thanh thiếu niên.