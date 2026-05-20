Khởi động dự án phim dã sử - hành động “Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu”

Dự án điện ảnh dã sử - hành động “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu”, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tái hiện tinh thần hào hùng của thời đại Tây Sơn qua ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Ê-kíp sản xuất thực hiện nghi thức dâng hương bái tạ tiền nhân.﻿ Ảnh: Phi Long

Khác với nhiều tác phẩm trước đây thường tập trung khai thác hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ, bộ phim “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu” lựa chọn góc nhìn mới mẻ và đa chiều hơn khi đi sâu khắc họa cuộc đời, khí phách và tài năng của danh tướng Lý Văn Bưu - 1 trong 7 mãnh tướng kiệt xuất bậc nhất của vương triều Tây Sơn.

Nhà sáng lập Phan Phúc đánh trống khai máy dự án điện ảnh dã sử - hành động “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu". Ảnh: Phi Long

Với tài cung thuật siêu phàm, được tôn xưng là “Kỳ Nam cung thủ”, Lý Văn Bưu là người đã kề vai sát cánh cùng phong trào Tây Sơn từ những ngày đầu phát tích đến các trận đại chiến chống quân xâm lược, để lại dấu son trong lịch sử dân tộc.

Dự án được kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho dòng phim dã sử Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình yêu lịch sử trong thế hệ trẻ thông qua kịch bản giàu chiều sâu cùng những pha hành động, võ thuật thực chiến được đầu tư công phu.

Không gian ghi hình bộ phim tại Hầm Hô Rosa Alba. Ảnh: Phi Long

Tại lễ khai máy, Nhà sáng lập dự án - ông Phan Phúc - đã giới thiệu dàn diễn viên thực lực với sự góp mặt của nhiều gương mặt được khán giả yêu mến như: Doãn Quốc Đam, Lê Hạ Anh, Hiếu Nguyễn… cùng các nghệ sĩ gạo cội như NSND Trần Nhượng, Nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, NSƯT Thanh Dậu, Tùng Yuki…

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án là việc phục dựng cụm bối cảnh phim trường quy mô lớn ngay tại Khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba.

Đại diện ê-kíp tặng hoa cho các nhà đầu tư của dự án phim. Ảnh: Phi Long

Đây là vùng đất gắn với hơi thở lịch sử và căn cứ luyện binh của nghĩa quân Tây Sơn năm xưa. Qua đó cho thấy định hướng của nhà sản xuất không chỉ dừng ở một tác phẩm điện ảnh giải trí mà còn hướng đến bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử, đồng thời phát triển phim trường thành điểm đến du lịch văn hóa lâu dài trong tương lai.

Diễn viên sẵn sàng cùng ê-kip tạo nên những thước phim cảm xúc dành cho khán giả. Ảnh: Phi Long

Khép lại buổi lễ, nhà sáng lập Phan Phúc đã thực hiện nghi thức đánh trống khai máy, chính thức phát lệnh bấm máy bộ phim trong không khí sôi động với hiệu ứng khói lửa và sự hưởng ứng đầy khí thế của toàn bộ ê-kíp.

Bộ phim “Tây Sơn thất hổ tướng: Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu” chính thức ghi hình những phân đoạn đầu tiên từ ngày 20-5-2026 và dự kiến sớm ra mắt khán giả trên màn ảnh rộng toàn quốc.