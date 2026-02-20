Người trẻ phiêu với “Một tách trà cùng Luna”

(GLO)- Từ một góc phòng nhỏ với chiếc micro và hai chiếc ghế đối diện, dự án podcast “Một tách trà cùng Luna” của Luna Team (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) ra đời như một không gian để người trẻ phố núi "phiêu" với câu chuyện của mình.

Tháng 8-2025, từ ý tưởng của một nhóm bạn yêu thích sáng tạo nội dung, Luna Team (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) ra đời với 4 thành viên nòng cốt. Mỗi người một thế mạnh nhưng cùng chung mong muốn thực hiện các dự án truyền thông số mang dấu ấn của thế hệ trẻ.

Dự án podcast “Một tách trà cùng Luna” được nhóm triển khai từ tháng 9-2025; số đầu tiên phát sóng vào tháng 11 cùng năm. Ý tưởng chương trình xuất phát từ những cuộc trò chuyện đời thường giữa các thành viên, khi họ nhận thấy nhiều người trẻ xung quanh đang mông lung trước những lựa chọn cho tương lai, chịu nhiều áp lực nhưng lại thiếu một không gian để chia sẻ và được lắng nghe.

Các thành viên Luna Team thực hiện ghi hình podcast “Một tách trà cùng Luna”. Ảnh: Ngọc Duy

Chị Nguyễn Thị Thúy Loan, Trưởng nhóm Luna Team, chia sẻ: “Khi thực hiện dự án, tôi nhận ra nhiều người trẻ đang bị cuốn đi quá nhanh trong nhịp sống hiện nay, ít khi có thời gian ngồi lại với chính mình. Vì vậy, tôi và các thành viên trong nhóm muốn tạo ra một khoảng dừng nhỏ, nơi mọi người có thể sống chậm lại, lắng nghe bản thân và chia sẻ những điều chưa từng nói ra”.

Được biết, dự án podcast “Một tách trà cùng Luna” được đăng tải trên kênh TikTok “Luna, một tách trà”, trung bình mỗi tuần phát hành 3 số, mỗi khách mời kéo dài trong 3 tập, thời lượng mỗi tập khoảng 9 đến 10 phút. Mỗi số được thực hiện trong một bối cảnh khác nhau, phù hợp với câu chuyện của từng nhân vật.

Sau hơn 5 tháng thực hiện, chương trình đã sản xuất hơn 20 tập podcast với sự tham gia của nhiều khách mời là sinh viên, người làm nghề tự do, người khởi nghiệp tại phố núi Pleiku. Mỗi tập ghi nhận từ 1.000 đến 2.000 lượt xem, kèm nhiều bình luận chia sẻ câu chuyện cá nhân. Không ít bạn còn chủ động nhắn tin xin tham gia chương trình như một cách để kể lại hành trình đã đi qua.

Là thành viên của nhóm, chị Nguyễn Thị Phương Ngọc (SN 1995, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) bày tỏ: “Ban đầu, chúng tôi mong muốn khai thác những câu chuyện về đam mê, hoài bão của người trẻ, nhất là những điều họ chưa từng có dịp chia sẻ. Qua mỗi cuộc trò chuyện, không chỉ khách mời mà chính ê-kíp cũng được tiếp thêm động lực. Khi ngồi xuống trước ống kính, nhiều bạn còn khá ngại, nhưng càng trò chuyện lại càng mở lòng. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ tiếp tục là nơi để các bạn trẻ cởi mở hơn với câu chuyện của mình”.

