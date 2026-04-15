Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II - năm 2026

(GLO)- Tỉnh đoàn Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II-năm 2026.

Đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân hoặc nhóm (không quá 5 thành viên) đã có dự án khởi nghiệp hoặc ý tưởng đổi mới sáng tạo; chủ dự án, ý tưởng không quá 35 tuổi; các dự án khởi nghiệp, nghiên cứu hoặc ứng dụng giải pháp công nghệ, kinh doanh có tính khả thi, có khả năng ứng dụng và phát triển trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ưu tiên các dự án đã có sản phẩm mẫu hoặc đã triển khai thử nghiệm.

Cuộc thi Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo lần thứ I - năm 2025 ghi dấu ấn bởi những dự án, ý tưởng ý nghĩa. Ảnh: M.N

Cuộc thi được chia thành 2 bảng: bảng A-Ý tưởng khởi nghiệp, dành cho các cá nhân/nhóm có ý tưởng sáng tạo, bản vẽ, hoặc mô hình kinh doanh trên giấy, chưa có sản phẩm hoàn thiện hoặc chưa đăng ký kinh doanh; bảng B-Sản phẩm thực tế/Doanh nghiệp khởi nghiệp, dành cho các dự án đã có sản phẩm mẫu đang thử nghiệm trên thị trường, hoặc các mô hình kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã/tổ hợp tác thanh niên đã được thành lập và hoạt động dưới 3 năm.

Ban giám khảo chấm điểm ý tưởng, dự án khởi nghiệp theo các tiêu chí: tính đổi mới, sáng tạo; khả năng thương mại hóa; mức độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội; nguồn lực thực hiện; khả năng thuyết trình.

Hồ sơ dự thi gồm có: Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu; 1 clip giới thiệu về dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 1 file thuyết trình. Ban Thường vụ Đoàn các xã, phường và Đoàn trực thuộc tổ chức xét chọn, giới thiệu các ý tưởng tiêu biểu của địa phương, đơn vị tham gia và gửi hồ sơ về Ban tổ chức cuộc thi thông qua mảng phong trào (đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai; hộp thư điện tử phongtrao.tinhdoangl@gmail.com).

Sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên nhận được sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: M.N

Các tác giả/nhóm tác giả đăng ký dự thi từ ngày 14-4 đến hết tháng 6-2026; vòng thẩm định dự án dự kiến diễn ra vào tháng 7-2026; vòng đánh giá thực tế dự kiến diễn ra vào tháng 8-2026; vòng chung kết cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tháng 10-2026.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trao các giải: nhất, nhì, ba, triển vọng cho các dự án xuất sắc nhất. Các dự án thắng cuộc có cơ hội nhận được đầu tư từ Quỹ khởi nghiệp sáng tạo Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ xem xét giới thiệu các dự án, ý tưởng khác có tiềm năng để tham gia chương trình tuyển chọn và ươm tạo ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh để tiếp tục nhận đầu tư, phát triển dự án.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội "Học sinh 3 tốt" năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề "Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến", thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

(GLO)- Chương trình "Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương" không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề "Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo", "Khát vọng tuổi trẻ"… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

