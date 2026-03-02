MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

MV “Trộm vía” ra mắt cách đây 1 tháng, trở thành một sản phẩm âm nhạc hấp dẫn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với ca từ dễ thương, giai điệu rộn ràng.
Lấy hình ảnh là cô dâu Việt Nam lấy chồng ở các vùng miền khác nhau, Trộm vía khai thác một lát cắt gần gũi của đời sống hiện đại: Dù khác biệt về văn hóa địa phương, phong tục hay nếp sống, sự đồng điệu trong tình cảm gia đình vẫn là điểm chung kết nối mọi người.
Với ý nghĩa ấy, những câu hát tạo “trend” trong MV đã khiến các nhà sáng tạo nội dung tạo nên hơn 1,5 triệu video liên quan và đăng tải trên các nền tảng số, trong đó TikTok giữ vai trò chủ lực.
Âm thanh của ca khúc nhanh chóng được người dùng lựa chọn làm nhạc nền cho các video ghi lại khoảnh khắc sum họp gia đình, gặp gỡ hai bên thông gia, đám hỏi - đám cưới cũng như sinh hoạt đời thường của các cặp đôi ở nhiều vùng miền khác nhau.
Vũ Thùy Linh là giọng ca trẻ triển vọng của dòng nhạc thính phòng và dân gian Việt Nam. Cô tốt nghiệp Cử nhân tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đồng thời hiện đang theo học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.