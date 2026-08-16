Sắc xanh tình nguyện trên vùng biên Gia Lai

(GLO)- Hướng về các xã biên giới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, 11 đội hình tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh với khoảng 250 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ đã triển khai nhiều công trình, phần việc gắn với nhu cầu thực tế của địa phương.

Theo anh Lý Anh Việt - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, việc thành lập các đội hình chuyên ngành nhằm phát huy thế mạnh của từng lực lượng, đồng thời tạo sự gắn kết với đoàn thanh niên địa phương và người dân trong quá trình triển khai hoạt động. Các đội hình chú trọng lựa chọn những công trình, phần việc cụ thể, xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương, tập trung vào chất lượng, hiệu quả thay vì dàn trải về số lượng.

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh gặp mặt các đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh. Ảnh: D.L

“Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các đội hình cần phát huy tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong đội, giữa đoàn tình nguyện với đoàn địa phương; qua đó tạo sự gắn bó, vận động người dân cùng tham gia và lan tỏa hơn nữa ý nghĩa của các hoạt động thiện nguyện” - anh Việt nhấn mạnh.

Từ định hướng đó, mỗi màu áo tình nguyện để lại dấu ấn bằng những phần việc riêng. Tại xã Ia Nan, đội hình Mùa hè xanh của giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn mang đến những hoạt động gắn với chuyên môn kỹ thuật.

Ngoài những phần việc như sơn sửa nhà cho các hộ khó khăn, tặng quà, trao các suất ăn cho trẻ và sinh hoạt hè, đội còn giúp các gia đình thay thế thiết bị điện hư hỏng, đấu nối và sửa chữa hệ thống điện; tặng, lắp đặt công trình “Thắp sáng vùng biên” tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Tung…

Bạn Nguyễn Quang Linh (sinh viên lớp CĐ Cơ Điện Tử A K19, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn) chia sẻ: “Tham gia các công trình điện giúp tôi có cơ hội vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, đồng thời hiểu hơn cuộc sống của người dân ở vùng khó khăn. Với tôi, điều ý nghĩa nhất là chuyên môn của mình có thể giúp ích cho người dân vùng biên”.

Đội tình nguyện chuyên ngành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn lắp đặt công trình “Thắp sáng vùng biên” tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Tung. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai lại góp sức bằng những nhiệm vụ gắn với đặc thù của lực lượng công an. Trong Chiến dịch Hành quân xanh tại xã Ia Dom vào giữa tháng 7, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Học viện An ninh nhân dân đang sinh hoạt hè tại Công an tỉnh đã triển khai nhiều phần việc có ý nghĩa thiết thực.

Cụ thể, đội đã hỗ trợ người dân làm căn cước công dân, kích hoạt tài khoản VNeID, cài đặt chữ ký số cá nhân, hướng dẫn thanh toán điện tử; phối hợp số hóa hồ sơ, làm sạch dữ liệu đất đai, hỗ trợ khởi công xây dựng 7 trụ sở công an các xã biên giới cùng nhiều hoạt động khác.

Đội hình Hành quân xanh của tuổi trẻ Công an tỉnh thực hiện các hoạt động tình nguyện tại xã Ia Dom. Ảnh: Thế Quyền

Trung tá Phan Văn Khoa - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai - chia sẻ: “Tuổi trẻ Công an tỉnh triển khai đội hình tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh tại xã biên giới Ia Dom, phát huy thế mạnh của lực lượng trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và các hoạt động an sinh xã hội. Qua đó, góp phần hỗ trợ địa phương giải quyết những nhu cầu thiết thực của người dân và lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ”.

Tinh thần tình nguyện còn được lan tỏa bởi sự chung tay của nhiều lực lượng. Tại xã Ia Chia, chương trình “Kỳ nghỉ hồng - Mùa hè xanh - Hoa phượng đỏ” quy tụ nhiều đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị. Mỗi lực lượng đảm nhận một phần việc phù hợp với chuyên môn của mình.

Đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Gia Lai và Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Chia. Ảnh: ĐVCC

Chương trình do Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với Đoàn xã Ia Chia tổ chức, với sự tham gia của Đoàn cơ sở Agribank các chi nhánh: Bình Định, Gia Lai, Đông Gia Lai; Đoàn Trung tâm Y tế Quy Nhơn, Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), Đoàn Trường THPT Quốc Học Quy Nhơn, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Sự phối hợp của các đơn vị đã tạo nên chuỗi hoạt động thiết thực như khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc, trao học bổng, tặng quà, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên.

Đoàn Trung tâm Y tế Quy Nhơn phối hợp với Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Ia Chia. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, các đơn vị còn hỗ trợ sinh kế cho thanh niên thuộc hộ nghèo và cận nghèo của xã. Là một trong hai thanh niên được tặng cây giống, anh Rơ Mah Kin (SN 2004) cho biết: “Tôi sẽ chăm sóc tốt số cây cà phê được hỗ trợ. Đây không chỉ là sự giúp đỡ thiết thực đối với hộ nghèo mà còn là nguồn động viên để tôi có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo”.