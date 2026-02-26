Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

(GLO)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Tỉnh Gia Lai có cô giáo Nguyễn Thị Thanh Sen - Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện) vinh dự được nhận giải thưởng này.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Sen (bìa phải) triển khai cuộc thi trang trí nón lá, giúp học sinh thể hiện sự sáng tạo. Ảnh: M.N

Đảm nhận nhiệm vụ Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn từ năm 2020 đến nay, cô giáo Sen đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện ý nghĩa như: chương trình văn nghệ - ẩm thực chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, gây quỹ khuyến học với số tiền trên 60 triệu đồng/năm; phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an xã Chư A Thai, xã Phú Thiện thực hiện đề án “Con nuôi công an”, nhận đỡ đầu học sinh khó khăn; tổ chức quyên góp giấy vụn, sách báo cũ và vỏ lon bia để gây quỹ khuyến học trong nhà trường….

Bên cạnh đó, với sự dẫn dắt của cô Sen, Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn đã triển khai có hiệu quả các chiến dịch, hoạt động: “Hoa phượng đỏ”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”.

Nhiều hoạt động trải nghiệm như Hội chợ Xuân yêu thương, hội khỏe Phù Đổng, ngày hội trò chơi dân gian, cuộc thi ảnh “20-10 bên người con yêu”, cuộc thi trình diễn và thuyết trình về trang phục dân tộc; hội thi trang trí nón lá, cuộc thi viết “Nét bút tri ân”… do Đoàn trường triển khai đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Sen (hàng trước, bìa trái) được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác. Ảnh: M.N

Năm 2025, cô Sen được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII; được Tỉnh đoàn Gia Lai tuyên dương là Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2025.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng các cán bộ Đoàn tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Giải thưởng được trao nhằm tạo động lực để đội ngũ cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đóng góp trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026) và lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 3-2026.