Gia Lai: Góp ý dự án khởi nghiệp của học sinh trước vòng chung kết quốc gia

(GLO)- Chiều 11-4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo góp ý Dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization” trước khi tham dự vòng chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII.

Tham dự hội thảo có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, CLB Khởi nghiệp - Hội Doanh nghiệp trẻ Gia Lai, các chuyên gia đến từ Vụ Học sinh - sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng đại diện nhà trường, giáo viên và nhóm tác giả thực hiện dự án.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sau khi nhóm tác giả trình bày dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization”, các đại biểu đã góp ý nhằm hoàn thiện dự án về nội dung, tính khả thi và phương án triển khai.

Nhóm tác giả trình bày báo cáo tại hội thảo. Ảnh: H.H

Trong đó, ông Bùi Tiến Dũng, Chuyên viên cao cấp Vụ Học sinh - sinh viên, thông tin về những điểm mới của cuộc thi năm nay để nhóm tác giả tập trung hoàn thiện những vấn đề còn thiếu sót trong quá trình thực hiện. Đánh giá cao dự án, song chuyên gia cũng yêu cầu nhóm ưu tiên làm rõ tính tác động xã hội, khả năng vận hành trong thực tế.

Tham gia góp ý, ông Hoàng Thanh Tùng - Giám đốc HTX Phố Yến (xã Phú Thiện) cho rằng: Nhóm tác giả cần tập trung vào sản phẩm lõi và thể hiện rõ quy trình sản xuất minh bạch, bao gồm các sơ đồ vận hành thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể và hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng; làm nổi bật việc nâng cao giá trị nông sản của xã Phú Thiện.

Ông Hoàng Thanh Tùng góp ý tại hội thảo. Ảnh: H.H

Dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization" (Sức trẻ Gia Lai - Kiến tạo giá trị nông sản Việt) do nhóm 5 học sinh Trường THPT Pleiku thực hiện, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lê Thị Thùy Linh (giáo viên bộ môn Sinh học).

Dự án nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia, đại biểu tham dự hội thảo về tính ứng dụng thực tế, quảng bá được hình ảnh của địa phương. Tuy nhiên, nhóm tác giả cần tiếp tục củng cố kiến thức, kỹ năng, hoàn thiện dự án trước khi tham gia vòng chung kết cấp quốc gia.