MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đã đạt 1 tỷ, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC).

MV “Trộm vía” ra mắt cách đây 1 tháng, trở thành một sản phẩm âm nhạc hấp dẫn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với ca từ dễ thương, giai điệu rộn ràng.

Lấy hình ảnh là cô dâu Việt Nam lấy chồng ở các vùng miền khác nhau, Trộm vía khai thác một lát cắt gần gũi của đời sống hiện đại: Dù khác biệt về văn hóa địa phương, phong tục hay nếp sống, sự đồng điệu trong tình cảm gia đình vẫn là điểm chung kết nối mọi người.

Vũ Thùy Linh trong MV "Trộm vía". Ảnh nguồn Vietnamnet

Với ý nghĩa ấy, những câu hát tạo “trend” trong MV đã khiến các nhà sáng tạo nội dung tạo nên hơn 1,5 triệu video liên quan và đăng tải trên các nền tảng số, trong đó TikTok giữ vai trò chủ lực.

Âm thanh của ca khúc nhanh chóng được người dùng lựa chọn làm nhạc nền cho các video ghi lại khoảnh khắc sum họp gia đình, gặp gỡ hai bên thông gia, đám hỏi - đám cưới cũng như sinh hoạt đời thường của các cặp đôi ở nhiều vùng miền khác nhau.