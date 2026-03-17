Phim kinh dị "Quỷ nhập tràng 2" gây sốt phòng vé

(GLO)- Sau ba ngày công chiếu, phim kinh dị "Quỷ nhập tràng 2" đã vượt qua nhiều đối thủ để dẫn đầu phòng vé về mặt doanh thu.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, "Quỷ nhập tràng 2" đang chiếm ưu thế tuyệt đối trước 20 bộ phim đang chiếu ngoài rạp.

Sau ba ngày công chiếu, "Quỷ nhập tràng 2" do Pom Nguyễn làm đạo diễn đã bán ra khoảng 900.000 vé, đạt doanh thu hơn 70 tỉ đồng, một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của dòng phim kinh dị Việt Nam. Không chỉ dẫn đầu doanh thu, "Quỷ nhập tràng 2" còn là phim kinh dị có suất chiếu cao nhất, lượng vé bán ra vượt xa các đối thủ.

Tổng doanh thu của "Quỷ nhập tràng 2" tính đến sáng 16-3. Nguồn: Box Office Vietnam

Theo đó, phim kinh dị "Quỷ nhập tràng 2" đã vượt mặt phim "Tài" của đạo diễn Mai Tài Phến và nhà sản xuất Mỹ Tâm khỏi vị trí top 1 phòng vé (doanh thu gần 50 tỉ đồng sau ba ngày công chiếu).

Đứng ở vị trí thứ hai là phim hoạt hình "Hoppers" (Cú nhảy kỳ diệu), thu về hơn 23 tỉ đồng chỉ sau ba ngày ra rạp. Phim "Tài" tụt xuống vị trí thứ ba, sau 10 ngày ra rạp bộ phim hiện đạt hơn 90 tỉ đồng.

Trong top 5 doanh thu phòng vé còn có phim "Thỏ ơi!!" (445,7 tỉ đồng sau gần 1 tháng chiếu) và phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" (42 tỉ đồng sau gần 3 tuần chiếu).

Các phim Việt còn lại gồm Nhà ba tôi một phòng (111 tỉ đồng), Mùi phở (gần 40 tỉ đồng), Báu vật trời cho (103 tỉ đồng), Nhà mình đi thôi (14 tỉ đồng) đều mất khỏi top 10 doanh thu phòng vé dịp cuối tuần qua.