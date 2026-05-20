Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Khởi nghiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

8 doanh nhân trẻ Gia Lai được vinh danh khởi nghiệp xuất sắc năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HẢI YẾN HẢI YẾN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hội đồng chung tuyển Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 đã họp và bình chọn các gương mặt doanh nhân tiêu biểu trên toàn quốc. Theo đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai có 8 doanh nhân vinh dự được xướng tên ở Top 10 và Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026.

Trong đó, anh Hoàng Đại Thạch - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Bông gòn Bình Định xuất sắc đạt Top 10 của giải thưởng.

doanh-nhan-tre-khoi-nghiep.jpg
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai có 8 doanh nhân vinh dự được xướng tên ở Top 10 và Top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Ảnh: ĐVCC

7 doanh nhân đạt Top 100 gồm: anh Vũ Thành Luân - Giám đốc Công ty TNHH Ô tô Hải Thành; anh Thái Anh Việt - Giám đốc Công ty TNHH May Vilitex; anh Mai Văn Bảo - Giám đốc Công ty TNHH Bảo Phát Glass; chị Ngô Thảo Vương - Nhà sáng lập, Giám đốc sáng tạo Công ty cổ phần Nếp Việt Heritage; chị Đặng Thị Cẩm Lai - Giám đốc Công ty TNHH Dulah; chị Lương Thị Thúy Kiều - Giám đốc Công ty TNHH Tổng Hợp Quốc Khải và anh Trần Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Sạch 365.

Giải thưởng Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên của đội ngũ doanh nhân trẻ.

Việc có 8 doanh nhân được vinh danh tiếp tục khẳng định sự phát triển của phong trào doanh nhân trẻ Gia Lai, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Theo kế hoạch, lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 9 và 10-6 tại Hải Phòng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Photobooth di động thu hút người dân Pleiku

Photobooth di động thu hút người dân Pleiku

Chuyển động trẻ

(GLO)- Xuất hiện tại nhiều tiệc cưới, sinh nhật và các điểm vui chơi ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai), dịch vụ photobooth di động đang thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm nhờ hình thức chụp ảnh nhanh, in ảnh ngay tại chỗ.

Tư duy mới, giá trị mới

Tư duy mới, giá trị mới

Xuân mới - Khát vọng mới

(GLO)- 2 cô gái trẻ ở Gia Lai đã chọn con đường khởi nghiệp: Nâng tầm nông sản địa phương bằng chế biến sâu. Trên hành trình ấy, mỗi sản phẩm không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất và cải thiện sinh kế cho người dân.

Từ ao sen quê nhà…

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

Khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

"Kỹ sư làng" cơ giới hóa nghề tráng bánh cuốn

"Kỹ sư làng" cơ giới hóa nghề tráng bánh cuốn

Tòa soạn-Bạn đọc
“Nuôi“ ý tưởng chế tạo máy tráng bánh cuốn từ thời quê nhà chưa có điện, ông Bùi Đỗ Hậu (xã Bính Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) không chỉ giúp dân làng mình thoát cảnh hít hơi than và “xông hơi“ bất đắc dĩ khi làm bánh. Sản phẩm của ông đã có mặt ở nhiều tỉnh, nhiều quốc gia.

Chông chênh đường vào đại học của cậu học sinh thủ khoa

Tòa soạn-Bạn đọc
(GLO)- Người dân vùng đất Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) ai cũng biết đến cậu học trò nghèo chăm ngoan, nức tiếng học giỏi Đinh Bá Hải. Sau khi giành giải nhất môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Hải tiếp tục trở thành thủ khoa khối A của tỉnh trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua với 28,85 điểm.
Khi startup Mỹ đến Việt Nam

Khi startup Mỹ đến Việt Nam

Tòa soạn-Bạn đọc
(GLO)- Đã có những công ty khởi nghiệp (startup) Mỹ đặt văn phòng đại diện theo hình thức “2 văn phòng song song“(Mỹ-Việt) tại Việt Nam, chủ yếu là ở TP. Hồ Chí Minh. Đây thực sự là một cơ hội tham khảo rất thực tế cho các startup Việt Nam, nhất là starup của những người trẻ.

Siết chặt quản lý các cơ sở tư vấn du học

Tòa soạn-Bạn đọc
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều người lựa chọn hình thức du học với mong muốn trải nghiệm môi trường học tập mới. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của khách hàng, nhiều đơn vị tư vấn du học được mở ra ở TP. Pleiku, song từ đó cũng nảy sinh những vấn đề đáng quan tâm.

Đổi thay ở vùng kinh tế mới

Tòa soạn-Bạn đọc
(GLO)- Theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, năm 1996, 38 hộ dân từ tỉnh Hải Dương đã tiên phong vào xã Yang Trung (huyện Kông Chro) để xây dựng kinh tế mới. Sau những năm tháng lao động gian khổ, đến nay, nhiều gia đình đã trở nên khá giả, xem đây là quê hương thứ 2 của mình.
null