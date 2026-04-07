Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai
Gia Lai hôm nay Du lịch xanh Điểm đến Gia Lai Khám phá và trải nghiệm Văn hóa và Bản sắc Ẩm thực Gia Lai Cẩm nang du lịch Đi muôn phương Multimedia

Cô gái kể chuyện đại ngàn qua những khung hình biết nói

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thay cho những trang chỉ dẫn khô khan, cô gái Vòng Thị Huyền (biệt danh “Huyền Tỷ”) kể câu chuyện về Gia Lai bằng ngôn ngữ của hình ảnh và cảm xúc. Từ mạng xã hội, cô thổi sức sống mới vào những thắng cảnh quen thuộc, đưa vẻ đẹp đại ngàn đến gần hơn với người dân khắp nơi.

Vòng Thị Huyền (SN 1990, phường Pleiku) sở hữu kênh TikTok “Huyền tỷ Review” với hơn 71 nghìn người theo dõi; Fanpage “Gia Lai ơi” cũng thu hút hơn 97 nghìn lượt theo dõi.

Hành trình của cô bắt đầu cách đây khoảng 6 năm, từ những bức ảnh, đoạn video chỉ để lưu giữ kỷ niệm. Khi nội dung dần được quan tâm, Huyền đầu tư bài bản hơn, chọn kể chuyện du lịch bằng trải nghiệm chân thực của chính mình.

vong-thi-huyen-dai-su-du-lich-tinh-gia-lai-trong-nam-du-lich-quoc-gia-2026.jpg
Vòng Thị Huyền - đại sứ du lịch tỉnh Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026. Ảnh: Phạm Quý

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng khi Huyền được chọn là 1 trong 3 đại sứ du lịch tỉnh Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia. “Được ghi nhận là niềm vui lớn, nhưng cũng là trách nhiệm. Tôi ý thức rõ hơn vai trò của mình trong việc quảng bá hình ảnh Gia Lai” - Huyền chia sẻ.

Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch xuyên suốt năm, những đại sứ như Huyền được kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu hình ảnh quê hương theo cách gần gũi, chân thực hơn.

Trước đó, Huyền đã tạo dấu ấn trên mạng xã hội bằng những sản phẩm mang đậm màu sắc văn hóa truyền thống. Dấu mốc đưa cô đến gần hơn với công chúng là video về lễ Pơ Thi của người Jrai tại làng Kép (xã Ia Mơ Nông cũ, nay là xã Ia Ly) - một nghi lễ tâm linh quan trọng, thường được biết đến với tên gọi “lễ bỏ mả”.

khong-gian-le-po-thi-cua-nguoi-jrai-tai-lang-kep-xa-ia-ly-nghi-le-tam-linh-dac-trung-cua-dong-bao-tay-nguyen.jpg
Không gian lễ Pơ Thi của người Jrai tại làng Kép (xã Ia Ly). Ảnh: Phạm Quý
nha-rong-kon-so-lal-xa-ia-khuol-cong-trinh-kien-truc-cong-dong-tieu-bieu-cua-tay-nguyen.jpg
Nhà rông Kon Sơ Lăl (xã Ia Khươl) - công trình kiến trúc cộng đồng tiêu biểu của Tây Nguyên. Ảnh: Phạm Quý

Theo Huyền, những nội dung văn hóa dễ “chạm” đến cảm xúc người xem bởi chúng mở ra một góc nhìn khác về du lịch. Ở đó không chỉ có phong cảnh, mà còn là đời sống và những giá trị đang hiện hữu trong buôn làng. Khi công chúng quan tâm nhiều hơn đến lễ thức, phong tục, việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống cũng sẽ nhận được sự chung tay rộng rãi hơn.

Từ dấu ấn đó, Huyền tiếp tục kể câu chuyện về vẻ đẹp quê hương qua loạt video về nhà rông Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây cũ, nay là xã Ia Khươl) - nhà rông lớn nhất Tây Nguyên. Công trình dài khoảng 23 m, cao 20 m, diện tích sử dụng hơn 320 m², không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô kiến trúc mà còn mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng. Chuỗi 6 video về nhà rông này đều đạt lượng tương tác cao.

Không dừng lại ở những điểm nhấn riêng lẻ, Huyền từng bước xây dựng hệ thống nội dung về văn hóa - du lịch Gia Lai trên Fanpage “Gia Lai ơi”. Đến nay, cô có 12 video đạt trên 1 triệu lượt tương tác. Người xem tìm đến không chỉ để có thêm thông tin, mà còn để tìm cảm hứng và cảm nhận Gia Lai qua một góc máy mới - gần gũi nhưng giàu cảm xúc.

Huyền luôn giữ cho mình nguyên tắc làm nghề rõ ràng: sự trung thực và chọn lọc thông tin là điều quan trọng nhất. Theo cô, không nên “định vị sai” hay đánh đổi sự an toàn chỉ để có một bức ảnh đẹp. Thay vào đó, mỗi chuyến đi cần được cân nhắc kỹ về thời điểm, cung đường, cũng như những lưu ý khi tiếp cận không gian văn hóa cộng đồng.

