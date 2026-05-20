8 doanh nhân trẻ Gia Lai được vinh danh khởi nghiệp xuất sắc năm 2026

(GLO)- Hội đồng chung tuyển Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 đã họp và bình chọn các gương mặt doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc. Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai có 8 doanh nhân vinh dự được xướng tên ở Top 10 và Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Trong đó, anh Hoàng Đại Thạch - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Bông gòn Bình Định xuất sắc đạt Top 10 của giải thưởng.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai có 8 doanh nhân vinh dự được xướng tên ở Top 10 và Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Ảnh: ĐVCC

7 doanh nhân đạt Top 100 gồm: anh Vũ Thành Luân - Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hải Thành; anh Thái Anh Việt - Giám đốc Công ty TNHH May Vilitex; anh Mai Văn Bảo - Giám đốc Công ty TNHH Bảo Phát Glass; chị Ngô Thảo Vương - Nhà sáng lập, Giám đốc sáng tạo Công ty cổ phần Nếp Việt Heritage; chị Đặng Thị Cẩm Lai - Giám đốc Công ty TNHH Dulah; chị Lương Thị Thúy Kiều - Giám đốc Công ty TNHH Tổng Hợp Quốc Khải và anh Trần Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Sạch 365.

Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân trẻ.

Việc có 8 doanh nhân được vinh danh tiếp tục khẳng định sự phát triển của phong trào doanh nhân trẻ Gia Lai, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Theo kế hoạch, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10-6 tại Hải Phòng.