Gần 200 trại sinh tham gia Trại hè “Tìm về di sản” năm 2026

(GLO)- Tối 4-6, tại Bảo tàng Pleiku, Đoàn Thanh niên các xã, phường Pleiku, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, Biển Hồ và xã Gào đã khai mạc Trại hè “Tìm về di sản” năm 2026.

Ban tổ chức cờ lưu niệm cho 7 đơn vị tham gia Trại hè “Tìm về di sản” năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Tham gia trại hè có gần 200 trại sinh đến từ 7 xã, phường trên địa bàn thành phố Pleiku (cũ), được chia thành 7 tiểu trại mang tên các anh hùng dân tộc Việt Nam.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2026), 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026); đồng thời tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, giúp các em trải nghiệm, khám phá những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và nâng cao ý thức bảo tồn di sản.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên tại lễ khai mạc. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu khai mạc, bà Khổng Thị Hoan - Phó Giám đốc Bảo tàng Pleiku - nhấn mạnh: Với chủ đề “Tìm về di sản”, trại hè là dịp để các em giao lưu, học hỏi, tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc và những nét đặc sắc của quê hương Gia Lai, Tây Nguyên; qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa.

Các trại sinh tham gia đêm lửa trại trong khuôn khổ Trại hè “Tìm về di sản” năm 2026. Ảnh: Minh Chí

Trong 2 ngày (4 và 5-6), các trại sinh sẽ tham gia một số hoạt động như: dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Pleiku; đêm lửa trại; liên hoan trò chơi dân gian; thi hóa trang từ đồ tái chế; trò chơi lớn và sân chơi kiến thức “Rung chuông vàng”.