Không chỉ chú trọng sự chân thực, Huyền cũng thẳng thắn nhìn nhận mặt trái của mạng xã hội. Không ít nội dung đang bị “tô vẽ”, khiến trải nghiệm thực tế khác xa kỳ vọng. Về lâu dài, điều này làm giảm niềm tin của khán giả và ảnh hưởng đến cộng đồng người làm review. Vì vậy, khi lượng người theo dõi tăng lên, cô càng cẩn trọng trong từng bài đăng.

vong-thi-huyen-cung-nhiep-anh-gia-pham-cong-quy-kiem-tra-thiet-bi-chuan-bi-ghi-hinh-trong-mot-chuyen-tac-nghiep.jpg
Vòng Thị Huyền cùng nhiếp ảnh gia Phạm Công Quý kiểm tra thiết bị trước khi ghi hình tại hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ). Ảnh: Minh Chí

Đồng hành trên mọi cung đường là người bạn đời của Huyền - nhiếp ảnh gia Phạm Công Quý. Anh là người đứng sau nhiều khung hình chỉn chu, góp phần làm nên sức hấp dẫn cho các video. Theo anh Quý, trong thời đại số, hình ảnh về điểm đến và văn hóa rất dễ bị “làm sai lệch”. Vì vậy, người cầm máy không chỉ cần kỹ thuật, mà còn phải giữ sự chính xác và trách nhiệm trong từng khung hình.

Sự đồng hành ấy không chỉ tạo nên những thước phim đẹp, mà còn góp phần giúp hành trình kể chuyện của Huyền trở nên trọn vẹn hơn. Nhưng với cô, giá trị của những khung hình chưa bao giờ nằm ở con số lượt xem hay tương tác.

Với Huyền, niềm vui lớn nhất đến từ những phản hồi của người xem. Có người nhờ video mà có chuyến đi Gia Lai trọn vẹn; có người xa quê, bắt gặp hình ảnh quen thuộc rồi bật khóc vì nhớ nhà. Những câu chuyện ấy khiến cô thêm trân trọng hành trình mình đang theo đuổi - kể chuyện đại ngàn bằng những khung hình biết nói, để Gia Lai không chỉ là điểm đến, mà trở thành miền ký ức đẹp trong lòng người ghé qua.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Những “đại sứ du lịch” từ buôn làng

(GLO)- Sinh ra và lớn lên tại buôn làng, anh Phạm Quốc Thịnh (thôn Đoàn Kết, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) - chủ nhân kênh Facebook MC Quốc Anh review, sớm nhận ra giá trị độc đáo trong đời sống văn hóa truyền thống quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Nhơn Hải rộn ràng ngày hội

(GLO)- Sau phần lễ trang nghiêm của Lễ cầu ngư Vạn Đầm - một nghi lễ văn hóa đặc sắc của ngư dân vùng biển, không khí tại Nhơn Hải (nay là phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) trở nên rộn ràng và sôi động hơn với ngày hội thể thao, trò chơi dân gian truyền thống.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cùng Mega Concert "Đại ngàn chạm biển xanh" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, nghệ thuật mà còn ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các bảng xếp hạng chiến dịch truyền thông trong tuần qua.

Lan tỏa hình ảnh du lịch Gia Lai từ tháp Bánh Ít

(GLO)- Trong khuôn khổ Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, hoạt động tham quan, trải nghiệm của đoàn đại sứ, lãnh sự các nước tại tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Làng Bẹk mở hội mừng chiến thắng

(GLO)- Chiều 30-3, trong tiếng cồng chiêng vang vọng, người dân làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đổ về sân nhà rông để được hòa vào không khí lễ mừng chiến thắng do Bảo tàng Pleiku và UBND xã phối hợp phục dựng theo nguyên bản.

Nét đẹp cúng Quý xuân ở đình An Mỹ

(GLO)- Cứ đến ngày 10 tháng 2 hàng năm, người dân phường An Phú (tỉnh Gia Lai) lại tổ chức Lễ cúng Đình làng An Mỹ. Đây là nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền hiền, hậu hiền khai hoang lập đất và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Những khoảnh khắc thăng hoa tại đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Bùng nổ cảm xúc, thăng hoa trong âm nhạc và lan tỏa niềm tự hào từ nơi đại ngàn chạm biển xanh. Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia Gia Lai 2026 khép lại bằng những dấu ấn khó phai. Clip highlight ghi lại khoảnh khắc nghệ thuật đỉnh cao cùng cảm nhận chân thực của khán giả tại chương trình.

60s Gia Lai: "Cháy" cùng Mega Concert

(GLO)- "Bùng cháy" là cảm xúc của hàng ngàn khán giả tại Mega Concert diễn ra tại phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vào tối 28-3. dư âm của một đại tiệc âm nhạc sôi động, rực rỡ sắc màu vẫn còn đọng lại, lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười và trái tim của mọi người.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

(GLO)- Chiều 29-3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên từ ngày 11 đến 13-2 âm lịch.

Gia Lai nhộn nhịp tháng 3

(GLO)- Tháng 3-2026, không khí du lịch tại Gia Lai sôi động hẳn lên với chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Từ lễ hội dân gian, nghệ thuật biểu diễn đến trải nghiệm cộng đồng, tất cả tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, thu hút du khách gần xa.