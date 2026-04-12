Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Khởi nghiệp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Gia Lai: Góp ý dự án khởi nghiệp của học sinh trước vòng chung kết quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 11-4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo góp ý Dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization” trước khi tham dự vòng chung kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII.

Tham dự hội thảo có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, CLB Khởi nghiệp - Hội Doanh nghiệp trẻ Gia Lai, các chuyên gia đến từ Vụ Học sinh - sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng đại diện nhà trường, giáo viên và nhóm tác giả thực hiện dự án.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sau khi nhóm tác giả trình bày dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization”, các đại biểu đã góp ý nhằm hoàn thiện dự án về nội dung, tính khả thi và phương án triển khai.

Nhóm tác giả trình bày báo cáo tại hội thảo. Ảnh: H.H

Trong đó, ông Bùi Tiến Dũng, Chuyên viên cao cấp Vụ Học sinh - sinh viên, thông tin về những điểm mới của cuộc thi năm nay để nhóm tác giả tập trung hoàn thiện những vấn đề còn thiếu sót trong quá trình thực hiện. Đánh giá cao dự án, song chuyên gia cũng yêu cầu nhóm ưu tiên làm rõ tính tác động xã hội, khả năng vận hành trong thực tế.

Tham gia góp ý, ông Hoàng Thanh Tùng - Giám đốc HTX Phố Yến (xã Phú Thiện) cho rằng: Nhóm tác giả cần tập trung vào sản phẩm lõi và thể hiện rõ quy trình sản xuất minh bạch, bao gồm các sơ đồ vận hành thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể và hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng; làm nổi bật việc nâng cao giá trị nông sản của xã Phú Thiện.

Ông Hoàng Thanh Tùng góp ý tại hội thảo. Ảnh: H.H

Dự án “BESOP - Gia Lai Beyond Starch Optimization" (Sức trẻ Gia Lai - Kiến tạo giá trị nông sản Việt) do nhóm 5 học sinh Trường THPT Pleiku thực hiện, dưới sự hướng dẫn của cô giáo Lê Thị Thùy Linh (giáo viên bộ môn Sinh học).

Dự án nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia, đại biểu tham dự hội thảo về tính ứng dụng thực tế, quảng bá được hình ảnh của địa phương. Tuy nhiên, nhóm tác giả cần tiếp tục củng cố kiến thức, kỹ năng, hoàn thiện dự án trước khi tham gia vòng chung kết cấp quốc gia.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Từ ao sen quê nhà…

Nguyễn Văn Xong: Khởi nghiệp từ ao sen quê nhà

Khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, Dự án sản xuất nông nghiệp xanh từ việc chế biến các sản phẩm từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong (SN 1992, phường Hoài Nhơn) đạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức.

"Kỹ sư làng" cơ giới hóa nghề tráng bánh cuốn

"Kỹ sư làng" cơ giới hóa nghề tráng bánh cuốn

Tòa soạn-Bạn đọc
“Nuôi“ ý tưởng chế tạo máy tráng bánh cuốn từ thời quê nhà chưa có điện, ông Bùi Đỗ Hậu (xã Bính Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) không chỉ giúp dân làng mình thoát cảnh hít hơi than và “xông hơi“ bất đắc dĩ khi làm bánh. Sản phẩm của ông đã có mặt ở nhiều tỉnh, nhiều quốc gia.

Chông chênh đường vào đại học của cậu học sinh thủ khoa

Tòa soạn-Bạn đọc
(GLO)- Người dân vùng đất Ayun Hạ (huyện Phú Thiện) ai cũng biết đến cậu học trò nghèo chăm ngoan, nức tiếng học giỏi Đinh Bá Hải. Sau khi giành giải nhất môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Hải tiếp tục trở thành thủ khoa khối A của tỉnh trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua với 28,85 điểm.
Khi startup Mỹ đến Việt Nam

Khi startup Mỹ đến Việt Nam

Tòa soạn-Bạn đọc
(GLO)- Đã có những công ty khởi nghiệp (startup) Mỹ đặt văn phòng đại diện theo hình thức “2 văn phòng song song“(Mỹ-Việt) tại Việt Nam, chủ yếu là ở TP. Hồ Chí Minh. Đây thực sự là một cơ hội tham khảo rất thực tế cho các startup Việt Nam, nhất là starup của những người trẻ.

Siết chặt quản lý các cơ sở tư vấn du học

Tòa soạn-Bạn đọc
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều người lựa chọn hình thức du học với mong muốn trải nghiệm môi trường học tập mới. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của khách hàng, nhiều đơn vị tư vấn du học được mở ra ở TP. Pleiku, song từ đó cũng nảy sinh những vấn đề đáng quan tâm.

Đổi thay ở vùng kinh tế mới

Tòa soạn-Bạn đọc
(GLO)- Theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước, năm 1996, 38 hộ dân từ tỉnh Hải Dương đã tiên phong vào xã Yang Trung (huyện Kông Chro) để xây dựng kinh tế mới. Sau những năm tháng lao động gian khổ, đến nay, nhiều gia đình đã trở nên khá giả, xem đây là quê hương thứ 2 của mình.