“Một tách trà cùng Luna” được xây dựng như một không gian để người trẻ trò chuyện, lắng nghe và sẻ chia. Ảnh: Ngọc Duy

Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, những câu chuyện trong podcast “Một tách trà cùng Luna” cũng trở thành điểm tựa tinh thần cho một số bạn trẻ. Anh Nguyễn Đức Minh (SN 1997, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) là một trong những khách mời tham gia dự án. Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Phan Bội Châu (tỉnh Gia Lai), Minh đi học nghề và từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Từ năm 2019 đến nay, anh gắn bó với một tiệm sửa chữa điện thoại tại địa phương. Song song với công việc mưu sinh, Đức Minh vẫn theo đuổi đam mê âm nhạc, thường xuyên tham gia biểu diễn miễn phí cùng nhóm Du ca Phố núi (tỉnh Gia Lai).

Đức Minh bộc bạch: “Có thời gian tôi làm đủ thứ nghề, nhận những công việc nhỏ lẻ cho người quen. Nhìn bạn bè có công việc ổn định, tôi thấy áp lực, nhiều lúc nghĩ mình không hợp với điều gì cả. Có những ngày cảm giác rất trống rỗng, không biết mình đang cố gắng vì điều gì. Tham gia podcast, tôi có dịp nói ra những điều trước giờ chỉ giữ trong lòng. Sau buổi ghi hình, tôi thấy nhẹ lòng hơn và có thêm động lực để tiếp tục con đường đã chọn”.

Bên cạnh câu chuyện về hành trình tìm lại hướng đi của Đức Minh, dự án còn ghi nhận lựa chọn trở về quê hương lập nghiệp của những người trẻ khác. Anh Đặng Quang Đạt (SN 1996, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) cũng góp mặt trong một số phát sóng của chương trình. Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh năm 2018, đầu năm 2019, Đạt quyết định trở về Gia Lai lập nghiệp và mở quán cà phê.

Anh Đặng Quang Đạt (bìa trái, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp tại podcast “Một tách trà cùng Luna”. Ảnh: Ngọc Duy



Đạt chia sẻ: “Tôi vốn là người khá hướng nội. Lời mời tham gia podcast đến đúng lúc tôi nghĩ mình cần bước ra khỏi vùng an toàn. Buổi trò chuyện xoay quanh câu chuyện vì sao tôi chọn mở quán cà phê ở vùng ven và những trải nghiệm khi bắt đầu từ con số gần như bằng không.

Khi ngồi nói chuyện với MC, tôi mới nhận ra mình đã đi được một chặng đường khá dài. Sau buổi trò chuyện, tôi nhận được nhiều lời nhắn từ các bạn trẻ nói rằng họ cũng đang nghĩ đến chuyện quay về quê hương lập nghiệp. Điều đó khiến tôi tin rằng khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, tôi không chỉ thay đổi bản thân mà còn có thể truyền cảm hứng cho người khác”.

Trao đổi với P.V, nhà tâm lý trị liệu Hà Mỹ Chi (phường Pleiku) - nhận định: “Giai đoạn đầu tuổi trưởng thành là thời điểm nhiều người dễ rơi vào trạng thái mông lung trước những lựa chọn về học tập, nghề nghiệp và các mối quan hệ. Ở độ tuổi này, các bạn thường đứng trước nhiều ngã rẽ nhưng lại thiếu trải nghiệm để đưa ra quyết định, nên dễ cảm thấy áp lực hoặc nghi ngờ bản thân.

Những không gian trò chuyện như podcast ‘Một tách trà cùng Luna’, nơi người trẻ có thể kể câu chuyện của mình và lắng nghe trải nghiệm của người khác, sẽ giúp các bạn nhận ra mình không đơn độc. Tôi hy vọng tại Gia Lai sẽ có thêm nhiều dự án, hoạt động tương tự để người trẻ có nơi chia sẻ, kết nối và định hướng bản thân”.

Trong thời gian tới, Luna Team dự định mở rộng chủ đề, mời thêm khách mời từ nhiều lĩnh vực và nâng cao chất lượng hình ảnh, âm thanh cho chương trình. Những buổi trò chuyện giản dị ấy đang dần tạo nên một không gian sẻ chia cho người trẻ phố núi, nơi mỗi câu chuyện đều được lắng nghe và thấu hiểu.