15 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai được trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025

(GLO)- Ngày 16-3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai công bố những gương tiêu biểu được vinh danh Giải thưởng Ngô Mây năm 2025.

Từ 58 hồ sơ gửi về, qua 2 lần họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định tặng Giải thưởng Ngô Mây cho 15 cá nhân có thành tích đặc biệt nổi bật trong năm 2025. Cùng với đó, 6 gương được tuyên dương là gương mặt trẻ triển vọng và 6 gương được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

Giải thưởng Ngô Mây là giải thưởng cao quý mang tên Anh hùng liệt sĩ Ngô Mây, nhằm tuyên dương các cá nhân tiêu biểu của tuổi trẻ tỉnh Gia Lai về những đóng góp và hoài bão cao đẹp, dám dấn thân hành động, cống hiến vì Tổ quốc, vì cộng đồng.

Trong danh sách 15 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất được tuyên dương, nhận Giải thưởng Ngô Mây có 2 học sinh. Đó là em Vũ Hoàng Nam (lớp 7A5, Liên đội trưởng Trường TH, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku), lĩnh vực học tập; và em Trần Nguyễn Bảo Ngọc (đoàn viên Chi đoàn 12C7, Trường THPT Lê Lợi, vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku), lĩnh vực thể dục - thể thao.

Em Vũ Hoàng Nam tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 tại Hà Nội. Ảnh: ĐVCC

Năm 2025, Vũ Hoàng Nam liên tiếp gặt hái nhiều thành tích học tập ấn tượng, bao gồm Cúp vô địch toàn năng dành cho thí sinh xuất sắc nhất tại Kỳ thi Olympic Toán học Thiếu niên Quốc tế (IJMO) tổ chức tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Em cũng là học sinh duy nhất của Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025 tại Hà Nội.

Em Trần Nguyễn Bảo Ngọc tại Cúp Kickboxing thế giới 2025. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, năm 2025 cũng là năm thi đấu ấn tượng của Trần Nguyễn Bảo Ngọc với nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế như: HCĐ tại Giải vô địch Muay châu Á (Thái Nguyên), HCĐ Cúp Kickboxing Thế giới (Thái Lan), HCV Giải Vô địch Kickboxing các lứa tuổi toàn quốc...

Ở lĩnh vực thể dục - thể thao, ngoài Bảo Ngọc còn có Trần Trung Kiên - thủ môn Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Nguyễn Thị Loan - vận động viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Lễ tuyên dương, khen thưởng các gương mặt trẻ tiêu biểu đạt Giải thưởng Ngô Mây năm 2025; gương mặt trẻ triển vọng và các gương có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực dự kiến diễn ra vào ngày 25-3-2026 tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn).