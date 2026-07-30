Nữ sinh Gia Lai ghi dấu ấn trên các diễn đàn thanh niên quốc tế

(GLO)- Liên tiếp góp mặt tại Hội nghị Thanh niên ASEAN, Chương trình Lãnh đạo Quốc tế của Liên Hợp Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên tại Australia, em Trịnh Mỹ Anh (SN 2006, phường Pleiku) đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của người trẻ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Năm 2025, vượt qua gần 1.000 hồ sơ tuyển chọn, Trịnh Mỹ Anh - sinh viên ngành Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Trường Đại học Ngoại Thương, TP. Hồ Chí Minh) trở thành một trong 7 đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thanh niên ASEAN tại Kuala Lumpur (Malaysia). Chương trình quy tụ những gương mặt trẻ đến từ nhiều quốc gia trong khu vực nhằm thảo luận các giải pháp phát triển ASEAN trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập.

Trịnh Mỹ Anh (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại diện Việt Nam hiện diện tại Hội nghị Thanh niên ASEAN 2025 diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Tại hội nghị, Mỹ Anh cùng các thành viên đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar và Nhật Bản tham gia phản biện, tranh luận và thuyết trình về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số, tăng cường kết nối và giao lưu văn hóa trong khu vực.

Nhóm cũng đề xuất nhiều sáng kiến về phát triển xanh, hướng tới mục tiêu hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội. Với những đóng góp tại chương trình, nhóm của Mỹ Anh đã giành giải Nhất hạng mục Best Group Vision Award (Giải thưởng Tầm nhìn xuất sắc nhất).

Em Trịnh Mỹ Anh đưa ra ý kiến tranh luận tại Hội nghị Thanh niên ASEAN 2025.

Theo Mỹ Anh, điều em ấn tượng nhất khi tham gia hội nghị là được làm việc với các đại biểu đến từ nhiều quốc gia, mỗi người có cách phát âm và cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Điều đó giúp nữ sinh rèn luyện khả năng lắng nghe, thích nghi và giao tiếp trong môi trường quốc tế.

Không chỉ mang theo những ý tưởng về phát triển bền vững, Mỹ Anh còn tranh thủ giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế thông qua tà áo dài, những chiếc huy hiệu hình nón lá và đặc biệt là cà phê Gia Lai. Nữ sinh đã mang theo cà phê Robusta của quê hương để pha chế thức uống như cà phê sữa dừa và bạc xỉu mời các đại biểu quốc tế thưởng thức.

“Em cũng giới thiệu với các bạn về cà phê Gia Lai và sự khác biệt giữa cà phê Robusta của Việt Nam với cà phê Liberica của Malaysia. Nhiều bạn rất thích hương vị cà phê Việt Nam, còn xin công thức pha chế và hỏi địa chỉ để đặt mua. Em rất vui khi có thể góp phần quảng bá văn hóa và sản vật của quê hương đến bạn bè quốc tế” Mỹ Anh kể.

Đại diện sinh viên các nước giao lưu, học hỏi tại hội nghị.

Những trải nghiệm tại Hội nghị Thanh niên ASEAN đã tiếp thêm động lực để Mỹ Anh ứng tuyển vào Tổ chức Thanh niên ASEAN (ASEAN Youth Organization). Sau nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, em đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức.

Trong vai trò này, em có cơ hội tham gia các hoạt động kết nối thanh niên trong khu vực, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các nhà lãnh đạo ASEAN, chuyên gia và CEO quốc tế. Theo Mỹ Anh, những trải nghiệm đó giúp em hiểu rõ hơn về chuyển đổi số, tài chính xanh, phát triển bền vững cũng như tư duy hoạch định chính sách vì cộng đồng.

Sau dấu ấn tại ASEAN, năm 2026, Mỹ Anh tiếp tục vượt qua gần 7.000 hồ sơ tuyển chọn để trở thành một trong 100 đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên tổ chức tại Australia, đồng thời là một trong 50 đại biểu trên toàn thế giới nhận học bổng của chương trình. Tại đây, các đại biểu cùng trao đổi về đổi mới sáng tạo, quản trị hiện đại, vai trò của thanh niên trong thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và xây dựng các cộng đồng thích ứng trước những biến động toàn cầu.

Đại biểu các nước chụp lưu niệm tại Hội nghị Thượng đỉnh Thanh niên 2026.

Tiếp nối hành trình hội nhập quốc tế, Mỹ Anh còn được lựa chọn là một trong những đại biểu nhận học bổng bán phần tham dự Chương trình Lãnh đạo Quốc tế 2026 tại Trung tâm Hội nghị Liên Hợp Quốc ở Bangkok (Thái Lan). Chương trình quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, chuyên gia và thanh niên đến từ các quốc gia nhằm thảo luận các vấn đề về phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và vai trò của thế hệ trẻ trong giải quyết các thách thức toàn cầu.

Theo Mỹ Anh, điều giá trị nhất sau mỗi chương trình không nằm ở những chứng nhận hay học bổng đạt được mà là cơ hội được học hỏi những góc nhìn mới về phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và cách các quốc gia cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa.

Để có thể tự tin bước ra các diễn đàn quốc tế, ngoài nỗ lực của bản thân, Mỹ Anh còn nhận được sự đồng hành của gia đình trong cả quá trình học tập và rèn luyện.

Theo anh Trịnh Văn Sang (bố của Mỹ Anh), gia đình luôn xem việc học tập và rèn luyện kỹ năng là hành trang quan trọng để các con tự tin hội nhập. Ngoài việc học ở trường, Mỹ Anh được tạo điều kiện học ngoại ngữ từ nhỏ, tham gia các khóa học về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, hoạt động xã hội và nhiều kỹ năng mềm khác.

“Ngoài kiến thức chuyên môn, tôi luôn động viên con chủ động tham gia các hoạt động để tích lũy trải nghiệm, chuẩn bị hành trang hội nhập. Mỗi chuyến đi đều có những thử thách và khó khăn nhất định cho con nên gia đình luôn cố gắng đồng hành, hỗ trợ để con có thêm cơ hội học hỏi và trưởng thành” - anh Sang chia sẻ.

Đằng sau những lần góp mặt tại các diễn đàn khu vực và thế giới là quá trình nhiều năm trau dồi ngoại ngữ, tham gia các hoạt động học thuật và rèn luyện kỹ năng. Hiện Mỹ Anh có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp. Chính nền tảng này giúp nữ sinh tự tin vượt qua nhiều chương trình tuyển chọn quốc tế cũng như làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Có thể thấy, hành trình của Mỹ Anh từ những diễn đàn thanh niên khu vực đến các chương trình lãnh đạo quốc tế, đã thể hiện hình ảnh một thế hệ người trẻ Việt Nam tự tin hội nhập, sẵn sàng đối thoại, đề xuất sáng kiến và đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực cũng như thế giới. Đó cũng là minh chứng cho năng lực và bản lĩnh của thanh niên Việt Nam trên những sân chơi quốc tế.

Trịnh Mỹ Anh (thứ 3 từ trái sang) được tuyên dương là một trong 8 công dân tiêu biểu của tỉnh Gia Lai năm 2023.