Cô gái kể chuyện đại ngàn qua những khung hình biết nói

(GLO)- Thay cho những trang chỉ dẫn khô khan, cô gái Vòng Thị Huyền (biệt danh “Huyền Tỷ”) kể câu chuyện về Gia Lai bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc. Từ mạng xã hội, cô thổi sức sống mới vào những thắng cảnh quen thuộc, đưa vẻ đẹp đại ngàn đến gần hơn với người dân khắp nơi.

Vòng Thị Huyền (SN 1990, phường Pleiku) sở hữu kênh TikTok “Huyền tỷ Review” với hơn 71 nghìn người theo dõi; Fanpage “Gia Lai ơi” cũng thu hút hơn 97 nghìn lượt theo dõi.

Hành trình của cô bắt đầu cách đây khoảng 6 năm, từ những bức ảnh, đoạn video chỉ để lưu giữ kỷ niệm. Khi nội dung dần được quan tâm, Huyền đầu tư bài bản hơn, chọn kể chuyện du lịch bằng trải nghiệm chân thực của chính mình.

Vòng Thị Huyền - đại sứ du lịch tỉnh Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026. Ảnh: Phạm Quý

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng khi Huyền được chọn là 1 trong 3 đại sứ du lịch tỉnh Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia. “Được ghi nhận là niềm vui lớn, nhưng cũng là trách nhiệm. Tôi ý thức rõ hơn vai trò của mình trong việc quảng bá hình ảnh Gia Lai” - Huyền chia sẻ.

Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch xuyên suốt năm, những đại sứ như Huyền được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương theo cách gần gũi, chân thực hơn.

Trước đó, Huyền đã tạo dấu ấn trên mạng xã hội bằng những sản phẩm mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống. Dấu mốc đưa cô đến gần hơn với công chúng là video về lễ Pơ Thi của người Jrai tại làng Kép (xã Ia Mơ Nông cũ, nay là xã Ia Ly) - một nghi lễ tâm linh quan trọng, thường được biết đến với tên gọi “lễ bỏ mả”.

Không gian lễ Pơ Thi của người Jrai tại làng Kép (xã Ia Ly). Ảnh: Phạm Quý

Nhà rông Kon Sơ Lăl (xã Ia Khươl) - công trình kiến trúc cộng đồng tiêu biểu của Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Quý

Theo Huyền, những nội dung văn hóa dễ “chạm” đến cảm xúc người xem bởi chúng mở ra một góc nhìn khác về du lịch. Ở đó không chỉ có phong cảnh, mà còn là đời sống và những giá trị đang hiện hữu trong buôn làng. Khi công chúng quan tâm nhiều hơn đến lễ thức, phong tục, việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống cũng sẽ nhận được sự chung tay rộng rãi hơn.

Từ dấu ấn đó, Huyền tiếp tục kể câu chuyện về vẻ đẹp quê hương qua loạt video về nhà rông Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây cũ, nay là xã Ia Khươl) - nhà rông lớn nhất Tây Nguyên. Công trình dài khoảng 23 m, cao 20 m, diện tích sử dụng hơn 320 m², không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô kiến trúc mà còn mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng. Chuỗi 6 video về nhà rông này đều đạt lượng tương tác cao.

Không dừng lại ở những điểm nhấn riêng lẻ, Huyền từng bước xây dựng hệ thống nội dung về văn hóa - du lịch Gia Lai trên Fanpage “Gia Lai ơi”. Đến nay, cô có 12 video đạt trên 1 triệu lượt tương tác. Người xem tìm đến không chỉ để có thêm thông tin, mà còn để tìm cảm hứng và cảm nhận Gia Lai qua một góc máy mới - gần gũi nhưng giàu cảm xúc.

Huyền luôn giữ cho mình nguyên tắc làm nghề rõ ràng: sự trung thực và chọn lọc thông tin là điều quan trọng nhất. Theo cô, không nên “định vị sai” hay đánh đổi sự an toàn chỉ để có một bức ảnh đẹp. Thay vào đó, mỗi chuyến đi cần được cân nhắc kỹ về thời điểm, cung đường, cũng như những lưu ý khi tiếp cận không gian văn hóa cộng đồng.

Không chỉ chú trọng sự chân thực, Huyền cũng thẳng thắn nhìn nhận mặt trái của mạng xã hội. Không ít nội dung đang bị “tô vẽ”, khiến trải nghiệm thực tế khác xa kỳ vọng. Về lâu dài, điều này làm giảm niềm tin của khán giả và ảnh hưởng đến cộng đồng người làm review. Vì vậy, khi lượng người theo dõi tăng lên, cô càng cẩn trọng trong từng bài đăng.

Vòng Thị Huyền cùng nhiếp ảnh gia Phạm Công Quý kiểm tra thiết bị trước khi ghi hình tại hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ). Ảnh: Minh Chí

Đồng hành trên mọi cung đường là người bạn đời của Huyền - nhiếp ảnh gia Phạm Công Quý. Anh là người đứng sau nhiều khung hình chỉn chu, góp phần làm nên sức hấp dẫn cho các video. Theo anh Quý, trong thời đại số, hình ảnh về điểm đến và văn hóa rất dễ bị “làm sai lệch”. Vì vậy, người cầm máy không chỉ cần kỹ thuật, mà còn phải giữ sự chính xác và trách nhiệm trong từng khung hình.

Sự đồng hành ấy không chỉ tạo nên những thước phim đẹp, mà còn góp phần giúp hành trình kể chuyện của Huyền trở nên trọn vẹn hơn. Nhưng với cô, giá trị của những khung hình chưa bao giờ nằm ở con số lượt xem hay tương tác.

Với Huyền, niềm vui lớn nhất đến từ những phản hồi của người xem. Có người nhờ video mà có chuyến đi Gia Lai trọn vẹn; có người xa quê, bắt gặp hình ảnh quen thuộc rồi bật khóc vì nhớ nhà. Những câu chuyện ấy khiến cô thêm trân trọng hành trình mình đang theo đuổi - kể chuyện đại ngàn bằng những khung hình biết nói, để Gia Lai không chỉ là điểm đến, mà trở thành miền ký ức đẹp trong lòng người ghé qua.