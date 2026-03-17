15 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai được trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025

(GLO)- Ngày 16-3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai công bố những gương tiêu biểu được vinh danh Giải thưởng Ngô Mây năm 2025.

Từ 58 hồ sơ gửi về, qua 2 lần họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định tặng Giải thưởng Ngô Mây cho 15 cá nhân có thành tích đặc biệt nổi bật trong năm 2025. Cùng với đó, 6 gương được tuyên dương là gương mặt trẻ triển vọng và 6 gương được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Giải thưởng Ngô Mây là giải thưởng cao quý mang tên Anh hùng liệt sĩ Ngô Mây, nhằm tuyên dương các cá nhân tiêu biểu của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai về những đóng góp và hoài bão cao đẹp, dám dấn thân hành động, cống hiến vì Tổ quốc, vì cộng đồng.

Trong danh sách 15 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất được tuyên dương, nhận Giải thưởng Ngô Mây có 2 học sinh. Đó là em Vũ Hoàng Nam (lớp 7A5, Liên đội trưởng Trường TH, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku), lĩnh vực học tập; và em Trần Nguyễn Bảo Ngọc (đoàn viên Chi đoàn 12C7, Trường THPT Lê Lợi, vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku), lĩnh vực thể dục - thể thao.

Em Vũ Hoàng Nam tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 tại Hà Nội. Ảnh: ĐVCC

Năm 2025, Vũ Hoàng Nam liên tiếp gặt hái nhiều thành tích học tập ấn tượng, bao gồm Cúp vô địch toàn năng dành cho thí sinh xuất sắc nhất tại Kỳ thi Olympic Toán học Thiếu niên Quốc tế (IJMO) tổ chức tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Em cũng là học sinh duy nhất của Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 tại Hà Nội.

Em Trần Nguyễn Bảo Ngọc tại Cúp Kickboxing thế giới 2025. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, năm 2025 cũng là năm thi đấu ấn tượng của Trần Nguyễn Bảo Ngọc với nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế như: HCĐ tại Giải vô địch Muay châu Á (Thái Nguyên), HCĐ Cúp Kickboxing Thế giới (Thái Lan), HCV Giải Vô địch Kickboxing các lứa tuổi toàn quốc...

Ở lĩnh vực thể dục - thể thao, ngoài Bảo Ngọc còn có Trần Trung Kiên - thủ môn Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Nguyễn Thị Loan - vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Lễ tuyên dương, khen thưởng các gương mặt trẻ tiêu biểu đạt Giải thưởng Ngô Mây năm 2025; gương mặt trẻ triển vọng và các gương có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực dự kiến diễn ra vào ngày 25-3-2026 tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn).

Danh sách 15 cá nhân có thành tích đặc biệt nổi bật trong năm 2025

Gia Lai: Hơn 1300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Tỉnh đoàn khởi động Chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Người "gầy phong trào, dựng niềm tin" ở Phù Mỹ Đông

Người "gầy phong trào, dựng niềm tin" ở Phù Mỹ Đông

(GLO)- Với sự tận tâm, trách nhiệm và luôn lấy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam”, anh Phan Văn Nhật - Trưởng thôn 9 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo quê hương.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Gia Lai trên các lĩnh vực công tác Đoàn, khởi nghiệp và thể thao thành tích cao. Điểm chung ở họ không chỉ là danh hiệu mà còn là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu và khát vọng cống hiến.

Từ ao sen quê nhà…

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

(GLO)- Nhiều người trong chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi có nhiều tiền, có sức khỏe, công việc ổn định hay được yêu. Nhưng ít người nhận ra rằng, xây dựng quan hệ bền vững cũng góp phần không nhỏ vào việc mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc. Đó là những quan hệ với gia đình, hàng xóm, bạn bè, người yêu, đồng nghiệp, đối tác…
Áo phao từ chai nhựa của ba nữ học sinh tiểu học

Áo phao từ chai nhựa của ba nữ học sinh tiểu học

3 học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Bình Mỹ, H.Cần Giờ (TP. HCM) là Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Võ Thị Ngọc Lan đã đưa ra ý tưởng sáng chế “Áo phao cứu sinh“ hết sức gần gũi và hữu ích và sản phẩm giành giải nhất cuộc thi “Sáng tạo trẻ thanh thiếu nhi“ năm 2017 do Thành đoàn TP. HCM vừa tổ chức.
