18 thí sinh tranh tài ở đêm bán kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026

(GLO)- Tối 10-3, tại Khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), đêm bán kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 đã diễn ra với sự tranh tài của Top 18 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tại vòng bán kết, 18 thí sinh lần lượt trải qua 3 phần trình diễn gồm: trang phục áo dài, trang phục công sở và trang phục dạ hội.

Các thí sinh tại đêm bán kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026. Ảnh: ĐVCC

Ở phần thi áo dài, các thí sinh duyên dáng trong bộ sưu tập “Sắc xuân đại ngàn” của nhà thiết kế Tony Phạm với gam màu tươi sáng, lấy cảm hứng từ thiên nhiên Tây Nguyên.

Tiếp đó, phần thi trang phục công sở “Khí chất đại ngàn” của nhà thiết kế Thân Hoàng Bích Thủy đã tôn lên phong thái tự tin, bản lĩnh của các nữ doanh nhân.

Điểm nhấn của đêm thi là phần trình diễn dạ hội trong bộ sưu tập “Hương sắc Pleiku” của nhà thiết kế Tommy Nguyễn, với những thiết kế sang trọng, lộng lẫy.

Xen kẽ các phần thi là những tiết mục nghệ thuật do các ca sĩ thể hiện, góp phần khuấy động không khí chương trình.

Việc tổ chức cuộc thi tại Gia Lai không chỉ tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh của nữ doanh nhân Việt Nam, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh phố núi Pleiku, hướng tới Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”.

Danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Thanh Thảo song ca tại đêm bán kết. Ảnh: ĐVCC

Sau đêm bán kết, các thí sinh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho đêm chung kết, dự kiến diễn ra vào tối 14-3.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 do Tập đoàn Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam tổ chức. Mùa giải năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 14-3-2026 tại phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai. Cuộc thi được tổ chức theo Giấy chấp thuận số 2429/UBND-KGVX của UBND tỉnh Gia Lai ban hành ngày 5-3-2026.