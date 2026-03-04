Học sinh Gia Lai đạt danh hiệu Dự bị Kiện tướng cờ vua quốc tế

(GLO)- Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) vừa xác nhận em Hoàng Tấn Vinh (lớp 5A2, Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được phong danh hiệu Dự bị Kiện tướng Quốc tế (Candidate Master - CM) với hệ số Elo 2022.

Kỳ thủ Hoàng Tấn Vinh (Trường Sao Việt) được Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) phong danh hiệu Dự bị Kiện tướng Quốc tế. Ảnh: ĐVCC

Theo bảng xếp hạng mới nhất của FIDE, Tấn Vinh hiện đứng thứ 86 trong số các kỳ thủ cờ vua Việt Nam. Dự bị Kiện tướng Quốc tế là một trong những danh hiệu chuyên môn do FIDE công nhận, dành cho các vận động viên đạt chuẩn về hệ số Elo và có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước, quốc tế.

Trước đó, ngày 26-2-2026, tại Giải Cờ vua - Cờ tướng khu vực miền Trung lần thứ XXII tổ chức tại TP. Huế, Tấn Vinh thi đấu ấn tượng khi giành 3 huy chương vàng cá nhân. Ở nội dung đồng đội, em cùng đội tuyển mang về 1 huy chương vàng và 2 huy chương đồng.

Việc được FIDE phong danh hiệu ở độ tuổi tiểu học cho thấy tiềm năng phát triển của kỳ thủ trẻ Gia Lai. Thành tích này không chỉ là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ, mà còn góp phần khẳng định sự chuyển biến tích cực của phong trào cờ vua học đường trên địa bàn tỉnh.