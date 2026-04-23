“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Đồng hành cùng thanh niên trên hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, từ hỗ trợ vốn, tín chấp vay ưu đãi đến tư vấn, tập huấn kỹ năng.

Ngày 17-4 vừa qua, Tỉnh đoàn đã trao kinh phí hỗ trợ 2 dự án vay vốn từ Quỹ Thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. 2 dự án gồm: “Mở rộng cơ sở nuôi chồn hương sinh sản, bán thương phẩm” của anh Nguyễn Văn Vàng (tổ dân phố Hội Phú, phường Hoài Nhơn Tây) và “Xưởng sản xuất quà lưu niệm từ tre, nứa” của anh Nguyễn Đắc Đợi (khu phố An Lộc 2, phường Hoài Nhơn). Mỗi dự án được hỗ trợ 200 triệu đồng.

Anh Phạm Hồng Hiệp (ở giữa) - Bí thư Tỉnh đoàn trao kinh phí hỗ trợ khởi nghiệp cho 2 thanh niên ở phường Hoài Nhơn và phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: ĐVCC

Anh Nguyễn Văn Vàng (SN 1991) - Bí thư Chi đoàn tổ dân phố Hội Phú bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2023 với chỉ 4 con chồn hương giống. Đến nay, anh đã phát triển đàn lên 40 con.

Theo anh, chồn hương là vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương, dễ chăm sóc, nguồn thức ăn đa dạng từ trái cây chín đến các loại thức ăn tự chế. Sau khoảng một năm nuôi, mỗi con chồn hương đạt trọng lượng 2,5-3 kg, giá bán ổn định khoảng 1,4 triệu đồng/kg, mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Tuy nhiên, hạn chế về vốn khiến việc mở rộng quy mô gặp nhiều khó khăn. Khoản hỗ trợ 200 triệu đồng từ Quỹ Thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp của Tỉnh đoàn đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp anh Vàng đầu tư chuồng trại, con giống, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

“Đây là nguồn lực hỗ trợ rất lớn, không chỉ giúp giải quyết khó khăn về kinh phí mà còn tiếp thêm động lực để tôi kiên trì theo đuổi con đường khởi nghiệp đã chọn” - anh Vàng chia sẻ.

Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Tỉnh đoàn, các tổ chức Đoàn còn đóng vai trò “cầu nối” giúp thanh niên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Câu chuyện của anh Nguyễn Thái Hùng (SN 1993, thôn An Quang Đông, xã Đề Gi) là một ví dụ.

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh và có 2 năm làm việc tại trang trại nấm, anh Hùng trở về quê khởi nghiệp với mô hình trồng nấm sò từ năm 2018.

Từ quy mô ban đầu chỉ 1.000-2.000 phôi nấm, đến nay, anh Hùng đã phát triển lên 15.000 phôi, mỗi ngày thu khoảng 20 kg nấm, giá bán ổn định 50.000 đồng/kg.

Cuối năm 2025, cơn bão số 13 khiến toàn bộ trại nấm hư hỏng, thiệt hại gần 200 triệu đồng. Trước hoàn cảnh đó, anh Hùng được Đoàn xã hỗ trợ hoàn thiện thủ tục vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi 0,6%/tháng.

“Những lúc khó khăn, tôi luôn nhận được sự đồng hành của tổ chức Đoàn. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ kịp thời, tôi nhanh chóng khôi phục sản xuất, từng bước ổn định lại hoạt động, không chỉ phát triển kinh tế cho bản thân mà còn tạo việc làm cho 3-4 thanh niên địa phương” - anh Hùng cho biết.

Nhờ nguồn vốn vay, anh Nguyễn Thái Hùng (bìa phải, thôn An Quang Đông, xã Đề Gi) có kinh phí để sửa chữa lại trại nấm, ổn định sản xuất. Ảnh: P.L

Từ năm 2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã giải ngân cho 5 dự án, hỗ trợ không hoàn lại cho 1 dự án từ các quỹ với tổng số tiền 870 triệu đồng; trao tặng 68 mô hình sinh kế trị giá 136 triệu đồng. Tính đến tháng 3-2026, tổng dư nợ ủy thác của Đoàn Thanh niên quản lý là hơn 2.555 tỷ đồng với hơn 40.600 hộ vay.

Bên cạnh hỗ trợ về vốn, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh còn chú trọng nâng cao kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các lớp tập huấn, diễn đàn khởi nghiệp.

Ngày 17-4, Tỉnh đoàn đã phát động Cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II năm 2026. Cuộc thi được chia thành 2 bảng: Bảng A dành cho các cá nhân/nhóm có ý tưởng sáng tạo, bản vẽ hoặc mô hình kinh doanh trên giấy, chưa có sản phẩm hoàn thiện và chưa đăng ký kinh doanh; bảng B dành cho các dự án đã có sản phẩm mẫu đang thử nghiệm trên thị trường hoặc các mô hình kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã/tổ hợp tác thanh niên đã được thành lập và hoạt động dưới 3 năm.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh - nhấn mạnh: Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hỗ trợ theo hướng thiết thực, hiệu quả; tăng cường kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, KHKT và thị trường cho thanh niên.

Đặc biệt, trên cơ sở Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp giai đoạn 2026-2030, Tỉnh đoàn sẽ triển khai mô hình “Sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo tỉnh Gia Lai” và “Bản đồ số thanh niên khởi nghiệp”. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để người trẻ đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển KT-XH địa phương.