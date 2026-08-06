2 cô gái Gia Lai gây ấn tượng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

(GLO)- Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, 2 cô gái trẻ đến từ Gia Lai là Lê Phương Nghi và Trịnh Ngọc Huyền đang gây ấn tượng khi cùng góp mặt ở vòng chung khảo toàn quốc. Cả hai đều sở hữu nhan sắc nổi bật, nền tảng học vấn tốt và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Hành trình rèn luyện bản lĩnh

Xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là hành trình rèn luyện bản lĩnh để vượt qua giới hạn của chính mình và hành động vì những giá trị tốt đẹp, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương Lê Phương Nghi đã nghiêm túc chuẩn bị cho cuộc thi với cường độ cao nhất.

Không chỉ rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử hay xây dựng hình ảnh cá nhân, cô còn chủ động sắp xếp lịch học và tập luyện một cách hài hòa nhất.

Lê Phương Nghi được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025. Ảnh: NVCC

Lê Phương Nghi hiện là sinh viên năm thứ hai chương trình Kinh tế đối ngoại (Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh). Trước khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được biết đến với danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025; đồng thời giành giải Người đẹp Ống kính.

Không chỉ xinh đẹp, Lê Phương Nghi còn là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của Trường Đại học Ngoại thương. Cô vinh dự đạt học bổng khuyến khích học tập loại xuất sắc và là lớp trưởng năng nổ, nhiệt huyết.

Phương Nghi là gương mặt truyền thông của Ban quản lý đào tạo Trường Đại học Ngoại thương và đại sứ truyền thông của chương trình Global Volunteer (AIESEC).

Trước đó, khi còn là học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), Phương Nghi là học sinh chuyên Anh, sở hữu tấm bằng IELTS 7.5.

Suốt những năm THPT, Phương Nghi sở hữu thành tích học tập đáng nể như: giải ba và giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý; huy chương vàng Olympic 30-4; 2 năm liên tiếp đạt giải nhất cấp tỉnh môn Địa lý... Bên cạnh học tập, Phương Nghi còn tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và các dự án giáo dục, thiện nguyện.

Phương Nghi tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh: NVCC

“Tôi quyết định tham gia đấu trường nhan sắc này vì muốn có cơ hội học hỏi từ những người trẻ xuất sắc trên cả nước. Đồng thời, kỳ vọng có thể dùng tiếng nói và sức trẻ của mình để lan tỏa những giá trị tích cực, đặc biệt là tinh thần học tập, sự tử tế và khát vọng cống hiến của người trẻ” - Phương Nghi chia sẻ.

Phương Nghi cũng bày tỏ quan điểm: Mỗi người trẻ đều có xuất phát điểm, trải nghiệm và hành trình riêng. Có người tỏa sáng bằng tài năng, có người bằng sự bền bỉ, có người lại chinh phục người khác bằng lòng tử tế. Điều quan trọng nhất bản thân phải phát huy điểm mạnh và không ngừng hoàn thiện mình để tỏa sáng theo cách riêng.

Mang trên mình danh hiệu Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025, Phương Nghi có chút áp lực bởi cô hiểu, mọi người sẽ dành nhiều sự quan tâm và kỳ vọng hơn khi cô bước vào chinh phục cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Tuy nhiên, Phương Nghi cũng xem đó là động lực để luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và không ngừng học hỏi. Cô mong muốn đây sẽ là hành trình để bản thân rèn luyện bản lĩnh, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, rạng rỡ và trí tuệ.

Cô gái phố núi Lê Phương Nghi xem cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 là hành trình để bản thân rèn luyện bản lĩnh. Ảnh: NVCC



Là người con của vùng đất Gia Lai, Phương Nghi cho biết bản thân sẽ kể câu chuyện về một Gia Lai đậm đà bản sắc, đang từng ngày phát triển và hội nhập trong hành trình chinh phục vương miện của mình.

“Tôi sẽ kể về quê hương với Biển Hồ thơ mộng, núi lửa Chư Đăng Ya hùng vĩ, Kỳ Co, Eo Gió trong lành… và đặc biệt con người nơi đây chân thành, mộc mạc, luôn có tinh thần gắn kết để chung tay xây dựng Gia Lai giàu mạnh” - Phương Nghi bày tỏ.

Quảng bá hình ảnh Gia Lai

Cũng như Lê Phương Nghi, cô gái Trịnh Ngọc Huyền - cựu học sinh Trường THPT A Sanh (xã Ia Krái) tự tin bước vào vòng chung khảo toàn quốc và mong muốn đưa hình ảnh quê hương Gia Lai vươn xa thông qua chủ đề cuộc thi là “Miền hương sắc”.

Trịnh Ngọc Huyền - cựu học sinh Trường THPT A Sanh (xã Ia Krái) có vẻ đẹp trong sáng, tự tin và tràn đầy năng lượng. Ảnh: NVCC

Ngọc Huyền chia sẻ: "Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Gia Lai, điều tôi luôn tự hào không chỉ là cảnh sắc hùng vĩ mà còn là chiều sâu văn hóa nơi đây. Nếu có cơ hội, tôi muốn giới thiệu hình ảnh những vườn cà phê chín đỏ, những đồi chè xanh ngát, tiếng cồng chiêng vang vọng và tiếng sóng biển vỗ bờ. Với tôi, “Miền hương sắc” không chỉ là vẻ đẹp của một vùng đất mà còn là hành trình gìn giữ và lan tỏa bản sắc”.

Sinh năm 2007, sở hữu chiều cao 1m72, Trịnh Ngọc Huyền hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM). Với vẻ đẹp trong sáng, tự tin và tràn đầy năng lượng, cô đã xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi của trường.

Ngọc Huyền mong muốn đưa hình ảnh quê hương Gia Lai vươn xa thông qua chủ đề cuộc thi “Miền hương sắc”. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, Ngọc Huyền còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, làm đại sứ chiến dịch “Xuân tình nguyện”; đại sứ “Mùa hè xanh”; sáng lập dự án thiện nguyện “Người với người”. Với nhan sắc, sự tự tin và nền tảng học vấn tốt, cô gái Gia Lai này đang sẵn sàng chinh phục hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đến với cuộc thi nhan sắc lớn, Trịnh Ngọc Huyền mong muốn học hỏi để phát triển thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới. Đồng thời, nữ sinh gen Z còn hy vọng sẽ “phá vỡ” các giới hạn của bản thân.

“Đối với tôi, việc có mặt tại vòng chung khảo không phải là đích đến mà là một cột mốc mới. Tôi xem đây là cơ hội để học hỏi, hoàn thiện bản thân. Hoa hậu Việt Nam không chỉ tìm kiếm một cô gái đẹp mà còn vinh danh những người trẻ có khát vọng cống hiến, có tri thức, lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Chính điều đó đã thôi thúc tôi bước ra khỏi vùng an toàn và muốn thử thách bản thân” - Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để học hỏi, hoàn thiện bản thân. Ảnh: NVCC

Điều mà Ngọc Huyền muốn mang đến cuộc thi nhan sắc này là sự chân thành, tinh thần cầu tiến và câu chuyện của một người trẻ dám bước ra khỏi “vùng an toàn”.

Ngọc Huyền tin rằng, vẻ đẹp có sức lan tỏa nhất là vẻ đẹp tâm hồn, chỉ cần đủ dũng cảm để bắt đầu, mỗi người đều có thể viết nên câu chuyện của riêng mình và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.