Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II - năm 2026

Đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân hoặc nhóm (không quá 5 thành viên) đã có dự án khởi nghiệp hoặc ý tưởng đổi mới sáng tạo; chủ dự án, ý tưởng không quá 35 tuổi; các dự án khởi nghiệp, nghiên cứu hoặc ứng dụng giải pháp công nghệ, kinh doanh có tính khả thi, có khả năng ứng dụng và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ưu tiên các dự án đã có sản phẩm mẫu hoặc đã triển khai thử nghiệm.

Cuộc thi Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo lần thứ I - năm 2025 ghi dấu ấn bởi những dự án, ý tưởng ý nghĩa. Ảnh: M.N

Cuộc thi được chia thành 2 bảng: bảng A-Ý tưởng khởi nghiệp, dành cho các cá nhân/nhóm có ý tưởng sáng tạo, bản vẽ, hoặc mô hình kinh doanh trên giấy, chưa có sản phẩm hoàn thiện hoặc chưa đăng ký kinh doanh; bảng B-Sản phẩm thực tế/Doanh nghiệp khởi nghiệp, dành cho các dự án đã có sản phẩm mẫu đang thử nghiệm trên thị trường, hoặc các mô hình kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã/tổ hợp tác thanh niên đã được thành lập và hoạt động dưới 3 năm.

Ban giám khảo chấm điểm ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo các tiêu chí: tính đổi mới, sáng tạo; khả năng thương mại hóa; mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội; nguồn lực thực hiện; khả năng thuyết trình.

Hồ sơ dự thi gồm có: Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu; 1 clip giới thiệu về dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 1 file thuyết trình. Ban Thường vụ Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc tổ chức xét chọn, giới thiệu các ý tưởng tiêu biểu của địa phương, đơn vị tham gia và gửi hồ sơ về Ban tổ chức cuộc thi thông qua mảng phong trào (đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; hộp thư điện tử phongtrao.tinhdoangl@gmail.com).

Sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên nhận được sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: M.N

Các tác giả/nhóm tác giả đăng ký dự thi từ ngày 14-4 đến hết tháng 6-2026; vòng thẩm định dự án dự kiến diễn ra vào tháng 7-2026; vòng đánh giá thực tế dự kiến diễn ra vào tháng 8-2026; vòng chung kết cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 10-2026.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao các giải: nhất, nhì, ba, triển vọng cho các dự án xuất sắc nhất. Các dự án thắng cuộc có cơ hội nhận được đầu tư từ Quỹ khởi nghiệp sáng tạo Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xem xét giới thiệu các dự án, ý tưởng khác có tiềm năng để tham gia chương trình tuyển chọn và ươm tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh để tiếp tục nhận đầu tư, phát triển dự án.