Các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 lan tỏa yêu thương qua hoạt động thiện nguyện

(GLO)- Sáng 11-3, trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, đại diện Ban Tổ chức và các thí sinh tham gia cuộc thi đã thực hiện chương trình thiện nguyện “Trao yêu thương - Lan tỏa nhân ái” tại trụ sở Cơ sở 2 của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi cùng các thí sinh đã trao 30 suất quà gồm gạo, mì tôm và tiền mặt cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế đang sinh sống trên địa bàn phường Pleiku; thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với người dân địa phương.

Ban Tổ chức cùng các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Pleiku. Ảnh: N.H

Bà Nguyễn Thị Thường - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku bày tỏ trân trọng đối với việc làm ý nghĩa, thiết thực, giàu tính nhân văn của Ban Tổ chức cuộc thi và các thí sinh, doanh nhân, nhà hảo tâm; góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Dịp này, đại diện UBND phường Pleiku đã trao thư cảm ơn cho Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 cùng các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm đã đồng hành thực hiện chương trình an sinh xã hội tại địa phương.

Đại diện UBND phường Pleiku trao thư cảm ơn cho Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: N.H

Sau hoạt động này, các thí sinh bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng để cùng tranh tài tại đêm chung kết cuộc thi, dự kiến diễn ra vào tối 14-3 tại phường Pleiku.

Đêm chung kết sẽ được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Đây là lần thứ 8 cuộc thi được tổ chức, hứa hẹn mang đến hình ảnh đẹp về những nữ doanh nhân bản lĩnh và giàu trách nhiệm cộng đồng.