Giới trẻ phố núi tìm cảm hứng từ workshop sáng tạo

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, các quán cà phê ở phố núi Pleiku đang trở thành không gian trải nghiệm với những workshop sáng tạo. Ở đó, các bạn trẻ không chỉ gặp gỡ, trò chuyện mà còn tìm lại sự tập trung giữa guồng quay số hóa.

Thời gian qua, các workshop như cắm hoa, làm đồ thủ công, vẽ tranh acrylic… được tổ chức định kỳ tại nhiều quán cà phê, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia. Không chỉ là hoạt động giải trí đơn thuần, những buổi trải nghiệm này dần trở thành điểm hẹn của giới trẻ phố núi, góp phần tạo nên sự kết nối gần gũi và chân thành.

Tại tiệm Ngã Ba Đường (số 123 Hoàng Quốc Việt, phường Pleiku), những buổi “buffet hoa tươi” đã thu hút khá đông bạn trẻ tham gia. Mỗi buổi có khoảng 20-30 người, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Người tham gia được tự tay lựa chọn hoa, phối giấy gói, gắn ruy băng và hoàn thiện sản phẩm theo ý thích.

Các em thiếu nhi tham gia hoạt động “buffet hoa tươi” tại tiệm Ngã Ba Đường. Ảnh: Ngọc Duy

Bên cạnh hoạt động này, quán còn tổ chức nhiều workshop nhỏ như làm vòng tay, may móc khóa thú bông, làm kẹp tóc… tạo thêm không gian trải nghiệm cho những bạn trẻ yêu thích sáng tạo. Những buổi sinh hoạt như vậy cho thấy xu hướng tìm đến quán cà phê không chỉ để gặp gỡ, mà còn để trải nghiệm và làm điều gì đó mới mẻ, giúp người tham gia tạo ra sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Từ những workshop như vậy, không ít bạn trẻ bắt đầu thay đổi cách giải tỏa căng thẳng và tìm đến những trải nghiệm mang tính cá nhân hơn. Bạn Nguyễn Thị Hương San (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, xã Gào) chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi căng thẳng vì bài vở, tôi thường lướt điện thoại để giải tỏa nhưng càng xem nhiều lại càng mệt. Từ khi tham gia các buổi làm hoa, tôi nhận ra mình có thể dành thời gian cho những việc ý nghĩa hơn. Việc chọn từng cành hoa, phối màu rồi hoàn thiện một bó hoa buộc tôi phải tập trung và kiên nhẫn. Những buổi trải nghiệm như vậy giúp tôi cân bằng cảm xúc và chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian của mình”.

Chị Vũ Thị Phương Thanh, chủ quán Ngã Ba Đường, chia sẻ: “Tôi thấy nhiều bạn trẻ không chỉ đến quán cà phê để thưởng thức đồ uống mà còn muốn tìm một không gian để trải nghiệm, sáng tạo và kết nối. Từ suy nghĩ đó, tôi xây dựng mô hình buffet hoa tươi, workshop để các bạn có thể tự tay tạo nên sản phẩm của mình. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là cách làm mới không gian quán, nhưng không ngờ lại được đón nhận nhiệt tình. Tôi tin rằng những trải nghiệm giản dị như vậy giúp mọi người sống chậm lại, cảm nhận niềm vui từ những điều nhỏ bé quanh mình”.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động thủ công, một số quán cà phê tại phố núi Pleiku còn tổ chức các buổi vẽ tranh dành cho những người yêu mỹ thuật. Tại Cũ Kafé (số 347 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất), từ giữa năm 2024, các buổi vẽ tranh acrylic được tổ chức vào cuối tuần, mỗi buổi thu hút khoảng 10 - 15 người tham gia, chủ yếu là học sinh, sinh viên. Hình thức trải nghiệm ngắn hạn này phù hợp với những bạn trẻ muốn thử sức với hội họa nhưng chưa có điều kiện theo học các lớp dài hạn.

Các workshop vẽ tranh tại quán cà phê trở thành điểm hẹn sáng tạo của người trẻ. Ảnh: Ngọc Duy

Ngoài ra, nơi đây còn có các hoạt động như nặn đất sét, vẽ trên gỗ… giúp người tham gia rèn luyện sự kiên nhẫn và cảm nhận được vẻ đẹp từ những điều giản dị. Đặc biệt, các buổi workshop tại quán thường chọn chủ đề về non sông, đất nước, quê hương Việt Nam, qua đó khơi gợi tình yêu và niềm tự hào dân tộc qua từng nét vẽ.

Không chỉ học sinh, sinh viên tại địa phương, nhiều người trẻ xa quê cũng tìm đến workshop như một cách kết nối với quê hương. Anh Ngô Văn Hoàng (SN 2000, phường Diên Hồng) chia sẻ: “Dù làm nhân viên kinh doanh ở TP. Hồ Chí Minh, nhưng mỗi lần về Gia Lai, tôi đều tìm đến những không gian cà phê có workshop. Cảm giác được ngồi giữa không gian mộc mạc, vừa nhâm nhi cà phê, vừa cầm cọ vẽ khiến tôi như trở lại với tuổi thơ.

Chủ đề vẽ tranh về đất nước khiến tôi ấn tượng vì vừa gợi niềm tự hào dân tộc, vừa giúp tôi thể hiện cảm xúc theo cách riêng. Điều tôi thích nhất là ở đây không ai đánh giá hay so sánh, mỗi người đều có thể tự do thể hiện cá tính qua màu sắc và hình vẽ. Với tôi, đó là khoảng thời gian thật sự thư giãn và nhiều cảm hứng”.

⅛ Không gian workshop vẽ tranh tại Cũ Café (phường Thống Nhất) được nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm sáng tạo. Ảnh: Ngọc Duy

Trong bối cảnh văn hóa trải nghiệm ngày càng được người trẻ ưu tiên, workshop tại các quán cà phê không đơn thuần là hoạt động giải trí mà còn phản ánh nhu cầu tìm kiếm giá trị tinh thần giữa xu hướng số hóa. Khi áp lực học tập, công việc và sự phụ thuộc vào thiết bị điện tử gia tăng, những hoạt động thủ công mang tính chậm rãi trở thành cách để giới trẻ “giảm tốc”, rèn luyện sự tập trung và tái tạo năng lượng.

Sự lan tỏa của mô hình workshop sáng tạo cho thấy xu hướng chuyển dịch từ tiêu dùng thụ động sang tham gia chủ động, nơi mỗi bạn trẻ có thể tự tay tạo ra sản phẩm và trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân. Đây cũng là một biểu hiện của lối sống cân bằng mà nhiều bạn trẻ Gia Lai đang hướng đến.

Từ những cành hoa, sắc màu hội họa đến các sản phẩm thủ công, workshop giữa lòng phố núi không chỉ mở ra không gian gặp gỡ mới mà còn tạo nên những khoảng lặng cần thiết trong đời sống hiện đại. Ở đó, người trẻ tìm thấy cảm hứng, sự kết nối và động lực để làm mới chính mình.