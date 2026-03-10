Phim "Tài" của Mỹ Tâm vươn lên top 1 phòng vé

(GLO)- Phim "Tài" của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vươn lên vị trí số 1 phòng vé Việt, vượt qua "Thỏ ơi!" của Trấn Thành với doanh thu gần 50 tỉ đồng sau 3 ngày ra rạp.

Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Việt Nam (có sai số), tính đến sáng 9-3, cộng với doanh số vé đặt trước và doanh thu các suất chiếu sớm, phim "Tài" hiện đã đạt tổng doanh thu gần 50 tỉ đồng.

Thành tích của phim "Tài" khiến phim "Thỏ ơi!" mất vị trí số 1 phòng vé sau 2 tuần dẫn đầu. Hiện bộ phim của Trấn Thành đạt tổng doanh thu hơn 434 tỉ đồng, vượt qua phim "Bố già" (427 tỉ đồng) ra mắt năm 2021.

Vị trí số 3 trên bảng xếp hạng doanh thu tuần qua thuộc về phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" của đạo diễn Chung Chí Công. Tính đến sáng 9-3, tác phẩm thu về hơn 36 tỉ đồng.

Mai Tài Phến diễn cảnh hành động trong phim "Tài". Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh đó, doanh thu phòng vé Việt cũng chứng kiến bộ phim Tết thứ 3 "Báu vật trời cho" vượt mốc 100 tỉ đồng. Thành tích này tạo nên cột mốc ấn tượng, khi là năm duy nhất trong vòng 10 năm trở lại đây một mùa phim Tết có 3 bộ phim Việt cùng đạt mốc 100 tỉ đồng.

Tuần này, phòng vé Việt hứa hẹn nối dài sự sôi động với loạt tác phẩm ấn tượng sắp ra mắt. Đặc biệt, phim "Quỷ nhập tràng 2" dự kiến khởi chiếu từ ngày 13-3. Trước đó, phần đầu tiên ra mắt trong năm 2025 đã đạt cột mốc doanh thu trăm tỉ đồng. Ngoài ra, còn có 1 số phim ngoại nhập ra mắt: Tội phạm 101, Cô dâu...