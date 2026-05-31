Nữ sinh Gia Lai trên hành trình theo đuổi ước mơ âm nhạc chuyên nghiệp

(GLO)- Huy chương vàng Festival Piano Talent toàn quốc năm 2026 không chỉ là “quả ngọt” sau hành trình nỗ lực mà còn mở ra cánh cửa để Nguyễn Ngọc Đan Thanh (học sinh lớp 10C1B, Trường THPT chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng) tiếp tục theo đuổi ước mơ âm nhạc chuyên nghiệp.

Từ những phím đàn đầu tiên đến sân khấu toàn quốc

Ít ai nghĩ rằng Đan Thanh chỉ mới thực sự theo học piano bài bản từ tháng 4-2024. Trước đó, em từng học organ khoảng một năm, nhưng phải tạm dừng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Quãng thời gian gián đoạn ấy từng khiến Thanh mất dần hứng thú với âm nhạc.

Đan Thanh luyện tập piano tại Trung tâm Âm nhạc Duy Vũ Music. Ảnh: Minh Chí

Bước ngoặt đến khi em đăng ký học tại Trung tâm Duy Vũ Music. Tại đây, Thanh được tiếp cận piano theo hướng bài bản hơn, luyện tập trên đàn cơ và kiên trì rèn từng kỹ thuật nền tảng.

“Những ngày đầu học piano, em gặp rất nhiều khó khăn vì phím đàn khá nặng, đôi tay còn yếu nên có lúc bấm phím mà không phát ra tiếng. Có thời điểm em cảm thấy nản khi phải luyện đi luyện lại những bài kỹ thuật khó. Tuy nhiên, em luôn tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn để theo kịp và từng bước vượt qua khó khăn” - Đan Thanh chia sẻ.

Có những ngày, sau giờ học ở trường, Thanh ngồi bên cây đàn đến khuya để luyện từng đoạn chạy ngón cho thật đều nhịp. Mỗi ngày, ngoài thời gian học văn hóa ở trường, em dành từ 1-3 giờ để luyện đàn; giai đoạn chuẩn bị cho cuộc thi, thời gian tập luyện tăng lên tới 5 giờ/ngày.

Festival Piano Talent toàn quốc năm 2026 thu hút hơn 2.000 thí sinh trên cả nước tham gia. Vượt qua nhiều vòng thi, Đan Thanh đã chinh phục ban giám khảo bằng phần trình diễn giàu cảm xúc cùng phong thái tự tin trên sân khấu.

Nhớ lại khoảnh khắc được xướng tên nhận huy chương vàng, Thanh vẫn chưa hết xúc động: “Khi ngồi chờ công bố kết quả, em rất hồi hộp vì lần lượt giải đồng, giải bạc đã được gọi tên nhưng vẫn chưa thấy mình đâu. Đến lúc biết mình đạt huy chương vàng, em thực sự không tin vào mắt mình. Đây là thành quả đầu tiên trên con đường âm nhạc và cũng là động lực rất lớn để em tiếp tục theo đuổi ước mơ”.

Anh Vũ Thiên Vũ - giáo viên Trung tâm Duy Vũ Music - hướng dẫn Đan Thanh hoàn thiện kỹ thuật và cảm xúc trong từng bản nhạc. Ảnh: Minh Chí

Theo anh Vũ Thiên Vũ - giáo viên Trung tâm Âm nhạc Duy Vũ Music, điều giúp Đan Thanh tiến bộ nhanh không chỉ là năng khiếu mà còn ở tinh thần học tập nghiêm túc và niềm đam mê với piano.

“Thanh có tư duy âm nhạc tốt, cảm thụ nhanh và đặc biệt rất chăm chỉ. Sau giờ học văn hóa, em dành nhiều thời gian luyện đàn nên tiến bộ rất nhanh. Điều đáng quý nhất là Thanh luôn chơi đàn bằng cảm xúc, đây cũng là yếu tố giúp em tạo dấu ấn tại cuộc thi” - anh Vũ nhận xét.

Giữ vững thành tích học tập để nuôi dưỡng đam mê

Không chỉ đạt thành tích nổi bật với piano, từ năm lớp 1 đến lớp 10, Đan Thanh luôn duy trì thành tích học sinh xuất sắc, học sinh giỏi .

Đan Thanh (trái) luôn chủ động cân bằng giữa việc học văn hóa và theo đuổi đam mê âm nhạc. Ảnh: Minh Chí

Dù dành nhiều thời gian cho âm nhạc nhưng Thanh luôn chủ động cân bằng giữa việc học và luyện đàn. Với em, piano không chỉ là đam mê mà còn là cách để thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

“Em luôn ưu tiên việc học văn hóa ở trường. Sau khi hoàn thành bài vở, em mới dành thời gian luyện đàn để thư giãn và theo đuổi đam mê” - Thanh cho biết.

Nguyễn Ngọc Đan Thanh tại Trường THPT chuyên Hùng Vương, nơi em nuôi dưỡng niềm đam mê học tập và âm nhạc. Ảnh: Minh Chí

Cô Lê Thị Vân Hồng - giáo viên chủ nhiệm lớp 10C1B - nhận xét: “Đan Thanh là học sinh ngoan, chuyên cần, luôn có trách nhiệm trong các hoạt động của lớp, đồng thời là thành viên năng nổ của Câu lạc bộ Hùng Vương Music.

Điều khiến cô và các bạn bất ngờ không chỉ là huy chương vàng piano toàn quốc mà còn là cách Thanh cân bằng rất tốt giữa việc học văn hóa và theo đuổi đam mê âm nhạc. Thành tích của Thanh không chỉ là niềm tự hào của lớp mà còn góp phần làm phong phú thêm thành tích chung của học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương”.

Phía sau thành tích của Đan Thanh còn có sự đồng hành bền bỉ của gia đình. Ban đầu, người thân chỉ mong em học piano để giải trí, giảm căng thẳng sau giờ học. Thế nhưng, bằng niềm say mê và sự tự giác luyện tập, Thanh đã mang đến cho bố mẹ những bất ngờ lớn.

Chị Trịnh Thị Khẩm - mẹ của Đan Thanh - chia sẻ: “Một ngày Thanh đề xuất tham gia Festival Piano Talent toàn quốc năm 2026, tôi chỉ nghĩ cho con đi giao lưu, học hỏi. Không ngờ con lại đạt huy chương vàng. Đó là niềm hạnh phúc và tự hào rất lớn đối với gia đình”.

Nguyễn Ngọc Đan Thanh xuất sắc giành huy chương vàng tại Festival Piano Talent toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Huy chương vàng toàn quốc không phải đích đến cuối cùng mà là động lực để Đan Thanh tiếp tục theo đuổi giấc mơ âm nhạc chuyên nghiệp. Với cô học trò phố núi, mỗi ngày bên phím đàn là một bước tiến gần hơn tới ước mơ bước chân vào Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.